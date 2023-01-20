Что мы передаем по «наследству» своим детям

Каждый ребенок от своих мамы и папы получает не только определенный набор хромосом, но и родительские программы, которые в дальнейшем окажут сильное влияние на его судьбу. Какое «наследство» получают наши дети?

Зачастую оно совсем не радует: к движимому и недвижимому имуществу, а иногда и вместо него, наследник получает кучу психологических травм и комплексов. Человек должен осознавать, что если негативные воспоминания со временем вытесняются, то родительские установки и отрицательные эмоции продолжают жить. Они долгие годы терзают, мешая выстроить нормальную жизнь, испытывать счастье. Поэтому периодически необходимо работать над ошибками из прошлой жизни.

Понятие – родительский сценарий

Родительскими сценариями называют поведенческие стереотипы, которые передаются каждому следующему поколению. Такие шаблоны поведения видят дети, которые берут пример со своих родителей, наблюдая за их поведением и реакциями. Они закладываются в подсознании, и проявляются, как только наступает подходящая ситуация.

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Например:

1.Мальчик рос без отца, а мама посвятила свою жизнь единственному чаду. Он привык, что мама постоянно пропадает на работе, обеспечивает все его потребности и желания, и окружает его теплом и заботой. Но он не понимал, что она тоже нуждается в ласке и внимании, не видел мужского примера. Поэтому, решил для себя, что так должны себя вести все женщины по отношению к мужчине. А когда вырос, то никак не мог понять, почему не складываются отношения с девушками. Почему никто не хочет поступать так, как делала его мама: материально обеспечивать, прощать все капризы и постоянно заботиться?

2. Если девочка постоянно видела своего отца пьяным, обижающим свою маму, то она решает, что такое поведение – норма для всех представителей сильного пола. Вырастая, она выбирает из всех возможных кандидатур на роль мужа того, кто соответствует этому представлению, даже когда понимает, что много гораздо лучших мужчин. И раз за разом будет отвергать других претендентов, выбирая алкоголиков и дебоширов.

Родительские сценарии действуют во всех сферах жизни

Установки родителей влияют не только на отношения с партнерами:

Выбирая профессию

Все мы знаем представителей целых «династий» – врачей, военных, актеров. Родители подталкивают своего ребенка к определенной профессии, конечно, желая ему самого лучшего, потому что они хорошо знают все «подводные камни» специальности, и могут ему помочь и в дальнейшем. Но сами того не понимая, они могут сломать ему всю жизнь, если ребенок втайне мечтает совсем о другом занятии. И итогом становится поломанная судьба и ненавидимая работа.

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Воспитывая детей

Особенности воспитания своих детей тоже передаются от родителей. Если мама и папа не обижали, разъясняли ошибки и помогали их исправить, то вырастая, такие дети сами становятся понимающими и любящими родителями. Так же, как и если родители могли «дать ремня» за плохую оценку или шалость, то и их внуки тоже получат этот метод воспитания. Сценарии касаются не только наказаний, но и семейных традиций, манер поведения с детьми и так далее.

Умение зарабатывать

Если родители привыкли все заработанное «спускать» в первую неделю и набирать долги, чтобы дожить до зарплаты, то вряд ли их дети научатся бережливости и разумному распределению доходов. А в семьях финансово грамотных людей, ребенок вырастет более успешным.

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Общественный статус

Не стоит оценивать ребенка по его родственникам, но недаром гласит старинная пословица: «Яблоко от яблони недалеко падает». Если ребенок рос в тяжелой атмосфере с низкой семейной нравственностью, то ему очень тяжело придется в жизни.

Родители делятся со своими детьми тем, что есть у них самих, ведь свои установки они тоже получили от своих родителей. Программы передаются в наследство, и вы их тоже передадите своим детям. Сломать негативный сценарий вы сможете, только если начнете работать над собой, своими психологическими травмами и установками, научитесь оценивать жизнь и окружающих людей своим, а не родительским умом. опубликовано econet

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