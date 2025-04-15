Что такое страх старости и как от него избавиться

Что такое геронтофобия? Как проявляется страх старости у мужчин и женщин? Есть ли особенности и отличия? Как победить боязнь или страх старости? На все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье

“Мне скоро 36, и я ужасно боюсь стареть. Каждый раз, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу, что старею. Меня это просто ужасает! Я не хочу быть старушкой. Часами сижу в интернете, собираю информацию по омолаживающим методикам. Я очень страдаю, что делать?” “Я не могу общаться, даже просто разговаривать со стариками, мне неприятно и страшно”.

Геронтофобия: что это такое, причины и лечение

Что такое геронтофобия?

Страх старости у мужчин и женщин: как проявляется геронтофобия?

Причины геронтофобии

Коррекция и лечение геронтофобии. Как полюбить свой возраст?

Наверняка, вы не раз слышали похожие фразы от разных, даже самых молодых людей. Что же такое страх старости или по-научному “геронтофобия”? На что следует обратить внимание и чего стоит опасаться? Как с этим обходиться, чтобы продолжать жить, радоваться каждому дню, ощущая себя по-прежнему интересным самому себе и окружающим? Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Итак, так что же такое “геронтофобия” и как она проявляется?

Что такое геронтофобия?

На самом деле это серьезное психическое отклонение, которое не следует оставлять без внимания.

Геронтофобия (гераскофобия) – это расстройство психики, которое выражается в страхе перед контактами или дискриминационном обращении со стариками (или людьми, которые таковыми воспринимаются), а также паническая боязнь собственного старения.

В основном геронтофобия или страх старости проявляется как тревога и навязчивые мысли по поводу собственного старения, недееспособности; могут наблюдаться панические атаки, выражающиеся следующими симптомами:

сильное сердцебиение и потоотделение;

изменение давления;

затруднение дыхания;

необъяснимое беспокойство;

неспособность адекватно мыслить в это время.

Страх старости у мужчин и женщин: как проявляется геронтофобия?

Как проявляется страх старости у мужчин и женщин? Есть ли особенности и отличия? Некоторые гендерные отличия в проявлении данного отклонения действительно существуют.

У мужчин чаще всего боязнь старости проявляется в фобии, связанной с невозможностью содержать свою семью и зарабатывать достаточно средств, страхе перед импотенцией. Также возникают опасения оказаться как бы “за бортом” и не быть вовлечённым в рабочий процесс, страх перед пенсией и потери статуса.

Слабость, немощность – ещё один большой страх мужчин, ведь они привыкли ощущать себя сильными и мускулистыми, способными “и шкаф передвинуть, и машину починить”. С приходом старости мужчины теряют возможность выполнять подобные функции, и часто им самим требуется помощь. Кроме того, с возрастом также нарушается зрение, память и мышление, может возникнуть болезнь Альцгеймера. Мужчины тоже боятся одиночества и испытывают страх смерти.

У женщин боязнь старости чаще всего связана со страхом потери молодости и внешней привлекательности, в результате чего теряется упругость кожи, появляются морщины, набирается лишний вес. Всё чаще возникает страх остаться одинокой и никому не нужной, быть в тягость детям, близким или друзьям. Начинаются проблемы со здоровьем, нарастает страх болезней, немощности и смерти.

Боязнь старости может проявляться и в более молодом возрасте. Люди могут испытывать страх, осознавая, что всё когда-нибудь закончится: молодость, здоровье, привлекательность, силы и возможности достойно обеспечивать свою жизнь, да и сама жизнь – конечна, и тут также возникает страх одиночества и смерти. Человек может начать сильно тревожиться о скоротечности времени, о том, что он многое “не успеет” сделать или добиться, например: построить дом, выйти замуж, родить ребенка и финансово его обеспечить, сделать карьеру.

Иногда “геронтофобия” проявляется у молодых людей иначе и выражается в боязни и неприязни к пожилым людям, нежелании с ними сталкиваться и контактировать.

К сожалению, возрастные изменения происходят с каждым человеком, появляются морщинки на лице, изменяется тело, ухудшается зрение и здоровье в целом. Большинство людей рано или поздно испытывают страх старости и боязнь одиночества, и естественно чувствовать при этом грусть, тоску и какую-то несправедливость. Как перестать грустить?

Очень важно относиться к процессу старения как к естественному и неизбежному. Однако, к сожалению, не всем это удаётся.

Наблюдая изменения, человек может стать более раздражительным, нарушается сон, меняется пищевое поведение, может возникнуть депрессия. Иногда человек настолько сильно боится происходящих изменений, что его поведение носит неадекватный характер и может перерасти в панику, истерики, в проявление агрессии.

Женщины, стремясь отсрочить старость, сохранить молодое лицо и тело, прибегают к многочисленным косметологическим процедурам и нередко к пластической хирургии, что не всегда приносит желаемого результата, и тогда гонка за молодостью продолжается. Процедуры становятся более экзотичными, применяются чаще и больше, используются различные диеты и множатся диетологи, женщины вновь прибегают к помощи пластических хирургов, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью. В последние годы мужчины тоже стали прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов, что лишний раз подтверждает нежелание чувствовать себя старым и по возможности сохранить молодость лица и тела.

Причины геронтофобии

Причины появления геронтофобии зачастую связаны с детством. Ребёнок в раннем возрасте может стать свидетелем болезни или даже смерти пожилых родственников. Наблюдение горя и скорби, а также присутствие на похоронах может сильно сказаться на впечатлительной и неокрепшей психике ребёнка и невольно перерасти в фобию. Тяжёлая болезнь, страдания и немощь пожилого близкого человека могут стать причиной стойкого убеждения ребёнка в том, что старость – это плохо, больно, а значит, страшно.

Однако боязнь старения может возникнуть в любом возрасте – у мужчин, женщин, подростков. Негативная информация о проблемах пенсионеров, отсутствие гарантий для пожилых людей со стороны государства, низкий уровень жизни, дороговизна лекарств и мизерные пенсии, а также утверждения самих стариков, что они никому не нужны, формируют внутренний страх перед старостью, одиночеством и слабостью.

Коррекция и лечение геронтофобии. Как полюбить свой возраст?

Как победить боязнь или страх старости? Несмотря на сложность проблемы, геронтофобия излечима, а навязчивые состояния поддаются коррекции. В медицинской практике используются различные психотерапевтические методы и медикаментозная терапия.

Наиболее быстрых и стойких результатов удаётся добиться, когда болезнь находится на начальной стадии своего развития, поэтому лучше не медлить с обращением к специалисту.

Лечение для каждого пациента подбирается индивидуально и может включать в себя когнитивно-поведенческую терапию, техники релаксации (расслабляющее дыхание, плавание, йога, полноценный сон, гипнотерапия), самовнушение (изменение негативных установок на позитивные).

Почему-то бытует мнение, что старикам удовольствия ни к чему. Так вот, это совершенно не так! В каждом возрасте существуют свои радости, интересы и удовольствия. Важно научиться их находить. Возраст – это прежде всего про отношения с собой, а как известно, отношения необходимо строить. Стройте отношения с собой! Счастливая старость – это удовлетворение своим новым состоянием, новыми социальными ролями бабушки, дедушки, новыми эмоциями, это наполненность смыслами каждого дня и позитивный настрой.

Здоровому, качественному и активному образу жизни в пожилом возрасте также очень способствуют различные упражнения, направленные на поддержание основных когнитивных функций – памяти, внимания, концентрации и т.п.

Готовиться к старости надо заранее! Осознание того, что в каждом возрасте существуют свои радости и интересы, позволит легче относиться к старению.

Пожилым людям, кроме тренировки и укрепления когнитивных функций, также необходимо поддерживать своё физическое здоровье. Упражнения и зарядка отодвигают старение организма, придают тонус мышцам и коже, что делает организм более стойким, и минимизируют риск получить травму. Кроме того, во время физической нагрузки к тканям мозга поступает большое количество питательных веществ, и если это происходит постоянно, то мозг лучше функционирует. Также следует принимать контрастный душ и больше гулять.

Важно следить и за питанием, употреблять менее калорийною пищу, есть поменьше жареного, жирного и сладкого. Больше овощей, фруктов, зелени и жирной рыбы, кисломолочные продукты, принимать витамины. Узнайте, какие витамины и продукты полезны для мозга.

Необходимо больше читать, слушать музыку, смотреть хорошие фильмы, посещать выставки, музеи, концерты и театры. Старайтесь находиться в обществе жизнерадостных, позитивных людей.

Найдите себе увлечение или хобби, на пенсии у человека много свободного времени, и есть возможность сделать то, что когда то давно очень хотелось: например научиться рисовать, петь, начать ходить в бассейн. Попробуйте заняться арт-терапией, например, освоить техники дудлинг и зентангл.

Общайтесь, делитесь опытом и мудростью с детьми и внуками, поддерживайте отношения с друзьями и бывшими коллегами – это позволит в пожилом возрасте не чувствовать себя одиноким.

Живите полноценной жизнью, следите за собой и оставайтесь привлекательным, любознательным и интересным человеком!опубликовано econet

Автор Светлана Басова

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