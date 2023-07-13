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Что женщину в отношениях обессиливает, а что наполняет

Источник: b17.ru 13 июля 2023 6768
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В статье поговорим о том, что же обессиливает и эмоционально наполняет в отношениях с мужчинами - женщин.

Что женщину в отношениях обессиливает, а что наполняет

Итак, по моему мнению, женщин наполняет - стабильность и  уверенность в своем мужчине и завтрашнем дне с ним. Ощущение защиты, спокойствия, силы и верности, которое он может ей подарить. Ну, и конечно, ощущение того, что ты у него единственная и неповторимая и действительно ему очень нужна.

Отношения: что наполняет и обессиливает женщину

Если женщина будет видеть (поступки), слышать (комплименты и подарки, какие-то приятные сюрпризы) и чувствовать (все это в совокупности), что так оно и есть, тогда она будет счастлива и полна энергии и сил. И вот тогда она сможет делиться этой энергией, своей любовью и нежностью с этим мужчиной и со всем миром. Сможет, например, профессионально развиваться, расти и творить.

Также женщину наполняет то, что мужчина воспринимает и любит её такой, какая она есть. То есть со всеми её как преимуществами и достоинствами, так и со всеми недостатками и минусами, конечно же тоже.

То есть когда женщина может быть собой, естественной, живой и при этом чувствовать, что она сама красивая и желанная для своего мужчины – это, наверное, самое лучшее, что может вообще  чувствовать женщина рядом со своим любимым  мужчиной.

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Что женщину в отношениях обессиливает, а что наполняет

А что же наоборот - обессиливает женщину в отношениях с мужчиной?

А все довольно просто - это неопределенность и когда тебя заставляют играть какую-то роль, быть постоянно "в образе", а не самой собой. Когда мужчина никак не может определиться в своих чувствах к женщине и она вынуждена ждать его "приговора" и быть все это время в "подвешенном состоянии" не понимая чего ей ждать завтра.

Или очень лишает сил, когда мужчина "лепит" из женщины свой идеал и постоянно загоняет её в какие-то определенные рамки, прикрывая свой контроль, неоправданную ревность или даже определенную агрессию - просто элементарной заботой о ней.

Так что, милые мои женщины, будьте внимательны и просто всегда, несмотря ни на что, любите, цените и уважайте себя, ведь вы у себя одни такие прекрасные. Помните об этом и пусть мужчины вас радуют, делают еще счастливее и только добавляют, а не лишают вас сил. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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Источник: https://econet.ru/

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Виктория Кирста психология отношения мужчина женщина

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