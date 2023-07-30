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Что необходимо сделать еще до того, как вы выйдете замуж

Источник: b17.ru 30 июля 2023 7184
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Есть несколько важных вещей, которые вам нужно сделать еще ДО того, как вы встретите мужчину своей мечты и счастливо выйдете за него замуж.

Что необходимо сделать еще до того, как вы выйдете замуж

От того сделаете ли вы эти вещи или нет будет напрямую зависеть ваше совместное счастливое будущее с этим мужчиной.

6 вещей, которыми нужно овладеть еще до вступления в брак

Поэтому советую Вам обратить на это особое внимание. Итак, есть всего 6 вещей, которыми вам нужно овладеть еще до вступления в брак, вот они:

1. Научиться быть счастливой и наполненной уже сейчас, а главное - "долюбите" себя 

Это означает, что вам нужно понять, что счастье - это то, что уже давно внутри каждого из нас. Поэтому каждый может чувствовать себя счастливым и наполненным, даже если рядом ещё нет любимого человека, это очень важно.

А также дайте себе столько любви, сколько вам нужно - самостоятельно, а не ожидая, что это сделает кто-то другой. Ведь только наполнившись любовью сполна и чувствуя её изнутри можно поделиться ею с кем-то другим, тем самим так же искренне и безусловно приняв и полюбив его, как и себя в свое время.

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2. Научитесь доверять

Научитесь доверять: себе, мужчинам, а главное Богу и вот только тогда вы сможете действительно поверить в то, что все у вас будет хорошо. Ведь вы уже в надежных руках и где-то там, на верху, за вами всегда присматривают и уже давно приготовили для вас все самое лучшее. Поэтому успокойтесь, не паникуйте и просто довертись, ведь все идет, как надо. Поверьте мне, я знаю, что говорю.

3. Сформируйте для себя представление о том, что для вас является допустимым в отношениях со своим мужчиной, а что категорически – нет

Это очень важно, ведь вы должны знать это еще ДО того, как познакомитесь со своим мужчиной и захотите создать с ним семью. Ведь если у вас не будет об этом  своего, уже четко сложившегося представления, то как вы тогда вообще поймете, что этот мужчина и эти отношения с ним - это именно то, что вам нужно и именно то, чего вы так давно ждали...?

Что необходимо сделать еще до того, как вы выйдете замуж

4. Найдите хобби или работу, которая действительно будет вдохновлять и приносить вам море удовольствия и положительных впечатлений

Тогда у вас всегда будет чем заняться и от чего наполниться новой и позитивной энергией. А главное, тогда у вас уже просто не будет ни времени, ни желания, чтобы например, "выносить мозг" своему мужу. А это, скажу я вам, большой и существенный плюс.

5. Научитесь принимать внимание (помощь, подарки, комплименты) со стороны мужчин и главное быть им за это искренне благодарной

 Если вы научитесь этому, в совершенстве овладев этим умением, тогда вы сможете вести себя так и уже со своим законным мужем. И поверьте, что для него, что для вас - это будет большая радость.

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Ведь вы сможете все прямо ему говорить (без намеков), а потом принимать и быть благодарной ему за это, в то время как он, в свою очередь, будет с еще большим удовольствием продолжать со дня в день делать вас еще счастливие, ведь тем самым в вашей семье всегда будет царить мир и согласие.

6. Всегда развивайтесь как личность и женщина

Конечно, это нужно начинать делать еще до замужества, но это именно то, что нужно продолжать делать уже и ПОСЛЕ замужества. Поэтому поймите чего вы хотите от своей жизни, определите ваши цели и уверено двигайтесь к ним. Ничего не бойтесь. Пробуйте новое и неизведанное. Ищите себя и именно свой собственный путь.

А также, как я уже говорила, поймите, чего вы хотите от своих отношений с мужчиной. Какая у них ваша роль, как женщины? Что вы можете предложить своему мужчине? А для этого советую вам изучать литературу по психологии отношений - читайте то, что вам близко и по душе, то, что вам действительно отзывается.

Тем более, что сейчас в свободном доступе есть очень много хороших книг и авторов, пишущих на тему отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому развивайтесь, это никогда не бывает лишним. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Виктория Кирста психология отношения любовь мужчина женщина

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