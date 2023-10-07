Что такое эмоциональная неустойчивость и как с ней справиться

Эмоционально неустойчивое расстройство личности (или пограничное расстройство личности) характеризуется чрезмерной эмоциональной реакцией на события жизни. Человек может вспылить без явной причины, настроение его резко меняется. Как бороться с этим состоянием?

Если человек вспыльчив, раздражителен, подвержен гневу резкой смене настроения, мы объясняем это сложным характером. Но за подобными эмоциональными всплесками может таиться психическое расстройство.

Эмоционально неустойчивое расстройство личности

Эмоционально неустойчивое расстройство личности (ЭНРЛ) фиксируется у 2-5% населения мира. Болезни более подвержены женщины. ЭНРЛ имеет и другое название - пограничное расстройство личности.

Специалисты окончательно не выяснили, что является причиной недуга - воспитание или генетика. Есть предположение, что виной всему ген DRD4, который отвечает за импульсивность. Другая гипотеза гласит, что причина расстройства - потрясения детства (психологическое / физическое насилие, отчуждённость родителей и отсутствие заботы).

Как определить, что у человека имеется ЭНРЛ (признаков должно быть как минимум 3, и они носят постоянный характер):

У человека нет целостного представления о себе, он видит себя то безупречным, то нехорошим, то спонтанным, то сдержанным.

Бурно реагирует в ситуации покинутости. Видит угрозу на пустом месте. Может вообразить, что от него уходят, если партнёр не позвонил в течение утра или опаздывает на свидание.

Слабо адаптируется к новой среде, имеет затруднения в общении с новыми людьми.

Патология появляется в детстве / юности и сопровождает в последующие годы.

Определиться с диагнозом в данном случае может только психиатр. Необходимо наблюдение за поведением больного определенное время, акцент делается на эмоциональные реакции.

Сложность ЭНРЛ в том, что его путают с импульсивным поведением, вызванным стрессом. Важно обратиться к специалисту, даже если есть легкие подозрения на ЭНРЛ.

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Лечение

ЭНРЛ лечится при помощи терапевтических практик, без помощи препаратов.

Есть 2 ключевые техники лечения ЭНРЛ

Гештальт-терапия тренирует осознанность. Больной присутствует на часовых сессиях и имеет возможность просто быть собой в обществе доктора. Психотерапевт ни о чем не спрашивает, не копается в прошлом, но акцентирует внимание на том, что в данный момент происходит с пациентом. Если имеет место эмоциональный срыв, доктор и больной вместе учатся преодолевать кризис. Психотерапевт посредством обратной связи дает понять, что пациент может не стыдиться любых эмоций и перепадов настроения и контролировать их.

Больной присутствует на часовых сессиях и имеет возможность просто быть собой в обществе доктора. Психотерапевт ни о чем не спрашивает, не копается в прошлом, но акцентирует внимание на том, что в данный момент происходит с пациентом. Если имеет место эмоциональный срыв, доктор и больной вместе учатся преодолевать кризис. Психотерапевт посредством обратной связи дает понять, что пациент может не стыдиться любых эмоций и перепадов настроения и контролировать их. Когнитивно-поведенческая терапия тренирует конструктивные способы поведения. В процессе встреч психотерапевт учит пациента осознавать собственное поведение, разграничивать негативное от полезного и применять конструктивные методы. Проблема ЭНРЛ заключается в малом диапазоне поведенческих способов — человек только кричит, плачет, обижается. Доктор же помогает отыскать новые варианты поведения и не пользоваться ими шаблонно.

Самопомощь

Существуют техники, которые помогают проходить лечение.

Медитация. Способ глубокого дыхания дает расслабиться, а внимание к дыханию и собственному телу развивает осознанность в любых условиях.

Физические нагрузки. Контролируя тело, человек получает контроль над своими эмоциями. А командные виды спорта учат навыку коммуникации.

Творчество. Проблема ЭНРЛ — невыраженные эмоции. Выплеснуть страх, злобу, радость можно посредством лепки, рисования, рукоделия.опубликовано econet

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