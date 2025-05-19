Многие жизненные проблемы связаны с нашей самооценкой. В самом термине самооценки есть определенный подвох. Самооценка отличается от уверенного поведения потому что поведение - это то, что демонстрируется во внешнем мире, а самооценка кроется внутри.

Самооценка - это феномен, с которым сталкивается в практике каждый психотерапевт. Поговорим о том, что такое самооценка и как она формируется.

Разбираемся с самооценкой

Почти любой симптом может быть связан с самооценкой

Неудовлетворенность работой, зарплатой, отношениям с коллегами, в семье, с любимым(и), отсутствием или неудовлетворительными сексуальными отношениями и т.д. – можно продолжать этот список болезненных и неприятных переживаний, которые возникают вследствие неадекватной самооценки.

Если вам интересно заглянуть в кабинет психотерапевта и узнать, что там происходит, то вы увидите двух человек, один из которых пытается с помощью другого рассмотреть свой психологический портрет (образ "Я"). Терапевтический процесс позволяет выявить пласты бессознательного - влияющие на самоощущение, самоопределение, самоосознание человека.

Когда мы знакомимся, как правило, мы имеем дело с маской – той привычной адаптированной к социуму ролью, еще не с глубиной души, а привычным защитным поведением индивида. Поэтому работа с самооценкой - это не тренинг: делай раз, делай два. Работа с самооценкой - это археологические раскопки, динамический процесс по вглядыванию в себя и в свою жизнь.

Итак, я хотел бы пригласить вас к дискуссии о самооценке:

Когда вы произносите слово "самооценка", какое определение вы формулируете?

Какие слова, ассоциации, образы, воспоминания всплывают в сознании?

Что вы думаете о своей самооценке?

Если вы представите свою линию жизни, то что происходило с вашей самооценкой? Вы бы ее назвали динамической или статичной?

В термине самооценки есть подвох

Давайте рассмотрим его значение, распилив слово на две составляющие - "само" и "оценка". Человек берет какую-то тему, например: я сексуально привлекательный или нет. Размещает свое представление на этой шкале. В чем подвох, спросите вы? А в том, что доля самостоятельности в оценке себя может быть незначительная. Вспомним сказку "Гадкий утенок". Будущий лебедь, которому все вокруг и даже мать-утка говорят, что он уродлив, именно так начинает о себе и думать. Идентифицируя себя с утятами, он по объективным критериям оценивает себя как крайне некрасивого, безобразного. Мы не такие, какие мы есть (то, что мы представляем о себе), а такие, какие нам об этом рассказали значимые другие.

Самооценка - это мое отражение в глазах значимого другого (папы, мамы, дедушек, бабушек и т.д.). Этот другой(е) существует в нашем бессознательном, и на себя я смотрю его глазами и думаю о себе его высказываниями. Эти слова и взгляды вытеснены в наше бессознательное, накапливаясь там, они имеют некий энергетический потенциал для реализации. Там зарождаются патогенные убеждения (Джозеф Вайсс, 1993г.) непосредственно влияющие на поведение человека.

Многое из того, что говорят взрослые детям, воспринимается ими как реальность. Так как для ребенка главная цель - выжить и стать взрослым, и в этой своей задаче он всецело зависит от родителей. Если родители (или один из родителей) не заинтересован в ребенке, ребенок решает, что проблема в нем. Ребенок делает вывод, что он не достоин любви и его самооценка падает. Этот вывод о себе делается ребенком бессознательно и реализуется в течение жизни тоже бессознательно. Взрослый может выбирать таких партнеров (отношения, ситуации), которые будут подтверждать чувство ничтожности и малозначимости.

Есть два типа самооценки

Первый - это ситуативная самооценка. Самовосприятие и самопредставление колеблется в "плюс" или "минус" в зависимости от внешней среды. Похвала руководителя (или авторитета), успешно завершенный проект, дорогая покупка.

Самовосприятие и самопредставление колеблется в "плюс" или "минус" в зависимости от внешней среды. Похвала руководителя (или авторитета), успешно завершенный проект, дорогая покупка. Второй - характерологическая самооценка. То представление о себе, которое формировалось с детского возраста и по настоящее время. Тогда могло зародиться чувство собственной неполноценности, несоответствия, инаковости, ущербности и т. п. Жизнь с этим чувством находило свое отображение в самопредставлении, а затем сказывалось на поведении и впоследствии становилось чертами характера.

Чем отличается самооценка от уверенного поведения?

Поведение - это то, что я демонстрирую снаружи – во внешнем мире, а самооценка - это то, что располагается внутри меня. Уверенное поведение является как раз следствием адекватной (или завышенной) самооценки.

Постановки проблематики, как правило, не удовлетворяет читателя. Читателю нужен рецепт: как изменить свою самооценку, чтобы улучшить качество своей жизни. Начнем с главного совета: запишитесь на психотерапию. Не рассчитывайте на кавалерийскую атаку. Планируйте месяцы работы. К одним и тем же темам приходится возвращаться раз за разом. Какие-то раны недостаточно раз помазать йодом, нужно ухаживать на протяжении определенного периода.

Проживание заново во взрослом возрасте своих детский травм позволяет пережить и перезаписать свою личную историю и другими глазами посмотреть на мир.опубликовано econet

Автор Злотников Андрей

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