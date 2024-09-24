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Депрессия – агрессия минус энергия

Источник: facebook.com/ 24 сентября 2024 6312
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Агрессия гораздо ближе к жизни, чем депрессия и тоска. Поэтому, когда сквозь грусть и печаль пробиваются первые ростки злости, обиды или даже ярости - это отличный признак того, что к человеку возвращается энергия и силы жить.

Депрессия – агрессия минус энергия

Депрессия - это болезнь "хороших людей", которые не позволяют себе испытывать "плохие чувства". Они хотят оставаться "хорошими" и невольно жертвуют собой, своим здоровьем, чтобы удерживать всю накопившуюся злость внутри себя.

Депрессия, агрессия и энергия

"Лучше быть сукой, чем больной" - эта фраза серьёзного психотерапевта, преподающего курс по психосоматике, поразила меня своей точностью и безапелляционностью.

Ведь психосоматические заболевания основаны на подавленной агрессии и сексуальном влечении.

Упадок сил, грусть, печаль, депрессивные состояния - это признаки задавленной, запихнутой во внутрь агрессии. Агрессии, которой не дали права на существование.

Есть хорошая формула депрессии:

"Депрессия - это агрессия минус энергия"

Понимание, шаги, действия по изменению сложившейся ситуации приходят уже после фазы ярости, злости, ненависти. После бури поднявшихся эмоций и высвободившихся чувств уже можно здраво решать: " А что я собственно хочу на самом деле?"

Если делать что-то "до", то это будут жалкие попытки умирающего морского ежа, выкинутого волной на берег. Человека, который пытается жить или делать вид, что живёт, не имея никаких сил на это.

Депрессия – агрессия минус энергия

Силы возвращаются со злостью, с правом испытывать эмоции, которые испытывать "нельзя" или "нельзя испытывать к этому человеку".

Агрессия гораздо ближе к жизни, чем депрессия и тоска.

Поэтому, когда сквозь грусть и печаль пробиваются первые ростки злости, обиды или даже ярости - это отличный признак того, что к человеку возвращается энергия и силы жить.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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ирина дыбова психология жизнь отношения депрессия энергия

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