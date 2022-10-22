Cлезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал

Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал. Все действительно возвращается. Это не бумеранг даже, бумеранг не причиняет вреда тому, кто его бросил. Процессы системы, с которой соприкоснулась другая система, передадутся и ей. Взрывная волна, отдача, - как угодно можно это назвать. Но точно такие же эмоции придется пережить и испытать тому, кто заставил вас страдать.

Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал. Это - не ваши собственные эмоции, можно так сказать. Не ваши личные переживания. Обидчик умышленно вызвал эти эмоции против вашей воли. Стукнул, оскорбил, унизил, обокрал - и вызвал определенные колебания мозга, так сказать. Специально.

Все возвращается...

И через некоторое время эти волны достигнут самого обидчика. Возможно, с усилением. И вызовут у него те самые реакции, которые он заставил почувствовать вас. Возникнет ситуация, в которой он будет точно так же плакать, переживать, не спать, хвататься за сердце, капать успокоительное.

Так что все действительно возвращается. Это не бумеранг даже, бумеранг не причиняет вреда тому, кто его бросил. Процессы системы, с которой соприкоснулась другая система, передадутся и ей.

Взрывная волна, отдача, - как угодно можно это назвать.

Но точно такие же эмоции придется пережить и испытать тому, кто заставил вас страдать.

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Вот только он не понимает взаимосвязь.

И никогда не поймет.

Объяснять бесполезно.

Но в течение короткого времени эмоциональное состояние того, кто плачет и переживает по чьей-то воле, передастся отлично по "мысленному телеграфу" тому, кто это состояние умышленно вызвал.

Причина найдется.

Причин для переживаний в жизни очень много, к сожалению.опубликовано econet.ru.

Анна Кирьянова

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