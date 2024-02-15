Что делать, если у вас сложные отношения с мамой

Отношения с матерью не всегда однозначны и позитивны. Бывает, что между мамой и дочерью встают недопонимание, обиды, чувство вины. Если вам от 20 до 60 лет и у вас есть проблемы с мамой: вот полезные рекомендации, которые облегчат жизнь взрослым дочерям.

Сама сложная пара в семейной системе - это пара мать и дочь. Именно между ними, как по электрической дуге, идет больше всего напряжения.

Сложные отношения "мама-дочь"

Итак, что делать, если отношения с мамой бесят, доводят до слез, заставляют чувствовать себя неудачницей? Я дам вам 8 лайфхаков в течение двух недель, и к каждому – упражнение, которое вы сможете сделать самостоятельно.

Мама никуда от вас не денется

Самый главный страх ребенка - что мама бросит, разлюбит. Очень страшно получить ее неодобрение. Второй полюс этого страха - вина. «Мама хорошая, так старается, а я веду себя плохо».

И страх, и вина мешают ставить маме границы. От маминого голоса с определенными нотками, даже если он звучит только в нашей голове, мы умеем мгновенно регрессировать – проваливаться, как на скоростном лифте, в возраст 5, 9 или 13 лет.

У меня есть два секрета:

1. Вы давно выросли, и это факт вашей биографии, даже если мама это до сих пор не признала.

2. Ставить границы нужно именно из этого взрослого состояния. Ключевое слово: нужно. Попробуйте, и вы увидите, что мамы… дрессируются, хоть это и плохое слово для описания человеческого поведения.

Подавляющее большинство мам (и пап) никуда от вас не денутся, даже если вы будете жить не так, как они говорят, перечить им и сметь делать все по своему.

Вы им тоже нужны. Они тоже боятся вас потерять. Если гнуть свою линию, они научатся обращаться с вами так, как вы хотите.

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Важно: средний срок для того, чтобы мама выучила, что можно с вами делать, а что нельзя – год. Наберитесь терпения.

И начать никогда не поздно. Я вам дам очень простое упражнение, которое помогает.

Упражнение:

1. Выберите предмет мебели высотой с вас. Это может быть комод, холодильник или шкаф.

2. Подойдите к нему шага на три, сядьте перед ним на корточки, на колени, на подушки или на стул (если колени уже не сгибаются; бывает так, что у нас уже внуки, а мы до сих пор боимся мамы. Бывает, бывает).

3. Сев, закройте глаза и представьте себе ту ситуацию, в которой вы всегда чувствуете себя бессильной. «Я же говорила!» и другие фирменные мамины вещи, от которых вы чувствуете себя, например, никчемной или оцепеневшей.

4. Откройте глаза и посмотрите вверх на предмет мебели. Сверху «звучит эта фраза». Какой вы себя чувствуете?

5. Теперь встаньте. Напротив. Стойте твердо. Представьте, что фирменная мамина фраза снова произнесена.

6. Какова разница в ощущениях между положением сидя и положением стоя? Запомните ее.

Так вы сообщаете на телесном уровне, что вы выросли, той своей части, которая до сих пор об этом не знает. И до сих пор боится мамы. Кстати, с начальниками тоже помогает.

Я уже восемь лет веду группу «Мама и мои отношения». Она про отношения взрослых людей со своими родителями.

И больше всего в этой группе – женщин. Взрослых, умных, состоявшихся и при этом чувствующих себя бессильными перед матерями.

Даже если родители уже умерли, неоконченные мучительные диалоги с ними, обиды и непроясненные отношения мучают нас порой всю жизнь. опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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