Денежный магнит или Закон притяжения денег

Денежный запас иметь хорошо и правильно. Но его надо обновлять, как обновляют содержимое склада продуктов. Иначе все протухнет и станет непригодным для еды.

Закон притяжения денег работает, когда вы начинаете копить деньги, - так говорят многие знаменитые бизнес-тренеры. Брайан Трейси тоже так говорит. Воздерживайтесь от покупок, не берите кредиты и копите деньги.

Следите, чтобы деньги не протухли, пока вы копите их...

Даже если вы положили на счёт десять долларов, они станут магнитом для привлечения других средств. Добавляйте к ним понемногу, деньги сами начнут притягиваться к вам. И за сорок лет вы можете накопить больше миллиона долларов. Если будете получать 12 процентов дохода на свой вклад.

Знаете, я пятьдесят лет живу на свете. И на моих глазах люди теряли свои сбережения в начале девяностых. Им просто не вернули их вклады. Мама моей подруги детства откладывала деньги, терпеливо и упорно.

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Она работала инженером и десять процентов зарплаты откладывала. Это было очень трудно, зарплата была небольшой.

Но у неё была цель: к пенсии купить скромный домик на юге. Уехать из большого промышленного города, квартиру-полуторку оставить дочери… И она откладывала регулярно.

Знаете, это не привлекло другие деньги. Новые источники дохода почему-то не появились. Наоборот: в стране начались перемены и инфляция. Цены выросли до цифр с шестью нулями, а вклад просто пропал. Как пропали вклады и моих родственников.

Мама подруги постарела. Другую работу найти не смогла, а на этой перестали платить зарплату. И она умерла от отчаяния, хотя не брала кредиты, копила деньги и покупала все самое дешевое, как и советует миллиардер Трейси. Оратор и тренер…

И такое случилось со многими. И потом инфляция и кризисы не раз пожирали вклады и разоряли людей. Их сбережения превращались в ничто. Даже если они и не брали кредиты.

А другие люди, которых я знаю, брали ипотеку и брали кредиты на бизнес. Накопить на квартиру или на свой магазин невозможно. И они вполне успешно живут и богатеют, вопреки советам оратора.

А деньги вкладывают в бизнес, не кладут на счёт, чтобы через сорок лет разбогатеть. Проживешь ли ты сорок лет - тоже большой вопрос…И порадуют ли тебя сбережения, когда тебе стукнет восемьдесят.

Поэтому денежный запас иметь хорошо и правильно. Но его надо обновлять, как обновляют содержимое склада продуктов. Иначе все протухнет и станет непригодным для еды.

Накопили сумму, нужную для покупки - и потратили на нужное. Испытали удовлетворение и радость. Получилось! Копим дальше, заново. Но уже большую сумму на более крупную покупку.

А если кредит необходим для развития бизнеса или улучшения жизни, надо посчитать, выбрать самый выгодный, а потом аккуратно его выплачивать. Осознавая все риски.

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Ни один крупный бизнес не возможен без кредита. Если только вы не унаследовали завод или сеть магазинов…

А запас нужен, конечно. Он успокаивает и мотивирует. Следите только, чтобы деньги не протухли, пока вы копите их.

Генри Форд сказал самые здравые слова о деньгах: мол, пока вы бедный, нет смысла копить пятаки. Это глупость. Надо вкладывать деньги в себя:

здоровье

саморазвитие

обучение

положительные эмоции

Это лучший вклад, лучший припас на будущее в стране, где деньги постоянно меняются и могут испариться или сгнить. Вкладывайте в себя, пока денег мало. И вы сами станете магнитом для денег. Вы сами - это и есть ваш главный вклад. Это самая надёжная инвестиция - вкладывать деньги в себя.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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