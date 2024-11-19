«Давай останемся друзьями»: стоит ли дружить с бывшими?

Любые отношения рано или поздно заканчиваются. И романтические - тоже. История о том, что "жили они долго и счастливо и умерли в один день", из разряда утопий. В реальности романтические связи создаются и разрушаются через определенное время. Можно ли остаться друзьями, когда "все прошло" и кому это нужно?

Часто при расставании кто-то один предлагает «Давай останемся друзьями!». В этой фразе может быть заключено очень многое: и надежда на реанимацию отношений, и отчаяние, и отстраненность…Как быть, если вам предлагают остаться друзьями? После разрыва имеется два главных сценария развития событий. Первый: непримиримая конфронтация, полное прекращение отношений. Второй: попытки построить дружбу на руинах былого чувства.

Можно ли остаться друзьями и зачем?

Прежде чем перейти в стадию дружеских отношений с бывшим, нужно пережить мучительный и болезненный в большинстве случаев этап расставания. Можно ли остаться в дружеских отношениях, когда «все прошло»? Аргументов против, к сожалению, больше, чем за.

Специалисты считают, что дружба между бывшими интимными партнёрами разительно отличается от безусловно платонических отношений, и в худшую сторону. Когда вполне допустимо поддерживать подобного рода отношения, а когда от этой идеи стоит отказаться.

В каких ситуациях реально остаться друзьями

У обоих уже нет чувств друг к другу

Дружить, когда плачешь ночами в подушку, ревнуешь к новым отношениям и страдаешь, невозможно. Но, если дыхание не учащается, когда упоминают его/её имя, такое взаимодействие вполне может получиться.

Если не возникает никаких чувств (боли, гнева, любви) при упоминании о бывшем, это значит, что всё перегорело и дружба вполне может иметь место. Но не так сразу. Нельзя в одночасье из пылких любовников превратиться в друзей. Если, конечно, кто-то из вас не лукавит и не ведет какую-то собственную игру…

Бывшие партнёры по воле обстоятельств пересекаются в будничной жизни

Так бывает, когда об работают в одной компании. И личные отношения не должны мешать бизнесу/карьере/сотрудничеству. Кроме того, важным аспектом является круг общения, который после вашего расставания невольно «преломляется» и претерпевает вынужденные изменения. В этом случае стоит подумать о том, чтобы всем было комфортно.

В данном случае идёт речь больше о том, чтоб сохранить ровные, нейтральные, взаимоотношения после разрыва, но не дружеские.

Понятие дружба предполагает полное доверие и взаимную поддержку. Если вы к этому пока не готовы, однако, продолжать общение по определенным причинам необходимо, имеет смысл приложить усилия, чтобы оно не свелось к постоянным ссорам и «шпилькам» в адрес друг друга.

Партнёры первоначально являлись более друзьями, чем любовниками

В паре с самого начала не присутствовали страсть и романтика, на общем будущем внимание не акцентировалось, но уважение и взаимопонимание были. И пусть в романтическом плане не сложилось, обоим все равно интересно друг с другом, между ними царит доверие и гармония. В подобной ситуации трансформация отношений в дружеские достаточно логична.

Когда имеет смысл прервать общение

У партнёров нет и не было ничего общего

Случается, что после разрыва они оба вообще не понимают, как им удалось достаточно длительное время прожить вместе, ведь они по сути чужие люди. Любовники часто расходятся и безболезненно забывают прошлое, если их мало что связывало.

Если отсутствие общих интересов, перспективных целей, планов подкреплено отсутствием общих дел, дружба или похожие на нее отношения не актуальны.

Один из партнёров использует дружбу как шанс возродить былые отношения

Один наивно полагает, что всё в порядке: делится подробностями своей новой жизни, рассказывает про нового партнера (партнершу), советуется. А второй, стиснув зубы, притворяется, что рад это выслушивать, а в душе надеется, что вернет былые отношения. Это травмирующий опыт, который не принесет ничего хорошего ни одной, ни другой стороне.

Один из партнёров оказывает деструктивное воздействие на второго

От токсичных отношений необходимо избавляться, что называется, одним махом. Не стоит надеяться, что после разрыва романтических отношений поведение токсичного партнера изменится, а дружба будет отличаться от того, что было ранее.

Случается, что после расставания партнер любыми способами стремится вернуть другого: посылает угрозы, может даже причинить физический/моральный ущерб. Подумайте, кому нужен такой заведомо обречённый на провал союз.

Партнёры не являлись друзьями и когда были вместе

Союз держался на страсти и других переменчивых эмоциях? Дружеского подтекста изначально не наблюдалось? После расставания ситуация вряд ли кардинально изменится в лучшую сторону.

Расставание было чересчур болезненным

Инициатором расставания выступил кто-то один, а второй этого не хотел. Бывает, что причина кроется в измене/предательстве. Потребуется длительный период реабилитации для «пострадавшей стороны», прежде чем можно вести разговор о какой-то дружбе.

Суть в том, что дружба базируется на обоюдной привязанности и доверии. А при расставании данная привязанность нарушается.

Как сберечь дружеские отношения после разрыва

1. Взять паузу и прервать общение на определенное время, дать возможность эмоциям утихнуть.

2. Быть предельно честным с собой: иллюзии и пустые надежды, что всё будет как раньше, не принесут ничего, кроме разочарования.

3. Избегать вещей, которые напоминают о вас как о паре. И (боже, упаси!) не флиртовать.

Почему же вам предлагают остаться друзьями?

Какие-либо скрытые мотивы отсутствуют. Просто желание оставить хорошие отношения.

Желание держать вчерашнего партнера поближе. Или из-за эгоизма, или из-за стремления вернуть его. Возможно, так делают люди, привыкшие всю жизнь «сидеть на двух стульях»

Из жалости. Инициатор понимает, что причиняет боль и пытается «подсластить пилюлю». Но он не отдает себе отчет, что таким образом лишь продляет мучительный процесс разрыва романтической связи, с которым все равно придется смириться.

Как выйти из такой ситуации с минимальными потерями?

Если вы понимаете, что ваши чувства после разрыва не угасли, не стремитесь идти на контакт. Не растравляйте свежую рану. Когда «страсти» улягутся и можно будет с холодной головой поразмыслить над создавшимся положением, тогда и решайте, стоит ли вступать в новый виток отношений под названием «дружба».опубликовано econet

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