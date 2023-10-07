Что происходит, когда женщину действительно любят

Когда женщину действительно любят она спокойная и излучает тихую радость и как будто сияние, это состояние ни с чем и никогда не спутаешь, вот и все.

Когда женщину любят – это не тогда, когда она просто как будто река «обтекает» своего мужчину-скалу, который никогда не меняется. Это когда он может подстраиваться под женщину, её эмоциональное состояние, настроение и учитывать её потребности, а не только женщина будет гибкой всегда.

Не надо обижаться на мужчину за то, что он не такой, каким вы его придумали. Гораздо страшнее, если вы себе разобьете сердце и испортите всю жизнь оставшись с этим человеком до конца своих дней, надеясь все же изменить его, но этого так и не произойдет. Никогда. Поэтому Вам придется разочароваться не только в вашем партнере, но и в своих иллюзиях и фантазиях к нему.

Любите, когда вы будете готовы и наполнены, а не когда вам просто одиноко, грустно и печально. Тогда не придется уходить от того, кто разрушит вашу нервную систему и разобьет ваше сердце. Любите достойного человека, делайте для него то, что в ваших силах, без напряжения и заставляния себя и тогда будете любить с каждым днем еще больше, особенно если это будет взаимно и вы так же будете получать любовь.

Также нужно не забывать о том, что все мы меняемся только тогда, когда больше не можем так жить. Тогда-то и начинаем что-то менять. Итак, если вас что-то не устраивает в вашей жизни, делайте все, что в ваших силах, чтобы изменить и улучшить свою жизненную ситуацию настолько, насколько это возможно. А еще помните о том, что вы можете и должны жить так как вам того хочется, это нормально.

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Вы не рождены для того, чтобы отвечать чужим ожиданиям и заслуживать чье-то внимание и любовь. Отдыхать Вы тоже можете, когда хотите, а не когда уже падаете с ног. Отдыхайте еще до того, как выгорели и выбились из сил.

Тем более Вы не должны быть с кем-то в отношениях только из жалости, потому что, например, партнер просит вас о втором или третьем шансе или даже потому, что кто-то просто хорошо к вам относится, хоть ваше сердце при этом и молчит. Важно это действительно понимать и не грызть себя.

Если же Вас в отношениях всегда поучают в силу своего опыта, прикрываясь тем, что мудрее, то вам со временем наскучат такие отношения. Надо это тоже понимать.

Ведь женщина всегда хочет уважать своего мужчину, чтобы он мог обеспечить семью и «прикрыть» в случае проблем и мужчина тоже хочет уважать свою женщину и чтобы она была личностью и его утешением, но не растворилась в нем. Вы оба всегда либо вдохновляете либо тормозите друг друга в отношениях, вот и все. Третьего здесь не дано.

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Отдавайте другим, но не больше, чем хотите и понимаете, что сможете получить сами, вот и весь секрет не уставать, не выгорать и не разочаровываться в других. Делитесь и учите других это делать, услышьте себя.

И только когда сами будете наполнены, только тогда отдавайте другим. А еще гордитесь собой, ведь возможно, что кому-то важно услышать именно то, что вы сказали и сделали для них.

Ваше тело и душа будут петь в унисон и всегда подскажут Вам делаете ли вы всё правильно для себя и других или нет. Тем самым Вы будете приносить пользу, а не вред как себе, так и всем тем, кто будет окружать Вас и кому посчастливится иметь с вами дело.

Вот что главное. А еще никогда не стоит забывать о том, что именно Вы сами несете полную ответственность за всю свою жизнь и все свои поступки. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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