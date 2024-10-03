Что ребенок может делать самостоятельно?

Хотите развивать в ребенке самостоятельность? Если да, эта статья для вас.

Кто хоть немного знаком с возрастной психологией, сразу поймет, что вопрос про самостоятельность, это вопрос про зону актуального и ближайшего развития и ответит примерно так: зависит от возраста ребенка. И это так.

Может ли ребенок быть самостоятельным?

В одном из шагов тренажера трансформации родительских страхов есть вопрос: может ли ребенок решить сам, без помощи взрослого, ту проблему, которую Вы сформулировали как запрос?

Мама в комментариях пишет:

"Не знаю как ответить на вопрос. Если моя дочь играет с общей игрушкой и дети старше подходят и отбирают эту игрушку. Дочери 3 с небольшим. Договорится или отобрать у детей 5-6 лет она не сможет. Тем не менее я вижу, что она общительная и всё время тянется к другим детям, настойчиво формулируя свои предложения. Наверно это зона ближайшего развития."

Мне кажется в этой ситуации есть два запроса, которые имеет смысл разделить и проработать каждый отдельно.

Как 3-х летней девочке договариваться и играть с детьми 5-6 лет?

Как перестать тревожится и переживать по поводу того, что у моего ребенка могут отобрать игрушку дети 5-6 лет?

Очевидно, что 1) запрос про ребенка, 2) запрос про взрослого.

В случае 1) в первую очередь важно понять, является ли это проблемой для самого ребенка? Она плачет, переживает, долго не может успокоиться после того, как игрушку отобрали? Или это больше Ваши переживания по поводу того, что у Вашего ребенка отобрали игрушку?

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Мама пишет: «Я вижу, что она общительная и всё время тянется к другим детям, настойчиво формулируя свои предложения».

Это очень крутой навык, говорящий о силе характера, высоком эмоциональном интеллекте 3-х летней девочки. Этот навык не каждому взрослому доступен! А у девочки он развивается в конкретных жизненных ситуациях, в живом взаимодействии с другими детьми. Это очень здорово!

Важно помнить: дети от 2,5 и старше не умеют сами общаться между собой. И да, это зона ближайшего развития для всех младших дошкольников. Они научатся этому в игре, но за этой игрой важно следить взрослому. Важно быть рядом и подсказывать им элементарные правила взаимодействия и общения друг с другом.

Подсказывать, значит четко и понятно высказывать свое мнение о том, "что такое хорошо и что такое плохо", если ситуация того требует. Им нужно рассказывать про то, что отнимать игрушку у младшего не хорошо, если игрушка одна на всех, давайте договоримся о правилах очередности - кто и сколько поиграет с этой игрушкой или, еще лучше, давайте придумаем совместную игру, где эта игрушка, к примеру, путешествует и переходит от ребенка к ребенку в зависимости от придуманного вами или совместно с детьми нарратива.

Большое заблуждение в том, что младших дошкольников достаточно физически поместить вместе и они сами научатся общаться и играть. Правила вводит взрослый. Малыш о правилах ничего не узнает, пока значимый взрослый ему не расскажет. Группа маленьких детей без помощи взрослого скорее всего будет действовать, руководствуясь принципом звериной стаи и по принципу "кто сильнее". Это вовсе не значит, что детям не нужно доверять.

Детям доверять нужно и полезно. Но вводить правила общения, обсуждать вместе, как случилось, что правила были нарушены и как нам сделать так, чтобы в следующий раз правила соблюдать еще полезнее. Полезнее для развития человечности в маленьком человеке.

Еще важный момент. Взрослый, вводящий правила общения, должен быть для ребенка значимым.

Значимый взрослый - это взрослый тот, кто для ребенка является авторитетом, его мнение для ребенка важно, он прислушивается к мнению значимого взрослого. Обычно, для 3-6 леток значимый взрослый – это родители или те, кто их заменяет. Это может быть воспитатель д/с, первая учительница. Именно от их мнения и умения ввести правила общения, во многом зависит результат - поведение ребенка.

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В данной ситуации кто является значимым взрослым для старших 5-6 детей?

От ответа на этот вопрос зависит направление деятельности.

Вариант 1. Дети 5-6 лет это ваши дети, старшие братья и сестры 3-х летней девочки - это одна ситуация. Здесь поможет Ваше четко высказанное отношение к ситуации и сказка про то, что отнимать игрушку у младшего, обижать младшего - это плохо.

Вариант 2. Дети 5-6 лет из д/с - имеет смысл поговорить с воспитателем.

Вариант 3. Дети 5-6 лет - случайные знакомые на детской площадке - возможно поможет познакомится/подружится с мамами и проговорить эту ситуацию с ними, поделиться своими переживаниями с мамами этих 5-6 летних детей. Предполагаю, очень многие мамы поддерживают у своих детей способность мирно договариваться и общаться в игре, сотрудничая с другими детьми.

Кстати, на знакомство и общение с другими мамами распространяется тот же простой прием, о котором мы знаем из сказки про Крошку Енота. Другие мамы тоже полны тревог о своих детях и охотно об этих тревогах делятся друг с другом.

Вариант 4. А иногда помогают простые решения - защитить своего ребенка самому. Если этого требует ситуация. Например, можно сесть поближе и внимательно смотреть на того, кто отнимет игрушку у младшей девочки. На детей не нужно кричать. Они понимают пристальный взгляд, если нашкодили. Можно спросить у 5-6 летних почему они отняли игрушку младшего ребенка? Если после разговора со взрослым воспитатель/родители не реагируют, имеет смысл физически переместить своего ребенка из ситуации, где его систематически обижают в другое пространство: другую детскую площадку, группу, д/с и прочее. Если Вы сделали все, от Вас зависящее, иногда это тоже выход.

Собственно, на уровне случая 2) Как перестать тревожится и переживать по поводу того, что у моего ребенка могут отобрать игрушку дети 5-6 лет, конкретные действия по одному или нескольким направлениям, описанным выше вариантам, вполне могут привести к снижению общей родительской тревожности. Тогда необходимость в личной терапии отпадет за ненадобностью.опубликовано econet

Автор Марина Розен

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