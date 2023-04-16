ЧТО мы носим ВНУТРИ себя: самодиагностика, самоосознание и самоуважение

"Груз", который часто не осознается и со временем трамбуется в булыжники.
Я царь, я раб, я червь, я Бог
М. Державин
На самооценку влияют старые программы и суждения, которые мы носим в себе, не осознавая этого. Касаться может себя самого, других людей, мира вокруг...
Предлагаю начать с себя самого. Глубоко вздохните, успокойтесь, и ответьте на вопросы, вспомните:
1. Какова ваша первая самая негативная мысль о себе?
2. Какова ваша вторая самая негативная мысль о себе?
3. Какова самая негативная мысль вашей мамы о вас?
4. Вашего папы о вас?
5. Самая негативная мысль о вас из детства из общения со сверстниками и взрослыми?
6. Самая негативная мысль о вас значимых людей из вашего периода взросления?
7. Еще одна самая негативная мысль о вас значимых людей из вашего периода взросления?
Исходя из этих семи суждений составьте о себе связанный текст: Я на сегодняшний день…Что получилось?
"Я пустое место, слабак, ничтожество, ни на что не способный тюфяк. Никто не сможет такого полюбить. И ничего я в жизни не добьюсь…" Это то отношение к себе, которое кто-то носит внутри, пусть и неосознанно.
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Вы можете этого о себе не осознавать. Только скрыть этого не можете. Это считывается с вас другими людьми энергетически, без слов и без вашего сознательного признания себя таковым. Это проективно притягивает к вам подобных же людей с подобным грузом и подобные события.
И вот вы постоянно с кем-то в конфликте или в испорченном настроении.
Что со всем этим смердящим и ранящим, как колючая проволока под током, грузом делать, спросите вы. Отвечаю на вопрос.
Попробуйте написать у каждого высказывания о себе противоположное. И составьте новый текст. Что, трудно? Да, это не легко. Однако, того стоит. Что получается?
"Я уважаемый человек, мужчина, отец, муж. На работе меня ценят. Дети и жена меня любят и я люблю их. В жизни я добился ощутимых результатов и добьюсь еще.."
Ну вот, работа ваша уже началась, и теперь вы стоите перед следующим шагом – формированием к себе нового отношения. Только еще придется «выгрести» изнутри неосознаваемое отношение к миру и к людям… И привыкнуть к новому себе...опубликовано econet
Автор Марика Бения
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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