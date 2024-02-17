Дары вашего ребенка

Человек рождается с заданным набором интересов и умений. Уже с первых лет одному малышу по душе считать и разгадывать загадки, другого тянет к книгам и чтению, третьему хорошо на природе. Специалисты советуют мама и папам обращать внимание на мелочи, к чему стремится малыш, чтоб двигаться в сторону развития этой сферы, умений, которые послужат ступенью к реализации личности в перспективе.
Г. Гарднер – психолог, который занимается возможностями интеллекта. Мы часто сталкиваемся с типизацией интеллекта вроде «математический» или «лингвистический» склад ума. Гарднер же вывел 8 типов интеллекта, по которым полезно направлять развитие юного ума.
Интерес у такого ребенка акцентирован на слове и письме. Ему с раннего возраста удается с легкостью заучивать стишки, он рано учится говорить и писать. Малыш без труда одолевает иностранные языки, хорошо запоминает и пересказывает услышанный / прочитанный текст.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Ему интересны цифры и числа. Такие детки быстро изучают цифры и знаки, рано разбираются в механизмах сложения, умножения и т.д. В школе без затруднений решают математические задачи. Аналитические таланты и стремление к синтезу приходят без усилий со стороны старших.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Первое, к чему начинает тянуться этот малыш, – это пазлы и простые игрушки, и вещи. Просто у таких малышей развито воображение, они все видят с иного ракурса. Могут предпочитать деревянные игрушки и лабиринты. Нередко уходят в мир фантазий. Возможно их потянет к рисованию.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Для такого ребенка главное - выражение себя через собственное тело. Это может быть увлечение танцами, гимнастикой. У таких детей развита моторика и жестикуляция. Им нравится бегать и прыгать, а также делать что-то своими руками.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Вся жизнь для них - ритм и мелодия. Такой малыш любит музыкальные инструменты, без труда постигают музыкальную грамоту.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Такой малыш комфортно чувствует себя на фоне природы, любит наблюдать за животным и растительным миром. С удовольствием разводит цветы, изучает насекомых и любит домашних питомцев.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Он смышлен – понимает себя и собственные переживания, умеет управлять своими эмоциями. Такие дети - генераторы идей, больше теоретики, чем практики.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
Эти дети коммуникативно развиты, прекрасные ораторы. Умеют управлять другими, убеждая и увлекая. Часто являются душой компании.
Сфера, в которой ребенок добьется успеха:
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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