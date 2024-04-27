Дело не в Событии, дело в Последствиях

Событие произошло, потому что так было предначертано. Иногда бывают такие события - роковые, фатальные. Их нельзя избежать. Но все дело в последствиях. Они могут быть фатальными. А могут - и нет.

Но человек сосредоточен на самом событии. И ругает своего Ангела-Хранителя. Ах, я попал в аварию и повредил машину сильно! Какие убытки, какой ужас! Или вот ограбили человека - вырвали из рук чемоданчик с деньгами. Выследили и вырвали. Он бросился за грабителями в погоню по темному двору - но не догнал. Сел в машину и стал бранить злую судьбу и своего Ангела. Какой дурак. Если бы он догнал грабителей, которые его специально выследили, они бы пырнули его ножиком. И убили бы. А незадачливый водитель разбился бы в аварии насмерть, ему просто повезло, что он жив остался!

Главное - последствия

Или мужчина бросил женщину. Он был алкоголик и несколько раз ее бил. И непременно сделал бы калекой, если бы с другой не познакомился, побогаче. Но брошенная - или чудом спасшаяся женщина рыдает по этому человеку и ругает злую судьбу.

А излечившийся от тяжкой болезни человек всем горестно рассказывает, как страшно он болел. И сетует, что с ним случилось такое, столько времени и денег потрачено на лечение! Хотя он ведь мог просто умереть.

Главное - последствия. Если они не катастрофические, надо поблагодарить судьбу и своего Ангела. Если вы в него верите, конечно. Но иногда верят - и ругают. Зачем он такое допустил? Почему это со мной случилось?



Потому что было предначертано. Записано в Книге судьбы. Или в компьютерной программе. Но так должно было случиться. Выбора не было. Спасти от события невозможно.

Но последствия разные у всех; вот в чем дело. Но об этом как-то забывают и ругаются. Совершенно зря.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова