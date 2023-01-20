Что мы передаем по «наследству» своим детям

Каждый ребенок от своих мамы и папы получает не только определенный набор хромосом, но и родительские программы, которые в дальнейшем окажут сильное влияние на его судьбу. Какое «наследство» получают наши дети?
Зачастую оно совсем не радует: к движимому и недвижимому имуществу, а иногда и вместо него, наследник получает кучу психологических травм и комплексов. Человек должен осознавать, что если негативные воспоминания со временем вытесняются, то родительские установки и отрицательные эмоции продолжают жить. Они долгие годы терзают, мешая выстроить нормальную жизнь, испытывать счастье. Поэтому периодически необходимо работать над ошибками из прошлой жизни.
Родительскими сценариями называют поведенческие стереотипы, которые передаются каждому следующему поколению. Такие шаблоны поведения видят дети, которые берут пример со своих родителей, наблюдая за их поведением и реакциями. Они закладываются в подсознании, и проявляются, как только наступает подходящая ситуация.
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Например:
1.Мальчик рос без отца, а мама посвятила свою жизнь единственному чаду. Он привык, что мама постоянно пропадает на работе, обеспечивает все его потребности и желания, и окружает его теплом и заботой. Но он не понимал, что она тоже нуждается в ласке и внимании, не видел мужского примера. Поэтому, решил для себя, что так должны себя вести все женщины по отношению к мужчине. А когда вырос, то никак не мог понять, почему не складываются отношения с девушками. Почему никто не хочет поступать так, как делала его мама: материально обеспечивать, прощать все капризы и постоянно заботиться?
2. Если девочка постоянно видела своего отца пьяным, обижающим свою маму, то она решает, что такое поведение – норма для всех представителей сильного пола. Вырастая, она выбирает из всех возможных кандидатур на роль мужа того, кто соответствует этому представлению, даже когда понимает, что много гораздо лучших мужчин. И раз за разом будет отвергать других претендентов, выбирая алкоголиков и дебоширов.
Установки родителей влияют не только на отношения с партнерами:
Все мы знаем представителей целых «династий» – врачей, военных, актеров. Родители подталкивают своего ребенка к определенной профессии, конечно, желая ему самого лучшего, потому что они хорошо знают все «подводные камни» специальности, и могут ему помочь и в дальнейшем. Но сами того не понимая, они могут сломать ему всю жизнь, если ребенок втайне мечтает совсем о другом занятии. И итогом становится поломанная судьба и ненавидимая работа.
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Особенности воспитания своих детей тоже передаются от родителей. Если мама и папа не обижали, разъясняли ошибки и помогали их исправить, то вырастая, такие дети сами становятся понимающими и любящими родителями. Так же, как и если родители могли «дать ремня» за плохую оценку или шалость, то и их внуки тоже получат этот метод воспитания. Сценарии касаются не только наказаний, но и семейных традиций, манер поведения с детьми и так далее.
Если родители привыкли все заработанное «спускать» в первую неделю и набирать долги, чтобы дожить до зарплаты, то вряд ли их дети научатся бережливости и разумному распределению доходов. А в семьях финансово грамотных людей, ребенок вырастет более успешным.
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Не стоит оценивать ребенка по его родственникам, но недаром гласит старинная пословица: «Яблоко от яблони недалеко падает». Если ребенок рос в тяжелой атмосфере с низкой семейной нравственностью, то ему очень тяжело придется в жизни.
Родители делятся со своими детьми тем, что есть у них самих, ведь свои установки они тоже получили от своих родителей. Программы передаются в наследство, и вы их тоже передадите своим детям. Сломать негативный сценарий вы сможете, только если начнете работать над собой, своими психологическими травмами и установками, научитесь оценивать жизнь и окружающих людей своим, а не родительским умом. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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