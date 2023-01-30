Чувство несуществующей вины: навязанная эмоция, которая тебя разрушает

Чувство несуществующей вины — это целый комплекс разрушающих эмоций. Муки совести, страх, агрессия, желание защититься от этой агрессии, желание спрятаться. Иногда мы обвиняем сами себя, даже не дождавшись обвинения от других.

Представьте себе тарелку, полную клубники. Есть в тарелке очень спелые ягоды. Они большие и красные. Есть ягодки поменьше. Есть совсем маленькие, успевшие покраснеть только с одной стороны. Тарелка только ваша. Не нужно делиться. Не нужно торопиться. И вот вы начинаете есть. Какую из ягод возьмете первой? Вы съедите сначала самые спелые ягоды? Или оставите их напоследок?

Чувство вины

Лет 10 назад я поймала себя на мысли, что мне неприятно ехать одной в маршрутке. Мне казалось, что водителя раздражает, что никто не садится. Он не зарабатывает. А я вроде как-то косвенно на это влияю. И понятно, что я никак не влияю. Но это странное чувство… А еще в магазине, когда у меня нет «без сдачи». И у продавца нет.

Я, казалось бы, ни при чем. Но это чувство опять… Или мужчина вдруг говорит, что прождал весь вечер, хотел пообщаться. А я на работе задержалась. Вовсе не зная о его желании. Но это чувство снова появляется. А недавно друг попросил денег в долг. Не дала, боясь потерять друга. И опять оно. Это чувство…

Чувство несуществующей вины.

Те из вас, кто оставил спелые ягоды напоследок, способны ощущать несуществующую вину. А возможно, ощущают ее прямо сейчас.

Разберемся, что это такое и почему нам так плохо от этого чувства.

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Почему вина несуществующая?

Когда мы кого-то обидели или обманули, то испытываем чувство вины. Это чувство, которое позволяет нам подумать и исправить ситуацию. Но это же чувство может возникать и в случае, когда мы не сделали ничего плохого. Или вообще — быть навязано нам специально.

Вопрос подруги: «Ты все еще не замужем?» Или высказывание мамы как бы в космос: «Вот вырасти ребенка, а потом еще уговаривай его тебе помочь». Или комментарий начальника: «Уходишь домой вовремя? Ну-ну».

Многим нужна наша совесть. Семья, друзья, учителя, соседи, прохожие, коллеги. Всем важно, чтобы совесть не спала у нас с самого детства. А еще обязательно раскаяние за проступки. И наказания за непослушание. Это же так удобно взрослым. С этими инструментами воспитание происходит быстрее и результативнее.

Чувство несуществующей вины — это целый комплекс разрушающих эмоций. Муки совести, страх, агрессия, желание защититься от этой агрессии, желание спрятаться. Иногда мы обвиняем сами себя, даже не дождавшись обвинения от других. Нас ругали за неопрятность — мы чувствуем вину за то, что случайно пролили кофе. Нам говорили: «Если ты не поцелуешь тетю, то она будет несчастной» — и теперь мы ответственны за счастье всех окружающих. Нас спрашивали: «Ты же добрая девочка и поделишься конфеткой, да?» — и мы чувствуем вину за то, что принесли в офис только одно яблоко.

Постепенно чувствовать страх и раскаяние становится привычным. Мы перестаем контролировать эмоции и уже не можем спокойно есть ягоды и ездить в маршрутке.

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Кто виноват и что делать?

Конечно, обойтись без чувства вины нельзя. Именно оно сдерживает нас от тех поступков, о которых мы наверняка пожалеем. Но чувство несуществующей вины лучше научиться заменять осознанностью.

Когда это чувство возникает, спросите себя: я виноват? И ответьте честно.

Если да и вина очевидна — исправляйте. Извинитесь. Предложите альтернативу.

Если нет — перестаньте об этом думать. Наслаждайтесь поездками в пустой маршрутке. Смело говорите«нет». И спокойно ешьте свою клубнику в любом порядке.опубликовано econet

Автор Анна Липатова

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