Депрессия и память

Депрессивные мысли ухудшают нашу память. Как это работает? Человек теряет когнитивный контроль над связью внутренней и внешней среды. Он с трудом различает схожий опыт и не узнает детали, которые уже видел. Эти особенности сочетаются и способствуют ухудшению памяти.

Довольно давно известно, что при депрессии ухудшается память. Вернее, с памятью, самой по себе, ничего не происходит. Ее снижение кажущееся. Т.е. когда человека посадят за выполнение тестов на память, то он их выполняет очень даже неплохо.Чуть хуже, чем здоровый, но все еще в пределах нормы. А вот в быту... человек все забывает, теряет, не помнит, о чем был недавний разговор и т.п.

При депрессии ухудшается память

Долгое время этот феномен объясняли тем, что при депрессии темп мышления замедляется, и человек, как бы, не успевает запомнить. Однако сейчас выяснили в чем дело.

Оказалось, что во всем виноваты депрессивные мысли. Они постоянные, навязчивые, всегда бегают по кругу и эмоционально насыщенные. Уж если думать о плохом, так уж чтобы совсем было плохо. Там и стыд, и вина, и идеи своей никчемности и ничтожности. Их настолько много, что ими заняты все мощности мозга. Буквально в голове не хватает места.

Они, как автомобильная пробка на дороге, мешают не только запоминанию, но и процессу вспоминания событий.

В результате:

1. Человек теряет контроль (когнитивный) над связью внутренней и внешней среды. Т.е. он всегда сам в себе и внешние условия мало задерживаются и закрепляются в памяти. Он может положить ключи куда-то, но этот момент пролетает мимо. И когда ключи уже нужны, то их местоположение совершенно неизвестно.

2. Человек с трудом различает схожий опыт. Т.е. что-то уже было недавно, где-то это уже было. Например, человек припарковал машину, а потом не может ее найти на парковке. Никакие «опознавательные знаки» типа столбов, зданий напротив или приблизительная удаленность от входа на парковку ему ровно ничего не говорят.

3. Человек не узнает детали, которые уже видел. Если студент вчера готовился к экзамену, то на следующий день для него весь материал, который он читал накануне? как совершенно новый. Будто он никогда его не видел.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Эти особенности переплетаются и дают то самое снижение памяти. Феномен с хорошо выполняемыми тестами связан с тем, что человек думает над заданием и голова временно очищается от депрессивных переживаний.

На основании этих фактов было установлено, что «глупые советы психологов» «думать о хорошем» имеют не только смысл, но и реально могут помочь. Конечно, лечения они не заменяют, но в качестве дополнения вполне себе полезны.

Смысл - занять мозг чем-то другим. Дать возможность активироваться другим зонам, которые будут отнимать «мощности» депрессивной машины. Так «думать о хорошем» и вспоминать хорошие и счастливые моменты, один из вариантов такого лечения. И, таки, комедии, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями и «завести кошечку или собачку» тоже действенны. И, конечно, еще один раздражающий клиентов совет: «завести себе хобби». Дело в руках – прекрасный отвлекающий маневр, который еще дает положительный результат.

И это не только для памяти. Повторные навязчивые негативные мысли в настоящее время считаются одним из основных повреждающих факторов при депрессии и способствуют ее углублению.опубликовано econet

Автор gutta honey

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet