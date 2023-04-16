ЧТО мы носим ВНУТРИ себя: самодиагностика, самоосознание и самоуважение

"Груз", который часто не осознается и со временем трамбуется в булыжники.

Я царь, я раб, я червь, я Бог

М. Державин

На самооценку влияют старые программы и суждения, которые мы носим в себе, не осознавая этого. Касаться может себя самого, других людей, мира вокруг...

Простая самодиагностика

Предлагаю начать с себя самого. Глубоко вздохните, успокойтесь, и ответьте на вопросы, вспомните:

1. Какова ваша первая самая негативная мысль о себе?

2. Какова ваша вторая самая негативная мысль о себе?

3. Какова самая негативная мысль вашей мамы о вас?

4. Вашего папы о вас?

5. Самая негативная мысль о вас из детства из общения со сверстниками и взрослыми?

6. Самая негативная мысль о вас значимых людей из вашего периода взросления?

7. Еще одна самая негативная мысль о вас значимых людей из вашего периода взросления?

Исходя из этих семи суждений составьте о себе связанный текст: Я на сегодняшний день…Что получилось?

"Я пустое место, слабак, ничтожество, ни на что не способный тюфяк. Никто не сможет такого полюбить. И ничего я в жизни не добьюсь…" Это то отношение к себе, которое кто-то носит внутри, пусть и неосознанно.

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Вы можете этого о себе не осознавать. Только скрыть этого не можете. Это считывается с вас другими людьми энергетически, без слов и без вашего сознательного признания себя таковым. Это проективно притягивает к вам подобных же людей с подобным грузом и подобные события.

И вот вы постоянно с кем-то в конфликте или в испорченном настроении.

Что со всем этим смердящим и ранящим, как колючая проволока под током, грузом делать, спросите вы. Отвечаю на вопрос.

Попробуйте написать у каждого высказывания о себе противоположное. И составьте новый текст. Что, трудно? Да, это не легко. Однако, того стоит. Что получается?

"Я уважаемый человек, мужчина, отец, муж. На работе меня ценят. Дети и жена меня любят и я люблю их. В жизни я добился ощутимых результатов и добьюсь еще.."

Ну вот, работа ваша уже началась, и теперь вы стоите перед следующим шагом – формированием к себе нового отношения. Только еще придется «выгрести» изнутри неосознаваемое отношение к миру и к людям… И привыкнуть к новому себе...опубликовано econet

Автор Марика Бения

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