Давайте любоваться нашими детьми

Ребёнок, пока он мал, собирает знание о себе - из наших реакций, ожиданий, улыбок, взглядов, критики. То, что мы выделяем и то, как мы это проявляем - станет вкладом в его самооценку.

Спрашиваю знакомую малышку, она смотрит на свою фотографию: А ты себе нравишься? - «Да, конечно. Я же красавица» - и радуюсь очень. И успокаиваю ее родителей, которые волнуются, не перехвалили ли дочку, и «почему она не говорит, что «я же умница». Говорю им, что этот ее ответ прекрасен! И очень правилен по возрасту и контексту (девочке около 5 лет). И какие они молодцы, что она с такой искренней силой это говорит. А напрягаться нужно было бы, если бы она говорила «Я красивее, чем...» или «Я самая красивая», или «Я себе не нравлюсь».

Давайте говорить нашим детям как они красивы и как мы ими любуемся

Взрослые женщины, уверенные в своей красоте, которые на слова: «Вы так красивы» не оправдываются «Я просто выспалась» или «Это удачный макияж», вырастают из девочек, которые были наполнены любованием родителей.

Пожалуйста, давайте говорить нашим детям (и мальчикам и девочкам) как они красивы и как мы ими любуемся, какие у них звонкие голоса, какой искристый смех, как они энергичны, и как мы рады их силе. Как здорово, что они любопытны и исследуют новое. И как мы рады каждому дню их взросления. Говорить искренне - просто так - не только о достижениях, не потому, что они что-то особенно полезное сделали, не потому, что они чем-то заслужили. Говорить, не сравнивая с кем-то. Говорить, даже если у нас самих не было такого опыта «и мы же как-то выросли».

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Говорить, пока мы ещё для них авторитетны.

Говорить, конечно, не только о внешней красоте.

Это не сделает их нарциссами, это сделает их более устойчивыми. Это даст им позволение - быть проявленными. Не для кого-то, для самих себя.

Это поможет им в будущем не заслуживать одобрение. И даст возможность выдержать критику. Это все - фон - «ощущения себя».

Это не отменяет того, что важно учить совершенно разному: следовать правилам, останавливать, показывать, где проходят наши границы, говорить о том, что не допустимо, развивать вкус. Это не отменяет совершенно закономерного снижения самооценки и сомнений подросткового возраста. Но, возможно, сделает их менее острыми.

Ребёнок, пока он мал, собирает знание о себе - из наших реакций, ожиданий, улыбок, взглядов, критики. То, что мы выделяем и то, как мы это проявляем - станет вкладом в его самооценку.

Я бы так хотела чаще слышать от взрослых женщин, помимо уверенности в богатом внутреннем мире, принесенной пользе для общества, в недюжинном уме - слова: «конечно, я знаю, что красива». И если я в этом уверена, я не позволю себе быть в отношениях, где обращают внимание только на это.опубликовано econet.ru

Автор Светлана Ройз

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