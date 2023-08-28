Что делать, если у вас заниженная самооценка?

Наработки и достижения психологической науки помогают нам усвоить факт, что исключительно сам человек в состоянии сделать себя счастливым, не принимая во внимание объективные и непреодолимые обстоятельства. Как идентифицировать себя в окружающем мире? Какой меркой измерять собственные достоинства и недостатки?

Наработки и достижения психологической науки помогают нам усвоить факт, что исключительно сам человек в состоянии сделать себя счастливым, не принимая во внимание объективные и непреодолимые обстоятельства. Как идентифицировать себя в окружающем мире? Какой меркой измерять собственные достоинства, недостатки и их соотношение? Давайте разбираться.

Самооценка и ее влияние на нашу жизнь

Адекватная оценка собственной личности – понятие непростое. Образно ее можно сравнить с ватерлинией судна в открытом океане, которая ни поднимается выше должного уровня, ни опускается ниже.

Наше подсознание работает с первых минут жизни. И оно беспрестанно накапливает опыт - полезный и негативный.

Чтобы разобраться в механизме формирования самооценки, важно осознать, что:

Человек - стадное животное и ему положено пребывать в социуме (социопат – это отклонение от нормы);

любое слово и действие кого-либо по отношению к личности автоматически действует на нее, заставляя определенным образом оценивать себя;

по большому счету человек и формирует мнение о себе, видя себя «чужими глазами», не анализируя свои поступки самостоятельно.

Подытожим: самооценка – это комплексная информация о собранных оценках своей личности, вынесенных самостоятельно или на базе чужого мнения, которая создает представление человека о своих достоинствах и изъянах.

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Можно сказать иначе: самооценка – идентификация своего места в рейтинге населения планеты, которая основана на собственных и навязанных приоритетах. Проявляется это у всех по-разному.

Например, блондинка, которая за всю жизнь ни одной книги не прочла, будет иметь высокую самооценку по той причине, что ее окружение транслирует ей исключительно позитивную информацию о ее персоне, ее достоинства адекватны тем, которые почитаются в ее кругу. Иначе говоря, она окружена позитивом и каплю негатива девушка не замечает либо попросту игнорирует.

Рассмотрим еще один пример. Вчерашний студент, молодой инженер, далеко не блестяще окончивший ВУЗ, на работе по неопытности допустил несколько маленьких оплошностей, на которые коллеги отреагировали с пониманием.

Но парню станет казаться, что на фоне опытных сотрудников он выглядит ничтожеством, у него все плохо получается. А тут еще и мать твердит, что он бездарность, так как утром забыл вымыть посуду, а отец убежден, что ему вместо института следовало бы отправиться на работу охранником в супермаркет. Проблему усугубляют обычная внешность и романтический характер.

Мы привели характерный пример низкой самооценки, сформированной окружением. Непосредственно юноша не имеет к ней отношения – он плывет по течению.

Какие проблемы возможны у него в перспективе, если не хватит сил изменить ситуацию:

провалы на работе по причине стабильного нервного напряжения и самобичевания;

никакого карьерного роста из-за страха ответственности;

хроническая боязнь потерять работу, усталость, депрессивные состояния, вероятное увлечение пагубными привычками;

отсутствие полноценных отношений с противоположным полом, потому что комплексы проявятся и в этой жизненной сфере.

Список можно продолжить с разными вариациями. Например, в перспективе возможны сложности с воспитанием детей, налаживанием контакта с ними.

По сути, каждого найдется повод составить о себе нелестное мнение – идеальных людей нет. Главное, объективно оценить свою личность и исходя из этого дальше выстраивать контакты с окружающим миром.

Персона с заниженной самооценкой не в состоянии быть счастливой по причине:

постоянного страха;

стабильного нервного напряжения;

депрессивных состояний;

невозможности самореализации;

отсутствия уверенности в собственной правоте;

слабохарактерности;

постоянного самокопания.

Чтобы с уверенностью смотреть в будущее, необходимо постоянно работать над собой и меняться, если это необходимо.

Как полюбить себя

Полюбить себя и быть самовлюбленным – это разные вещи. Но это связано с самооценкой. Тот, кто способен объективно оценить себя и обозначить свои преимущества и слабые места, может по-настоящему честно и справедливо отнестись к своей личности.

Как научиться любить себя и повысить самооценку женщине и мужчине

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Итак, как полюбить себя и повысить самооценку?

Имея низкую самооценку, вам будет видно только все негативное в себе, что конечно, не приведет ни к чему хорошему.

Оправданная любовь к себе, основанная на ваших достоинствах и постоянной работе над изъянами и слабостями станут гарантом, что люди станут к вам относиться должным образом.

Проявлять конкурентоспособность в любой жизненной сфере возможно лишь имея высокую самооценку. Приниженная и забитая особа не имеет шансов реализовать себя в современной жизни.

Без конца отыскивать в себе недостатки – это путь в никуда. Чем больше человек это делает, тем труднее ему принять любое, даже элементарное решение.

Самокритика хороша, но она должна гармонично сочетаться с поощрением, прощением и самоуважением.

Психика человека имеет особые механизмы защиты от боли, негативных ощущений, всякого рода угроз. Если подавлять в себе природное стремление быть счастливым, тем самым взращивая комплекс неполноценности, на свет могут выбраться самые томные стороны психики.

А это – прямой путь к всякого рода психологически отклонениям. Спокойный субъект станет подвергаться бесконечным депрессиям, а у нервной натуры иногда есть риск проявления и признаков шизофрении, маний и прочих нешуточным психических патологий.

Как выяснить что у вас низкая самооценка?

Вот перечень признаков, говорящих, что у человека низкая самооценка:

много критики в свой адрес по поводу и без; чувство неудовлетворенности своими поступками и результатами; активная реакция на критику извне; нерешительность, долгие колебания перед действиями; чрезмерная ревность; чувство зависти к успешным и уверенным в себе людям; стремление угождать другим; ненависть к своему кругу общения, злоба без причины; беспрестанные оправдания; стремление защититься от всего, что окружает; стойкий пессимизм; преобладание негатива во всех явлениях.

Завышенная самооценка и уверенность в себе - ключевые факторы успеха

Любовь к себе – это не плохо, как многие считают. Необходимо видеть разницу между самовлюбленностью и адекватным уважением к собственной личности.

Главное – соотносить мнение о себе с действительностью.

Чем более вы уверенны в себе, тем больший круг людей захочет быть рядом с вами. «Успех притягивает». Те, у кого самооценка выше вашей, проявят желание поближе пообщаться, возможно, предложить сотрудничество, с интересным, уверенным человеком.

Признаки высокой самооценки:

Внимание к своему физическому телу и принятие себя с любой внешностью;

уверенность во всем;

отношение к ошибкам как шансу научиться большему;

принятие критики как ценной информации для последующих действий;

ровное отношение к комплиментам и лести;

умение спокойно общаться со всеми, не зависимо от социального статуса;

внимание и бережное отношение к собственному эмоциональному равновесию;

стабильное и гармоничное развитие;

умение четко ставить перед собой цели и добиваться их.

Низкая самооценка — 5 причин неуверенности в себе

№1. Семья

Если задуматься, откуда у нас берется мнение о себе, сразу возникнет ответ: «семья». Львиную долю психоустановок мы получаем в начале жизненного пути, так как в период физиологического развития идет и эмоциональное формирование.

Говоря иначе, пока мы растем, наши мама, папа и близкий круг незаметно закладывают основание нашей будущей личности.

Сформированное в детские годы мнение о себе будет стойким долгие годы или всю жизнь. Всегда ли родители отдают себе отчет в том, как они невольно формируют самооценку своего ребенка?

Вот как может выглядеть процесс родительского унижения:

Соорудил из конструктора крепость? А убирать кто за тебя будет?

Лепил во дворе снежную бабу и сделал ее самой большой? Ты же мокрый весь, простудишься, думать надо!

Принес хорошую оценку по литературе? А что по физике, не соображаешь ничего?

Таким образом, ежедневно мать и отец навязывают своему чаду, что он не в состоянии ничего сделать так как надо. На таком негативном фоне любовь к себе не имеет шансов возникнуть. А позже, через много лет родители с недоумением увидят, что их ребенок – типичный неудачник, и винят в этом его самого: «Мы столько сил вложили в твое воспитание! Столько тебе отдали! А ты?».

Что в подобной ситуации делать? Работать над собой, повышать самооценку и научиться верить в свои силы. Хорошо, если рядом окажется человек, который сможет поддержать, одобрить, оценить по достоинству.

№2. Неудачи в раннем возрасте

С детства мы знакомимся с разными неудачами. Это неизбежно. Зрелая персона со стабильной психикой спокойно относится к промахам, поражениям, старается их преодолеть, но так не всегда происходит с детьми.

В раннем возрасте, даже если неудача не осела в памяти, она может задержаться в глубинах подсознания и тайно нашептывать: «не начинай это дело, все равно у тебя ничего не получится». С этим следует бороться.

Начиная со времени, когда вы отчетливо помните свои беды и несчастья, работать над этим легче. Вы непременно припомните ряд моментов, которые угнетают вас еще со школьных лет.

№3. Общая пассивность

По мере взросления будет требоваться все больше силы воли для того, чтобы развиваться и показывать позитивные результаты. Яркий пример – школьная программа. Чем старше ученик, тем сложнее она становится. И нужно прикладывать больше усилий и стараний, чтобы учиться хорошо.

Если ребенок находится в подавленном состоянии, не в силах работать над собой и развиваться, когда он вырастет, то, скорее всего станет одним из так называемой «серой массы».

Никаких стремлений, никаких желаний, тотальный дефицит финансов, рутина.

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№4. Окружение

Нас окружают самые разные люди. Кто-то из них добился многого, кто-то плавет по течению, а кто-то – вечно ноющий неудачник. Если вы хотите жить благополучной во всех отношениях жизнью, быть успешным, необходимо формировать свое окружение.

Черты нездорового социума:

беспрестанные философствования, так называемое словоблудие;

тотальная критика всего, что окружает;

инертность, закрытость для всего нового;

страсть к сплетням;

фантастические проекты «стремительно разбогатеть» без усилий;

пристрастие к пагубным привычкам.

Подобная компания буквально тянет на дно. Она не даст вам шанса что-то изменить в жизни. Это стоячее болото, из которого выбраться сложно, но возможно.

№5. Проблемы с внешностью

Мощным фактором, тем более в подростковый период, выступает внешность. Если последняя грешит дефектами, изъянами, то даже при грамотном и деликатном подходе родных низкая самооценка имеет шанс сформироваться под влиянием мнений ровесников, педагогов и других людей.

Типичная ситуация – избыточный вес. Обидные прозвища, пренебрежение противоположного пола и проч. – все это негативно действует на несформировавшуюся личность ребенка.

Если подобные события происходят со взрослым человеком, то он выразит обиду не настолько явно. Однако, болезненные переживания от этого не станут слабее.

ить ситуацию можно с помощью диеты. Но ваша уверенность в себе срабатывает таким образом, что окружающие просто перестают замечать вашу полноту и воспринимают таким, какой вы есть.

Как повысить самооценку и уверенность в себе - 6 способов

№1. Окружение

Круг вашего общения определяет вашу сущность. В кругу людей, где никто ничего не добился, можно ощущать себя комфортно, по той причине, что все такие же как вы.

Вообразите, что вы оказались в компании, где кто-то приобрел новый автомобиль, кто-то расширяет бизнес, кто-то окончил престижный ВУЗ. А вы еле-еле окончили училище, и не имеете работы.

Какие у вас появятся ощущения? Ответ: неприятные. Плюс ко всему, вы получите ощутимый толчок к развитию, ощутите желание тоже двигаться вперед. В первое время будет неловко, но с течением времени вы осознаете, что (хоть и медленно, но) меняетесь к лучшему, находясь в такой компании.

Формируйте круг общения, который послужит реальным стимулом работать над собой.

№2. Книги, тренинги, кино

Хорошим подспорьем окажутся книги по соответствующей тематике. Имеется ввиду литература по личностному росту, саморазвитию.

Смотрите мотивирующее видео, которое повествует о самооценке и путях ее повысить.

Решительный шаг - посещение семинаров и практикумов. Сюда приходят те, кто реально хочет измениться. Параллельно с ценным практическим опытом вы меняете окружение (об этом говорилось выше).

№3. Выйти из зоны комфорта

Пока вы сидите в уютной скорлупе ничегонеделания и покоя, никаких позитивных сдвигов в вашей жизни не произойдет.

Необходимо набраться храбрости и покинуть «зону комфорта». Не жалейте себя, посвящайте больше времени самообразованию, осваивайте новые навыки, беритесь за сложные задачи. Будет трудно, но только так можно добиться позитивных сдвигов (и в самооценке – тоже).

№4. Физическая активность

Занятия спортом и прочие нагрузки на тело позитивно отражаются на психоэмоциональном состоянии. Иногда повысить самооценку спортзал сможет эффективнее, чем сотня тренингов и семинаров по этой теме.

Почему?

В процессе занятий спортом в организме синтезируется так называемый гормон радости дофамин;

вы делаете свое тело и внешность в общем привлекательными;

бодрое самочувствие дает уверенность в себе.

Помимо этого, спорт дает возможность завести знакомства с интересными личностями, которые будут вас мотивировать на новые свершения.

№5. Самопрограммирование

Воздействовать на собственное сознание можно с помощью эффективного инструмента, каким является программирование. В психологии даже существует специальный термин - аффирмации. Код или команда заучивается наизусть/записывается на диктофон. «Я уверен в себе», «я нравлюсь противоположному полу», «я могу получить то, к чему стремлюсь» и так далее.

Подобные аффирмации и выступят установкой в подсознании, которая убедит его в том, что вам необходимо.

№6. Помните личные победы

Не стоит пренебрежительно относиться к тому, что уже сделано.

Заведите дневник побед. Записываете в него все свои полезные поступки, достижения большие и маленькие.

Хвалите себя за каждую мелочь, поощряйте. Пока вы не научитесь с настоящей симпатией относиться к самому себе, ни о каких внешних успехах говорить будет нельзя. Только через позитивное отношение к своему «я» можно начать менять ситуацию и повышать самооценку.опубликовано econet

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