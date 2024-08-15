Что делать, если твои ГРАНИЦЫ нарушаются постоянно и методично

ГРАНИЦЫ — вещь непростая. ✅Даже если они качественно были выстроены в детстве, нет гарантии, что вы ненароком не вляпаетесь в такие отношения, в которых их снесет волной нарциссичного партнёра.

Когда твои границы нарушаются постоянно и методично, понять с каждым разом где они проходят становится все труднее. Это как жить в детстве возле аэропорта и каждый день наблюдать взлёт и посадку десятков самолётов, но не знать, как это все называется. Ну, происходит «что-то» и ладно, просто вы живете и изо дня в день за «этим» наблюдаете. Понимаете вы, что это было только когда в вашем речевом аппарате появляются слова «самолёт», «летать», «пассажиры» и прочие сопутствующие. Тогда увиденное обретает форму, название и главное — смысл.

Границы — вещь непростая

Так же и с собственными границами. Если родители били вас в детстве и уверяли, что имеют на это полное право по принципу «я тебя породил, я тебя и убью», то этот принцип запишется на подкорку как норма. Если в детстве вам говорили «ах ты дерьмо неблагодарное!», то плюс-минус так вы себя и будете чувствовать в глубине души, даже если вы уже давно крупный бизнесмен и щедрый меценат.

Если в детстве мама не считалась с вашими чувствами и могла завести своих подружек в вашу комнату и громко на три соседних квартиры сказать: «вот, посмотрите, как у Машки грязно в комнате, а ведь девочка!!», то что остановит ее когда вам будет 25? Завести подружек в вашу квартиру без предупреждения и показать им, в каких ужасных и бедных условиях вы живете? Легко.

Если муж настойчиво говорит все 7 лет брака, что с умом у вас все в порядке, «а вот если бы грудь была как у соседки, то цены б тебе не было!», то что помешает ему сказать, что пока не скинете лишних 1,5 кг, в постель он с вами не ляжет? Если жена раз в неделю настойчиво говорит, что пора подобрать сопли, стать наконец мужиком и начать зарабатывать не 4500, а 5500 в валюте, потому что на новый Порше вы так и за три года не накопите, то что помешает ей обсудить вашу «ущербность» с подружками за бокалом мартини? Правильно, ничего.

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Границы — вещь непростая. Даже если они качественно были выстроены в детстве, нет гарантии, что вы ненароком не вляпаетесь в такие отношения, в которых их снесет волной нарциссичного партнёра.

Чтобы понять, что что-то было не так и последствия этого «что-то» на своё сегодня, нужно дать этому имя. Например, «рукоприкладство», «физическое насилие», «избиение». Тогда ситуации, когда папа вёл себя с вами как благородное семейство Малфоев с Доби, могут быть увидены совсем под иным углом.

Это могут быть и другие слова, например, «унижение», «обесценивание», «пренебрежение». Тогда вы сможете понять, почему так остро реагируете на любые замечания: они угрожают вашему чувству значимости и ценности, может быть, как в далеком детстве.

Я знаю, что порой сформулировать эти ощущения в словесную форму — сложно до безумия. А ещё страшно. Потому что как только вы вместите их в вербальную конструкцию, обратного пути в неосознанность уже не будет. Нет, старое доброе вытеснение всегда будет стоять на страже, но это о другом. С другой стороны, за этим вербальным выбором всегда будут другие возможности и варианты. Тогда из «я ведь никто, просто Гарри из-под лестницы» можно стать ещё кем-то. опубликовано econet

Автор Алиса Ондо Анге

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