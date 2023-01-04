Что делать, когда вам за 40 и в жизни есть всё... кроме мужчины?

В этой статье не будет ни задушевных историй, ни долгожвачной морали. Вы читаете сугубо практический материал - пошаговое руководство по достижению конкретной цели: как уже успешной в остальных сферах женщине за сорок найти себе наилучшего мужчину для отношений.

Дело не в том, что вы без меня не знаете, что вам делать и с чего начинать. Вам мешает совсем другое, а именно: ваши собственные ограничения на пути к цели. Мой алгоритм ценен не только гарантированным результатом, но ещё и тем, что позволит осознать препятствия, которые находятся глубже уровня ума, на тонких планах, или в подсознании. Поэтому с моим методом вы получите желаемого мужчину в лучшем «виде».

Как успешной женщине найти мужчину для отношений

Даже если вы пойдёте к работникам ножа и топора к бабкам и колдунам, и они, в идеальном случае, помогут с энергетикой и внушат победу: «иди домой, всё будет хорошо», и ещё до того, как снимут толстую стружку денег, вам понадобится осознать и расшатать установки ума, ограничения и препятствия.

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Потому, что только работа на трёх уровнях: с телом (бессознательным), сознанием (умом) и установками подсознания (что в душе, а сказать нельзя) – даёт реальный результат, энергетика общее состояние и чтобы глаз горел – сюда же.

Итак, вам понадобится пройти 9 этапов:

1. Зачем? абсолютно откровенный ответ на вопрос: «Зачем/ради чего вам мужчина»?

Если вам нужно, чтобы кто-то подтвердил, что вы ещё о-го-го, или, хотите разнообразить досуг, потому что наскучил «постный» муж, либо понадобилась «игривая собачонка» для развлечений – кто же вам запретит? Иначе говоря, мотив может быть любым. Гораздо важнее, чтобы он был истинным.

Единственный мотив «зачем и ради чего», это ваш искренний(истинный), который выявляется определённым образом. Ответьте на вопрос минимум 16 раз, в столбик. После каждого очередного ответа задавайте себе подвопрос: ради чего?

Избавиться от одиночества и скуки (ради чего?)

Сделать жизнь лучше (ради чего?)

Стать счастливее (ради чего?)

Не хватает ощущений (ради чего?)

Надоело засыпать одной (ради чего?)

Продлить молодость (ради чего?)

И так далее…

Смысл в том, чтобы выявить истинный мотив, иначе ваши мотивы будут в конфликте, возникнет ситуация «за двумя зайцами», где один заяц – видимый (что осознанно и хочется умом), а второй заяц – невидимый (неосознаваемый мотив, который находится в подсознании). В итоге, вы не поймаете ни одного зайца.

Если что-то не получается, вероятно у вас две цели, как два зайца, только один заяц видимый, а второй невидимый (не осознаваемый). Ну не можете же вы разорваться, бегать за обоими зайками сразу?

Если не можете поймать видимого зайца, значит вас уводит за собой невидимый. Как только осознаете свою истинную цель (неосознаваемую), невидимый заяц проявится, станет видимым. С этого момента он для вас не проблема. То что осознанно, нам не угрожает. Вам останется выбрать приоритет целей, самому назначить главного зайца.

2. Опишите и нарисуйте (в сознании или на бумаге) нужного вам мужчину, полностью соответствующего ответу из предыдущего пункта. Укажите все подробности, от внешних (высокий-красивый блондин с атлетическим телом) до анкетных (возраст-образование-деятельность-интересы…).

Три чопорные старые католички беседуют в кафе за чашечкой кофе. Первая хвастается: Мой сын — уже пастор, когда он заходит, все говорят «Святой отец». Вторая — А мой — кардинал. Когда он заходит, все говорят «Его Высокопреосвященство!». А третья говорит: А мой сын - двухметровый красавец-стриптизер. Когда он заходит, все говорят «О Боже!!!».

3. Исследуйте, какие типы женщин интересны такому мужчине.

Например, если вы нудная, обозлённая, погружённая в большой бизнес железнопопая «королева мечей» перегруженная интеллектом, задайте себе вопрос: зачем ему такое «счастье»? Иначе говоря, подумайте, чем вы можете быть интересны вышеуказанному типу мужчины? Совпадает ли то, чего хотите вы, с тем, что вы можете реально дать предложить/предъявить.

Опишите подробно, охватите все параметры возможной претендентки «на трон» намечтанного вами мужчины: ключевые параметры – возраст, тип фигуры, цвет волос, интеллектуалка-простушка-пастушка-королева-мечтательница, работает или ходит только в спортзал и салон красоты? На какой возраст «нужно» выглядеть, чтобы привлечь такого мужчину?

Здесь не особо существенно, верно ли вы попадёте в описание. Важнее то, что типаж может не совпасть с вами лично, и вы (именно вы) будете убеждены, что ему не подходите.

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4. Честно ответьте на два вопроса. Вы принадлежите к тем, кто такого мужчину заинтересует? Если нет, то сможете ли вы так подтянуть свои параметры, чтобы войти в круг его желаний?

Осознайте, например, такую вероятную ситуацию: вы изначально описываете несуществующий идеал, чтобы его не найти. Хотя, сознательно, утверждаете, что ищете. Но у вас «высокая планка». Так вы гоняетесь за тем, чего нет, и у вас есть возможность утверждать, что, мол, настоящие мужчины давно повывелись. Основанием для этого может быть неосознаваемый страх отношений. А причиной страха – фоновый негативный опыт, опасение что вы «не формат» и так далее, в каждом конкретном случае необходимо исследовать, потому что нет одинаковых и стандартных причин.

5. Опциональный пункт для тех, кто ответил «нет» на оба вопроса из предыдущего пункта. Вернитесь к пункту 2, упростите образ мужчины, так чтобы вы в пункте 4 хотя бы на второй вопрос ответили «да», но при этом, чтобы он продолжал полностью соответствовать вашему зачем.

Упрощение образа возможно лишь в том случае, если вы проработаете возможный страх отношений, с выяснением причин страха. Конечно, не самостоятельно, здесь необходима психотерапевтическая работа, причём именно на трех уровнях.

Например, вы сделали возраст мужчины постарше, или, понизили его из олигархов в бизнесмены. Изменили/понизили рост, допустили лысину (не пугайтесь, я про лысых бруталов говорю. Но это должно всё равно отвечать вашему главному критерию «зачем» из первого пункта. Не нужно заставлять себя брать то, что «не гоже» насильно.

6. Опциональный пункт для тех, кто ответил «нет» только на второй вопрос пункта 4. Определите, как именно в разумные сроки подтянуть ваши параметры и сделайте это.

Например, если вы полагаете, что для вашего мужчины (которого вы описали) вам не хватает знания английского языка, выучите или подтяните это. Или, вместо очков (например, вы носите очки) поставьте контактные линзы. Сбросьте (наберите) несколько кг веса. Запишитесь в спортзал. Отрастите/укоротите волосы, смените гардероб, и так далее.

7. Проработайте возможные внутренние затыки, мешающие завести отношения (травмы, родовые сценарии, ограничивающие убеждения и т.п.). Всё это вы и сами обнаружите, работая с моим алгоритмом.

8. Найдите место/места, где такие мужчины гнездятся, роятся.

9. Окажитесь в этом месте и действуйте по обстановке.

Таким образом, ждать у моря погоды не поможет. Женское здоровье/внешность не бесконечны. Когда вы внутренне решаете, что «всё бесполезно, подходящих мужчин нет» и тому подобное, природа выключит вас из рядов «пригодных» женщин, уж простите за прямоту. Другими словами, старость придёт еще быстрее, чем могла бы. Натягивать лицо и взбадривать губы с бровями будет не актуально, разве что подруг позлить, что вы «вся такая красивая» утром на работу (или на прогулку) идёте, а вечером – в пустую квартиру и холодную постель.

Я могу помочь вам, если вы всерьез примите решение отложить старость и/или не хотите посвящать всю оставшуюся жизнь слежке за взрослыми детьми и/или работе/бизнесу. Намереваетесь пожить полнокровной жизнью ещё пару десятков лет чисто для себя. Вставайте из-за компьютера/руля/плиты и занимайтесь собой, телом, душой и женским счастьем.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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