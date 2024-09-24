Депрессия – агрессия минус энергия

Агрессия гораздо ближе к жизни, чем депрессия и тоска. Поэтому, когда сквозь грусть и печаль пробиваются первые ростки злости, обиды или даже ярости - это отличный признак того, что к человеку возвращается энергия и силы жить.
Депрессия - это болезнь "хороших людей", которые не позволяют себе испытывать "плохие чувства". Они хотят оставаться "хорошими" и невольно жертвуют собой, своим здоровьем, чтобы удерживать всю накопившуюся злость внутри себя.
"Лучше быть сукой, чем больной" - эта фраза серьёзного психотерапевта, преподающего курс по психосоматике, поразила меня своей точностью и безапелляционностью.
Ведь психосоматические заболевания основаны на подавленной агрессии и сексуальном влечении.
Упадок сил, грусть, печаль, депрессивные состояния - это признаки задавленной, запихнутой во внутрь агрессии. Агрессии, которой не дали права на существование.
Есть хорошая формула депрессии:
"Депрессия - это агрессия минус энергия"
Понимание, шаги, действия по изменению сложившейся ситуации приходят уже после фазы ярости, злости, ненависти. После бури поднявшихся эмоций и высвободившихся чувств уже можно здраво решать: " А что я собственно хочу на самом деле?"
Если делать что-то "до", то это будут жалкие попытки умирающего морского ежа, выкинутого волной на берег. Человека, который пытается жить или делать вид, что живёт, не имея никаких сил на это.
Силы возвращаются со злостью, с правом испытывать эмоции, которые испытывать "нельзя" или "нельзя испытывать к этому человеку".
Агрессия гораздо ближе к жизни, чем депрессия и тоска.
Поэтому, когда сквозь грусть и печаль пробиваются первые ростки злости, обиды или даже ярости - это отличный признак того, что к человеку возвращается энергия и силы жить.опубликовано econet
Автор Ирина Дыбова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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