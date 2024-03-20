Что мы должны своим родителям?

Река жизни должна течь из прошлого в будущее, в одном направлении, а не вспять. Все, что мы получаем от своих родителей – жизнь, заботу, материальные блага, - мы передаем вперед, своим детям.

У нас дома у Даши (ей почти 10) есть свое рабочее место, у Гриши (почти 7) - свое, но нет! Надо припереться ко мне делать уроки, завалить мой стол своими учебниками, тетрадками, ручками, прописями, выгнать меня с ноутбуком на табуретку и чувствовать себя царями горы. И когда недавно, глядя на это безобразие, я начала ругаться, Даша снисходительно посмотрела на меня и сказала: - Мама, дети должны вынимать силы из своих родителей, чтобы, когда они вырастут, их дети вынимали эти силы уже из них.

Ребенок ничего не берет у родителей в долг и не должен им этот долг возвращать

У психотерапевта Берта Хеллингера, автора «системно-семейных расстановок», есть интересная мысль о том, что жизнь, любовь, забота, энергия передаются детям от родителей безвозмездно и естественно, а дети, в свою очередь потом передают все это своим детям.

Ребенок ничего не берет у родителей в долг и не должен им этот долг возвращать. Все, что он делает для своих стареющих родителей, став взрослым, он делает по собственному желанию (а не из чувства долга) и в том объеме, в котором считает нужным.

Так часто приходится наблюдать ситуации, когда родители не отпускают своих детей в их отдельную самостоятельную жизнь, всеми правдами и неправдами удерживают при себе, поручая роль опоры, медиатора, миротворца, культивируют чувство вины, сознательно или нет постоянно напоминая, насколько дети обязаны им за все, что они для них сделали.

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Река жизни должна течь из прошлого в будущее, в одном направлении, а не вспять. Все, что мы получаем от своих родителей – жизнь, заботу, материальные блага, - мы передаем вперед, своим детям.

Это не значит, что мы отворачиваемся от родителей, лишаем их своей любви, признательности, внимания. Нет. Это значит, что мы не чувствуем себя вечными должниками. Мы получили свою жизнь в дар. Это подарок. И это делает нас людьми, которые тоже могут просто дарить.опубликовано econet

Автор Ирина Чеснова

фото ©Adriana Duque

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