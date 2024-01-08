Что мы принимаем за любовь

В течение жизни вы, наверняка, влюблялись несколько раз. Первая любовь, вторая, третья. А как узнать, в каких отношениях вы любили по-настоящему? И любили ли вообще?

Давайте поговорим о заблуждениях людей о любви. Узнаем, какие виды отношений существуют, и какие нужны условия для возникновения настоящего чувства.

Заблуждения о настоящей любви

Так что же не является настоящим чувством? Рассмотрим самые популярные заблуждения людей, уверенных, что их настигла взрослая любовь.

1. Настоящая любовь – это когда любишь только одного, растворяясь в нем и забывая про других, про друзей, про себя.

Однозначно нет. Психологи определяют такое “чувство”, как привязанность. Другое определение этому поведению – расширенный эгоизм. Такой тип любви выражается также, как у мамы к своему “сынуленьке”. Некрасивые проявления таких чувств все мы видели множество раз.

2. Настоящая любовь – это когда страсть поглощает вас обоих и вы не можете разлучиться ни на минуту.

На самом деле, страсть – это временное явление, указывающее на длительное одиночество перед отношениями. Это как человек, долго бродивший по пустыне и изнывающий от жажды, наконец, нашел источник воды и долго не может напиться. В конечном итоге страсть всегда проходит.

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3. Настоящая любовь – это когда гордишься достижениями и талантом своего партнера. Потому что он не как другие, он другой. Я всю жизнь искала именно его.

И опять это не любовь. Это, скорее, зависимые отношения, в которых партнер представлен неким неодушевленным предметом с набором определенных нужных качеств. И хорошо еще, если эти качества не идеализированы, а на самом деле есть. Иначе выходит совсем обидно.

4. Настоящая любовь – это когда они прожили вместе всю жизнь. Потому что любовь – вечна.

Не всегда в парах, которые справили золотую или бриллиантовую свадьбу, присутствовала любовь. Часто – совсем наоборот. Понятие любви не поддается времени.

Какая она – настоящая любовь

Для начала нужно понять, что любовь – это не зависимость от другого человека, а, напротив, – ее противоположность. Осознав и приняв это, уже можно открыться новым отношениям, не боясь шекспировских трагедий.

Для уточнения приведем пример. Если спросить любую юную девушку о планах на жизнь, то ответ чаще всего прозвучит так: “Я хочу встретить мужчину, который бы..”. Подвох здесь в том, что эта формулировка подразумевает, что девушка ждет, что кто-то сделает ее счастливой и подарит приятное ощущение любви, но сама не собирается становиться этим человеком.

Любовь зарождается не по нужде, а от внутренней силы.

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Почему люди вступают в отношения

Рассмотрим причины, по которым чаще всего люди начинают отношения.

1. Человек с заниженной самооценкой может искать защиты в лице партнера. Ужас этой ситуации в том, что такие люди находят, как правило, тирана.

Не торопитесь под венец, сходите лучше на прием к психотерапевту. Причина низкой самооценки часто кроется в детстве. Вступать в отношения, не разрешив эту личностную проблему, опасно.

2. Некоторым мужчинам доход не позволяет нанять домработницу. Чтобы чисто и уютно, и покушать было всегда готово. Прикрытие: “Мне нужна хозяйка в доме”.

Некоторым женщинам не по карману закончить начатый ремонт в квартире. Прикрытие: “В доме нужны мужские руки”.

Это не плохо, если обе стороны все устраивает в их негласном соглашении. Только тут не про любовь, тут – рыночные отношения.

3. Иногда человека настолько заботит мнение окружающих, что он позволяет строить свой жизненный путь, опираясь на него. Когда люди говорят, что пора завести бы уже девушку – заводит, когда говорят, что пора жениться – ставит штамп в паспорте. Вот только сделанное против своей воли порождает злость, которая в конечном итоге выплеснется на партнера.

4. Бегство от собственной несостоятельности. Космонавта из меня не вышло, буду теперь хорошим мужем. Что тут скажешь? Семья – это дополнительная ноша, а не уход от реальности.

5. Есть еще одна причина, по которой люди создают отношения, – это взаимное притяжение двух людей, которые не ищут человека для счастья, а создают его сами. Настоящие чувства, взрослая любовь может возникнуть у тех, кто может реализовывать свой природный потенциал, как в паре, так и самостоятельно.

Существует миф, согласно которому люди, познавшие истинную взрослую любовь, никогда не расстанутся. Но это не так. Судить о том, какие чувства были у пары, можно по расставанию. Разрыв зависимых отношений – это всегда итальянские страсти, скандалы и депрессия. Расставание людей, которые состояли в здоровых отношениях, – спокойное и безболезненное, даже если любовь была настоящей. опубликовано econet

Иллюстрации Eugenia Loli

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