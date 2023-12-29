Что мешает пережить расставание и двигаться дальше

Всегда сложно переживать расставание, даже когда оба понимают, что отношения зашли в тупик, и расстаться – единственный выход для обоих. Восстановиться после разрыва и пережить этот нелегкий период непросто для обоих партнеров, но бывают случаи, когда человек может просто застрять на нем. Какие причины мешают людям двигаться дальше?

4 причины мешают пережить разрыв

1. Неумение работать с эмоциями

Психологи утверждают, что процесс переживаний от расставания с любимым человеком может продолжаться от трех месяцев до трех лет. После разрыва отношений люди проходят целую череду эмоциональных стадий – от шокового состояния до смирения и принятия ситуации.

Если на каком-то этапе возникают сложности, то существует риск на нем затормозить и переживать их снова и снова. Люди, испытывающие сложности с проявлением гнева, могут завязнуть на этапе обид и угнетенного состояния и постоянно прокручивать в мыслях наиболее неприятные моменты. Застревание в прошлом представляет опасность в том, что она мешает жить дальше, строить новые отношения и просто радоваться жизни.

2. Обвинение себя

Переживая процесс восстановления, люди тратят огромное количество энергии на взрывы негативных эмоций – боль, злость, обиду, грусть, переработку прошлого опыта. Постоянное обвинение себя в неудачах и промахах только ухудшает состояние. Привычка к постоянной самокритике может проявляться незамеченно. Может внезапно ухудшиться настроение, исчезнуть радость и человек опять погружается в пучину отчаянья. При таких резких и внезапных перепадах настроения, очень важно понять, чем вызвана причина спада.

Нужно стараться остаться по отношению к себе доброжелательным и спокойным. Следует не только заниматься составлением списка промахов, но и осознавать, что эти неудачи следует принять во внимание, их вполне можно пережить и стараться не допускать в дальнейшем.

3. Недостаточное знание самого себя

Часто любимый человек становится своеобразным экраном, на который мы проецируем все прекрасные качества, которыми хотим обладать сами. Но особенно дорого для нас то, что мы уже имеем в себе. Разумеется, этими качествами может обладать и сам партнер, но они представляют для нас особенную ценность. И зачастую горюем мы не по тому прекрасному партнеру, а по свойствам его характера, которые исчезают вместе с ним.

Это внутреннее желание контактировать с партнером, в котором мы находим что-то важное для себя, причиняет огромную боль, которая заставляет пытаться наладить отношения с человеком, возможно не стоящим этого. Чтобы создать эти ощущения, можно попытаться найти их в себе. Например, постарайтесь выписать все качества, которые привлекли вас в партнере на первом этапе знакомства. Потом постарайтесь разыскать их в себе, и развивать. Тогда вы придете к более гармоничному образу себя, и не будете создавать его за счет другого человека.

4. Забыта причина расставания

После этапа страданий, наступает время, когда начинается идеализация партнера – воспоминания только о хороших моментах, с ним связанных. Добрые воспоминания, безусловно, очень важны для любого человека – они помогают осознать, какие качества мы ценим в партнере, чем он был так дорог, можем двигаться дальше в поисках новых знакомств.

Но иногда чувство горечи, грусти и тоски буквально переполняют, из-за того, что приятные воспоминания вытесняют настоящие причины разрыва. Ведь если все было идеально, то расставания бы не случилось. Если эмоции начинают тянуть в стадию «это было прекрасно», то следует хорошо подумать, и занять место посредине. Вспоминать следует не только самые хорошие моменты, но и другие, которые заставили понять, что лучше расстаться. Иначе вы рискуете повторить этот опыт, но уже с новым партнером.опубликовано econet

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