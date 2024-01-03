Что делать со злостью на родителей?

Если родители не могли дать вам любовь, принятие или заботу, то взрослый путь – искать другие способы получить то, что вам нужно. Во внешней среде все это есть, важно признавать свои желания и находить пути их реализации.

Со злостью на родителей сталкивается очень много людей. Злость может возникать в актуальных отношениях – взрослых людей с их родителями. Например, если родитель нарушает границы, грубо вмешивается в жизнь взрослого сына или дочери, обвиняет и обесценивает – во всех этих случаях возникает много напряжения и злости.

Можно ли злиться на родителей

Злость также может возникать при воспоминании о насилии, пережитом в детстве. Пусть родитель сейчас ведет себя совсем иначе, но его выросший ребенок прекрасно помнит физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, которое было пережито в прошлом. И в этой ситуации тоже возникает много злости, обиды.

Злости на родителей часто сопутствует вина – ведь это близкие люди, а я на них злюсь.

Человек начинает искать ответ на вопрос – что делать с этой злостью, и нормально ли вообще сильно злиться на своих родителей?

И найти он может два диаметрально противоположных ответа. Два крайних полюса.

В многочисленных материалах социальных сетей, статьях и блогах вы обязательно найдете аргументы в пользу того, что злиться на родителей – грешно и плохо. Ведь родители привели нас в этот мир, поэтому злиться на них нельзя. Вместо этого нужно их почитать, уважать, ну а если есть обиды – простить.

Некоторые теории гласят, что все травмы и раны, нанесенные вам в детстве – это важные уроки, и они нам для чего-то нужны. Такова, например, концепция радикального прощения Типпинга.

Основной мыслью в ней является утверждение, что нужно быть благодарным за любую травму, любую пережитую боль. Потому что за ней кроется высокий смысл и значение.

Почему я считаю эти идеи неполезными? Потому что они не позволяют жертве насилия присвоить и выразить собственную ярость. В этих подходах сразу делается шаг к конечному результату – прощению.

Но пока не пройдены другие этапы переживания, прощение невозможно. И тогда человек, поверивший в эту теорию, вынужден либо убедить себя, что простил. Либо испытывать чувство вины, что простить не может. А он ведь ни в чем не виноват.

Кроме этого, подход, который пропагандируют некоторые коучи – о высшем смысле детских травм, – как будто оправдывает насилие, считает его легитимным. Но насилие – это не норма. Это то, чего важно не допускать. Поэтому прощать насилие вовсе не обязательно.

Прощение может произойти, когда проработаны другие этапы переживаний – шок, ярость, печаль, душевная боль. Но может и не произойти. Здесь важно доверять собственному процессу.

Есть и другой крайний полюс в теме злости на родителей. Он выражается в понятии «токсичные родители». После выхода книги с одноименным названием, поток информации про нарциссическую мать, токсичных родителей, ненависть матери к дочери и т.д. хлынул «из всех утюгов».

Это привело к тому, что взрослые, у которых есть злость на своих родителей, стали объединяться в группы и… И что? А то, что такие люди, уже совместно, стали выражать претензии к своим родителям, осуждать и обвинять их.

К сожалению, в таких группах существует скрытый тупик. Люди приходят в них и буквально «варятся» в своих негативных эмоциях и в негативных эмоциях других участников.

Проработки злости таким образом не происходит. Происходит ее усиление, консервирование злости в себе, - и человек окончательно «вязнет» в осуждении родителя и безвыходной эмоциональной ситуации.

При этом в подобных группах злость может быть направлена не только на собственного родителя – но на любое инакомыслие, на любую отличную точку зрения.

Люди укореняются в позиции «вечных жертв», и никакого другого пути, кроме осуждения других не вырабатывается. Вот почему многие психотерапевты называют такие группы «помойным ведром», «сливной ямой» и т.д. Действительно, происходит слив негативных эмоций – но это и все.

В этих крайних полюсах - и в том, и в другом, безусловно, есть ценность. Первый полюс напоминает нам о том, что прощая, человек освобождает прежде всего, самого себя. И этот способ хорош для того, кто уже проработал свою травму и действительно, готов простить.

Второй полюс помогает признать свою ярость, сделать ее легитимной. Он хорош для того, кто не мог себе признаться, что на самом деле с ним плохо поступали в детстве или поступают сейчас.

Между тем, злость на родителей отнюдь не всегда спутник дисфункциональной семьи. Злость – это естественная эмоция. Она часто возникает в детско-родительских отношениях как реакция на любую форму отвержения. Если в детстве вас отвергали – появляется злость.

Но эту злость ребенку негде разместить. Ведь родитель больше, сильнее, и каждый из нас в детстве очень нуждается в любви родителя. Ребенок живет в мире, где лишение любви означает лишение жизни, он борется за эту любовь.

И наша психика может выбрать один из способов размещения этой злости.

Первый способ – злость направить на себя. Очень часто гнев, возникающий как отношение к родителю, направляется на самого себя. Если агрессия направляется на себя, возникает саморазрушительное поведение, депрессия, суицидные мысли, панические атаки.

Известный исследователь Рене Шпиц описал поведение маленьких детей, которых надолго оставляли матери. Дети, испытывая сильную злость, направляли ее на себя – начинали биться головой о край кровати, вырывали себе волосы, грызли ногти.

Так проявлялась аутоагрессия – саморазрушительное поведение. 30% детей, подверженных депрессии в результате отвержения, погибали. Их саморазрушение доходило до крайней точки – уничтожения самих себя.

Взрослый человек, вместо вырывания волос, избирает другие способы обращения злости на себя самого. Он себя критикует, обесценивает свои достижения, обвиняет себя в мыслимых и немыслимых проступках.

Все это тоже «обращенная» не по адресу злость. Надо же ей куда-то деваться, вот и выбирается такая безопасная мишень – собственная личность.

Другой способ как-то со злостью обойтись – это выразить ее косвенно. Если человек не разрешает себе злиться, он опаздывает, подводит, «забывает» о важных вещах, пропускает встречи.

Ребенок может везде разбрасывать вещи, например, или как-то иначе «вредить», не признавая свою злость. Так мы защищаем себя от осознания злости.

Наконец, еще один способ – перенаправить злость с родителя на другого человека. Во взрослом возрасте этим другим чаще всего оказывается партнер в отношениях.

Бывает ли у вас так, что близкий человек начинает вас бесить? Все раздражает, вы чувствуете приступы гнева. И порой сам поступок-то небольшой, а злости возникает слишком много.

Несоответствие поступка и количества вашей злости – это показатель того, что злитесь вы не столько на нынешнее поведение, сколько на что-то, что произошло с вами давно.

В значимых отношениях мы следуем моделям поведения, которые усвоили в детстве. И часто переносим на партнеров проблемы в отношениях с нашими родителями.

Отношения с партнером активизируют эмоциональные потребности, которые не были удовлетворены в детстве. И если возникает необъяснимая или очень сильная злость в отношениях, то часто это связано с тем, что эти отношения бередят детские раны.

Все эти три способа не слишком продуктивны. Они разрушают либо самого человека, либо его отношения. Поэтому очень важно свою злость признать, присвоить и переработать.

Важно, что признание злости на родителя ни в коем случае не означает необходимости идти и выяснять отношения с этим родителем. Это может привести к новому витку конфликта, ухудшить ситуацию.

Гораздо важнее злость выразить в безопасной обстановке, с принимающими людьми. Это может быть группа поддержки, друзья, психотерапевт. Признание своих эмоций, проговаривание их вслух - первый шаг к осознанию.

Второй шаг – поиск путей безопасного выражения энергии злости. Это может быть работа с рисунком, письмом, движением, звуком. То, что подходит именно вам. Это может быть специальная техника визуализации (об одной из них я писала здесь)

И третий шаг – работа с фрустрированными потребностями. Ведь за злостью всегда стоят какие-то неудовлетворенные потребности. Понять их и найти способ удовлетворения – это зрелый путь работы со злостью.

Если родители не могли дать вам любовь, принятие или заботу, то взрослый путь – искать другие способы получить то, что вам нужно. Во внешней среде все это есть, важно признавать свои желания и находить пути их реализации.

Все эти шаги можно делать самостоятельно, а можно с поддержкой психолога.

Задача психотерапии – обеспечить безопасное пространство, в котором человек может соприкоснуться со своими переживаниями, выразить их, получить поддержку и лучше понять свои потребности.

В результате терапии человек начинает больше принимать и поддерживать себя. Присвоенная и выраженная злость перестает выскакивать «как черт из табакерки» и портить нам жизнь.опубликовано econet

Автор Марина Семилеткина

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