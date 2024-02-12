Чувства плохими не бывают

Любые эмоции и чувства нужны нам для того, чтобы реагировать на то, что происходит с нами и вокруг нас, находить адекватный способ действия и приспосабливаться к меняющимся условиям максимально продуктивно.
Мы привыкли делить чувства на “плохие”, “негативные” и “хорошие”, “позитивные”. “Хорошие” чувства испытывать приятно: радость, любовь, восторг, удовольствие.
А “плохие” - неприятно. К “плохим” обычно относят гнев, злость, ненависть, раздражение, боль, страдание, тоску, разочарование, чувство вины, стыд, отвращение, страх, тревогу, беспокойство.
“Плохие”, “негативные” чувства не просто неприятно испытывать, часто они находятся под запретом с самого детства:
“Ты что такой угрюмый?”
“Разве можно злиться на бабушку!”
“Ну что ревешь как девчонка, совсем и не больно!”
“Я же говорила тебе! А ты не слушал!”
“Нечего от каши нос воротить - ешь давай, или сейчас сама кормить буду!”
“Это не страшно, не придумывай, иди давай!”
Ребенок боится злиться, потому что боится обидеть, расстроить или рассердить маму. И разучается злиться совсем, становится постоянно милым и уступчивым.
Ребенок делает вид, что не боится, чтобы не выглядеть трусом. И приучается игнорировать страх.
Ребенок делает вид, что ему не больно и учиться не полагаться на свои чувства.
Человек, который игнорирует, подавляет какое-то одно свое чувство тратит очень много энергии на то, чтобы его не показывать. Особенно, если чувство “стыдное” - например, взрослому, серьезному предпринимателю кажется недопустимым показывать страх или боль. Милой и трогательной девушке - злость или раздражение. Чтобы “сохранить лицо” требуется большое эмоциональное напряжение, которое выливается в чувство усталости, затяжной стресс, потерю интереса к жизни.
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Игнорирование определенных чувств ведет к “однобокому” развитию: постоянно заискивающий приятель не может постоять за себя, безрассудно смелый экстремальщик часто рискует своей жизнью, бесчувственный ловелас боится боли и избегает длительных отношений, беспринципный мошенник избегает чувства вины и стыда, а также и искренности, честности в отношениях, легкомысленная и беспечная девушка часто попадает в неприятные ситуации, т.к. игнорирует тревогу и страх.
Любые эмоции и чувства нужны нам для того, чтобы реагировать на то, что происходит с нами и вокруг нас, находить адекватный способ действия и приспосабливаться к меняющимся условиям максимально продуктивно.
Гнев нам нужен, чтобы защищать себя и свои границы.
Злость, чтобы не разочаровываться в себе.
Страх нам нужен чтобы реагировать на опасность.
Тревога помогает предвосхитить опасность, а также мобилизовать ресурсы в случае неожиданной ситуации.
Разочарование, чтобы освободиться от иллюзий.
Чувство вины нужно нам, чтобы возместить причиненный ущерб и исправить ситуацию.
Боль сообщает нам что что-то не так, нужно что-то делать.
Стыд помогает понять нам, что нам не безразлично мнение близких людей.
Тоска показывает нам желание обладать чем-то или кем-то.
Отвращение помогает понять что я хочу в данный момент, а что мне не нужно.опубликовано econet
Автор Анна Травникова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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