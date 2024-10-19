«ДЕНЬБЕЗ»: 5 упражнений, которые помогут поддерживать психологическое здоровье

Как снять с себя накопившееся напряжение, расслабиться и вновь начать радоваться жизни? Оказывается, нужо просто отказаться на один день от привычных вещей. Например, от экранов или любых дел. Вот как это работает.

Психологическое здоровье, как и физическое следует поддерживать в хорошей форме. И методы поддержания схожи. Для поддержания физического здоровья в хорошей форме следует выполнять физические упражнения. Для здоровья, перезагрузки психики, тоже есть полезные упражнения.

5 упражнений для психологического здоровья

Только в отличии от физкультуры вам не потребуются спортивная форма, тренажеры или абонемент в фитнес клуб. Вам потребуетесь только вы и ваша готовность выполнить эти упражнения правильно. Вашему вниманию предлагаются 5 простых упражнений из серии «Деньбез». Т е один день в месяц (а кому понравится и 2) выполняйте любое из этих упражнений.

«Деньбез» — это день, когда вам нужно отказаться от чего-то и попробовать жить по-другому. Наблюдать, что происходит с вашим эмоциональным настроением в течении дня и проанализировать какие изменения и инсайты с вами случились.

День без экранов

В этот день вам нужно отказаться от всех экранов.Т.е телевизор, монитор, смартфон, планшет и даже осциллограф под запретом. Предупредите заранее своих близких, если они привыкли быть с вами на связи, что все в порядке, просто вы решили дать отдых себе и своей нервной системе, перегруженной излишней информацией. Вечером, перед сном пошлите последние смайлики и напишите последние комменты и радостно выключайте мониторы. Только один день побыть без них.

Вас ждут ощущения интересные... Когда я первый раз прожила без экранов, то первую половину дня скучала и даже подозревала у себя ломку. Мне очень хотелось узнать, что там в мире творится. Как этот мир без меня. Но сила воли победила и вторую половину дня я провела очень продуктивна. Давно я не успевала за пол дня сделать столько приятного и полезного. На следующий день с утра мне даже не хотелось включать смартфон. Так без него было классно. Но клиенты ждут и как честная женщина я пошла на онлайн консультации.

День без слов

Этот день тоже требует определённой подготовки. День молчания. Не разговорить ни устно и ни письменно. Экраны не запрещены, но желательно их убрать. Смысл этого упражнения не просто помолчать, а научиться слышать себя. Отслеживать эмоции и чувства, думать о том, что с вами происходит. Разрешить мыслям и эмоциям приходить к вам и наблюдать за ними. Не заглушая их словами. Просто принимая как данность то, что в нас есть. Ощущения просто прекрасные. Побыть с самим собой любимым наедине.

День без дел

По-другому это называется день Барыни. День, когда вы никому ничего не обязаны и делаете только то что хотите. Хотите пряник ешьте, хотите спите до полудня, хотите смотрите сериалы весь день или просто гуляйте под дождем… В этот день важно понять и услышать свои желания и реализовать их.

День без слова «Нет»

День когда вы говорите тотальное «Да». Конечно, за исключением критических ситуаций. Если вам предложат отдать ключи от дома, где деньги лежат и нечто подобное-вежливо откажитесь. В остальных случаях не используйте от слово «Нет».

Не начинайте свой ответ со слова «Нет» и других отрицательных аналогов. Цель- услышать в информации, которую пытается донести до вас другой человек, то, с чем вы готовы согласиться. Чужое мнение тоже имеет право на существование. Выслушайте другого. И скажите: «Да» тому с чем вы согласны.

Очень много конфликтов происходит из-за того, что люди считают свое мнение самым важным, а мнение других людей глупым и неправильным. И вместо того, чтобы найти схожесть мы ищем различие и сразу говорим: «Нет». Тут и конфликту место. Проведите эксперимент -проживите день без «Нет».

День контроля времени

Его можно назвать День без пустоты. Вы точно будете знать, чем занимались каждую минуту этого дня. Для этого вы каждые полчаса (или час) останавливаетесь и записываете, что вы делали за истекшие полчаса или час в минутах.. Вечером перед вами будет табличка с данными. Теперь вооружившись цветными маркерами, вы можете провести анализ, чем вы занимались. Подсчитать минутки.

Анализ может быть по любым параметрам. Например:

Полезное время, время в пустую, отдых.

Приятное время. Неприятное время.

Интересные дела-скучные дела. И т д.

Просто посмотрите на что вы тратите время. Куда вы сливаете свою жизнь. Это упражнении для размышления. Может что-то нужно поменять. А может и не нужно.

Надеюсь, что вам эти упражнения понравятся и вы начнете регулярно использовать их, чтобы сделать свою жизнь лучше. Здоровья вам как душевного так и физического! Берегите себя!опубликовано econet

Автор психолог Лариса Соловьева

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