Что женщина точно не простит: 5 вещей

Умение прощать - залог прочных и продолжительных отношений. Но есть черта, переступив которую, человек навсегда теряет доверие и расположение к себе. Что женщина никогда не простит своему мужчине? Вот пять роковых мужских поступков.

Какие вещи в отношениях являются роковыми, то есть после них у пары нет будущего? Вот 5 поводов для расставания, когда женщина точно не простит.

5 вещей, которые женщины не прощают своим мужчинам

Не захотел ребенка, когда жена планировала родить

Существенная и довольно драматичная причина. Хотя развод после подобных событий и не последует, но отношения дадут такую трещину, которую уже не загладят ни года, ни подарки, ни проявления нежности. Уважающий себя мужчина должен быть готов к подобному повороту событий (все знают, откуда берутся дети) и подстраховать свою партнершу в случае беременности.

Это генетически заложенная программа, когда сильный и надежный мужчина становится защитой и опорой для нее и их общего потомства. Если рядом с женщиной тот, кто не в состоянии обеспечить стабильность даже в таком вопросе, быстро становится чужим.

Проявил равнодушие в сложный жизненный момент или во время болезни

Женщина после такого вполне может принять решение о расставании. Она тяжело заболела, ей нужны были отдых, забота и поддержка. А партнер открыто раздражался, так как обслуживать его стало некому. В подобный момент у женщины буквально открываются глаза, и спутник жизни предстает перед ней во всей своей неприглядности. Любой человек показывает, чего он стоит, именно в сложные периоды жизни. По сути, такому мужу нужна не сама женщина, а то, что он может от нее получить в плане собственного комфорта.

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Испортил праздник

Рядовой скандал – дело обычное, это случается у всех. Но если ссора случилась в праздник, значимый и важный день, забыть обиду вряд ли получится. И супруга невольно будет вспоминать некрасивую историю каждый год в этот день. Представьте, что испорчено ключевое событие в жизни: свадьба, годовщина, юбилей. Забыть это очень сложно. Тем более, когда свидетелями унижения оказались приглашенные вами гости. Человека, который не считается с вашими чувствами и переживаниями, надо оставлять.

Не защитил в конфликтной ситуации

Классический вариант, когда уличные хулиганы начинают приставать к девушке, а ее возлюбленный скрывается с места происшествия. Тут все однозначно. А что, если в будничной жизни происходит то, что является для женщины угрозой? Например, ссора со свекровью. Конфликт с руководством на работе. Материальные трудности с неприятными последствиями. В подобных ситуациях мужчина тоже должен подставить свое плечо, а не отсиживаться «в уголке», будто это не его дело.

Перекрыл кислород

Это случается нечасто и вызывает удивление у обывателей: расставание, вызванное невозможностью женщины реализовать свой потенциал. Требования партнера прервать общение с друзьями, оставить хобби, «задвинуть» личные интересы – не диковинка в нашей жизни. Считается, что супруг имеет право на такие претензии. Часто мужчины в женской активности усматривают угрозу ухода к другому, в них бушует собственник. Но женщина-экстраверт нуждается в общении как в воздухе и в подобных отношениях она задыхается.опубликовано econet

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