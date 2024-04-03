«Д»-любовь, «Б»-любовь

В психологических трудах всех школ общепризнан тот факт, что основным личностным ресурсом человека является его способность любить. Заметьте, не счастье «быть любимым», а способность любить самому.

Умение любить — это и есть главный ресурс человека. А возможность быть кем-то любимым — это хорошая возможность. Она, как возможность путешествовать или покупать дорогую бытовую технику — желанна и навязываема обществом, но .. для выживания... второстепенна.

Виды любви по Маслоу: Д-любовь и Б-любовь

Верующий человек вполне согласится с такой аксиомой. Действительно, мы все от рождения уже любимы Всевышним — так чьей ещё любви нам не хватает?

Однако, вернёмся к способности любить. Верующий человек и здесь не станет возражать. Если мы все созданы по образу и подобию Создателя, то это означает только одно — мы должны быть похожи в том, что Создаём, и как Любим.

Не любим? Не Создаём? Значит. Не похожи. Значит, отпали от Замысла.

Однако, любовь любви — рознь. Есть опасность принять за любовь то, что ею и не очень является.

Великий психолог-гуманист Абрахам Маслоу выделяет два типа любви, один из которых — подлинный, а второй — несколько поддельный. Однако в своей жизни человек знакомится обязательно и с тем, и с другим.

Всё начинается самым парадоксальным образом! Рождаясь, мы сразу же обладаем способностью к подлинной — высшей любви. Но затем — теряем эту способность, по мере того как растём, учимся ходить и говорить. Ну а затем — всю оставшуюся жизнь мы тратим на то, чтобы вновь научиться тому, чем так естественно и абсолютно даром владели в возрасте грудничка.

Весь секрет — в эго-сознании. Как только мы осознаем своё «Эго», своё «Я», мы сразу же начинаем испытывать острую НЕХВАТКУ всего.

Как только мы выделяем Себя из Мира, выносим «Я» за скобки, мы сразу же испытываем ДЕФИЦИТ.

Попросту, нам становится страшно. И тогда (в психологии это называется «восполнение дефицитарных потребностей») мы развиваем в себе способность любить, чтобы этот дефицит ликвидировать.

Такая любовь (любовь-Д — от слова «дефицит») корыстна и эгоистична.

Но проходит время. Мы многому учимся, и начинаем понемногу обретать уверенность в себе и в мире вокруг себя. Так происходит «склеивание» некогда «разбитой чашки» -- мы вновь понимаем, что мы и мир — суть одно и бояться нам нечего.

Тогда и только тогда мы начинаем развивать в себе способность к истинной, совершенной любви — Б-любви, любви бытийственной.

Почему Маслоу назвал совершенную любовь — бытийственной?

Потому, что мы понимаем — Жить и Любить — это синонимы. Понимаем это глубоко, иногда это бывает даже трудно выразить словами.

И ещё мы понимаем, что «любовь» заматериализованная, чувство на обывательском уровне — это вовсе не любовь. В ней нет никаких «витаминов».

Когда же приходит «правильная» Б-любовь?

Когда мы понимаем, что любим человека не за что-то (силу и связи, деньги, красивую внешность, модную профессию, молодое тело);

Когда все вокруг нас понимают, что мы любим не потому, что так велит нам наш унылый невроз (Он похож на нашего бедного папу-алкоголика; Она похожа на его авторитетную мамочку...)

В какой-то момент все

(А) психологические,

(Б) физиологические

маски Ложной Любви сбрасываются, и мы понимаем: насколько безгранично содержание Настоящей Любви.

В этот момент мы, как правило, внезапно понимаем, что обрели некогда потерянное — так к нам возвращается ощущения годовалого ребёнка.

Мир улыбается нам. В нём нет недостатка. Не существует «Я» и «ТЫ», «Я» и «Они».

Почему нельзя понять этого раньше? Так устроена Жизнь.

То, что дано грудному ребёнку от рождения до года — дано ему на время, это временный дар. Его обязательно нужно потерять. Потерять, для того, чтобы кропотливым трудом всей последующей жизни обрести утраченное, заплатить за счастье.

Эта история — мифологична. Это миф об утраченном некогда Рае. Этот миф мы читаем в сказке, где героиня (уже имевшая в своих объятиях Любовь Всей Своей Жизни) теряет её с одним взмахом соколиного крыла и обретает вновь, только стоптав три пары железных башмаков и изглодав три железных хлеба...

Выжить и не потерять себя в жизненных трудностях нам помогает способность Любить.

И это не дефицитарная любовь, не любовь-Д. Это не та любовь, которая «принесёт» нам лишние хлебные карточки, отрез на платье, должность и дополнительный доход.

Это та любовь, которая в некотором смысле — бесполезна. Но её «бесполезность» сродни «бесполезности» здоровья у молодого и абсолютно здорового юноши, который не понимает «зачем люди постоянно поднимают этот дурацкий тост!».опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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