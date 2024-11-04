Дети, которые ели не то и не так

Это поучительные истории из жизни, которые расскажут о том, что вкусовые пристрастия у детей со временем меняются. Важно помнить, что любые запреты за обеденным столом вредят, а не помогают. Дети могут страдать от ожирения и редко умирают от голода. Поэтому иногда полезно дать ребенку чуть-чуть поголодать.

Хорошо, когда истории о неправильном детском питании заканчиваются благополучно. Из этого следует вывод, что не всегда мамам нужно переживать, кормить ребенка со скандалами и выискивать у него всевозможные несуществующие болезни. Итак, три истории со счастливым концом.

Истории о парадоксах детского питания

История про Светочку

Это было еще в СССР. Когда Светочке было два года, она сильно заболела. После этого у нее все разладилось: постоянно болел животик, есть ничего не хотелось. Светочка могла отказаться и от завтрака, и от обеда, а потом еще и от ужина. Мама и папа пытались ее накормить, но Светочка от всего отказывалась. Единственное, что она всегда могла проглотить, — это куриный суп. Кусочки курицы, бульон, морковка, укроп, вермишель — только в такой рецептуре.

Мама месяца два пыталась сражаться за здоровое питание, в курином супе отказывала, и тогда Светочка могла не есть два, а то и три дня, потом мама сдавалась и возвращала суп на стол. Мама пыталась заставить Светочку есть кашу, сырники, капусту, пироги с вишней — но Светочка поднимала такой крик, что мама снова с тоской варила куриный суп.

В итоге родители решили, что иного выхода у них нет, и стали предлагать Светочке только ее куриный суп. Три раза в день, что бы ни случилось. Если семья собиралась в гости, Светочке наливали суп в термос и везли с собой, потому что суп, сваренный с минимальным нарушением рецептуры, Светочке не годился.

Так прошел почти год. Наступило лето, мама и папа должны были ехать в командировку и оставили Светочку у дедушки на даче. Куриного супа у дедушки не было, и Светочка два дня бродила голодная. А потом пришла на кухню и попросила хлеба. На следующий день она ела пюре, омлет, свежие огурцы и даже моченые яблоки.

С тех пор у Светочки не было проблем с едой. Правда, куриный суп она любит до сих пор.

Это история о том, что вкусовые пристрастия у детей меняются. Иногда родители, привыкшие к одному набору продуктов, просто забывают дать ребенку что-то новенькое. С другой стороны, куриный суп — это блюдо, которое без труда могло снабдить двухлетнего ребенка всем необходимым: диетическое мясо, углеводы, клетчатка в моркови и даже укроп-антиоксидант.

История Миши

Миша всегда хорошо ел, иногда даже слишком хорошо. Особенно угнетало маму, что он ест много гарнира и очень мало основного блюда: котлету только ковырнул, а риса или гречки уплел две тарелки. А когда Мише было четыре года, случилось страшное: он вдруг стал все есть с хлебом. Заедать хлебом макароны, рис, пюре и даже мороженое. С удовольствием съедал на завтрак кашу и после с облегчением просил кусок хлеба.

Мама повела Мишу по врачам, но те сказали, что вес ребенка «проходит по верхней границе», и ему нужно просто не есть столько углеводов. Мама кивнула и запретила Мише хлеб. Тогда он стал воровать хлеб. Через час после завтрака мог быть пойманным с поличным на кухне. Умолял дать хлебушка.

А потом оказалось, что Миша за три месяца вырос на четыре сантиметра. Мама вернула в рацион хлеб и отдала Мишу в секцию акробатического рок-н-ролла. Миша рос и рос и к девяти годам был атлетически сложен, ростом 164 сантиметра. И мама совсем успокоилась.

Наш эксперт, нутрициолог Виктория Вишнякова любит повторять, что ребенок — это не двигатель, поэтому совершенно необязательно он будет всегда потреблять одинаковое количество топлива. Дети растут неравномерно: иногда организм просто готовится к «скачку». А любые запреты за столом скорее вредят, чем помогают: если вас беспокоит вес ребенка, подумайте о том, как помочь ему расходовать калории.

А в данной истории, конечно, было бы неплохо просто подложить ребенку в тарелку побольше овощей или каши: вдруг он сам отказался бы от хлеба?

История Насти

Настя всегда ела плохо, а когда они с мамой уехали на Кавказ, она вообще перестала нормально питаться. То ей жарко, то тошнит, то перекупалась. За день Настя могла съесть по пути к морю или с моря пару свежих огурцов и кусок лаваша, и на этом она была совершенно сыта. Мама тревожилась и начала вести дневник питания.

Через месяц пребывания на Кавказе Настя стала тощей и крепкой, как палка. Кроме целого вагона огурцов и лаваша за месяц она съела только две горсти изюма и полмешка лещины, купленной у бабушки на базаре. Мама перечитала дневник питания дочки и ужаснулась. Ребенку срочно нужен белок! Начались походы по шашлычным, чебуречным, хинкальным… И Настя всюду высматривала свой кусок лаваша и выуживала огурцы из овощного салата.

А осенью Настя вернулась в Москву. На огурцы и лаваш она даже не взглянула и первым делом съела подряд пять котлет в школьной столовой. Потом стала каждый вечер просить у мамы отварную рыбу. Потом попросила заменить утреннюю кашу на творог. Потом мама перечитала дневник питания дочери и поняла, что ее дочь — серийный едок. Насытившись белком, Настя перешла на грубую клетчатку и два месяца подряд ела морковь, сельдерей и сметану…

Сейчас Насте 13 лет, она совершенно здорова. Но по-прежнему предпочитает есть «запоями», влюбляясь то в один, то в другой продукт. Но мама уже не ужасается, потому что в дневнике питания отражены все виды необходимых для здоровья продуктов.

Как любит говорить доктор Суламифь Вольфсон, дети в Москве часто страдают от ожирения и крайне редко умирают от голода. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы дать ребенку немного поголодать. Доктор Комаровский идет дальше и заявляет, что нормальный здоровый ребенок должен бегать летом босой и голодный. А Виктория Вишнякова добавляет, что прежде чем заявлять, что ребенок совершенно не ест белка, или овощей, или молочных продуктов, мамам стоит повести дневник питания не две недели, а минимум два месяца. Тогда картина становится более объективной.

Вместо эпилога

Здорово, когда в историях о неправильном питании детей все заканчивается хеппи-эндом. Это значит, что далеко не всегда мамам нужно изводиться, волноваться, заставлять ребенка есть и подозревать что-то ужасное.опубликовано econet

Автор Александра Чканикова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet