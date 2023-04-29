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Дети от 0 до 17: простые способы правильного психологического развития

Источник: psihologiyaotnoshenij.com 29 апреля 2023 6196
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Дети быстро растут. Поэтому важен каждый миг, проведенный вместе с ними. И это не только светлые воспоминания в будущем. Общение с ребенком, когда он чувствует вашу любовь, заботу и поддержку, способствует правильному психологическому развитию.

Дети от 0 до 17: простые способы правильного психологического развития

фото ©Taylor Roman

Хорошие родители заботятся о правильном психологическом развитии своих детей. Вот что полезно практиковать в общении с учетом возрастных особенностей вашего ребенка: полный перечень от 0 до 17 лет. 

Что необходимо для гармоничного развития вашего ребенка

Возраст от 0 до 1 года

Первый уровень привязанности - привязанность через органы чувств, их у человека пять: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.

Что нужно делать:

  • Играть в гляделки.
  • Улыбаться друг другу.
  • Играть в куку.
  • Кормить грудью.
  • Кормить чем-то другим, держа на руках или на коленях.
  • Позволить есть из своей тарелки, кормить маму или папу.
  • Катать на шее (после того, как ребенок научился сидеть).
  • Носить на руках.
  • Обнимать.
  • Делать массаж.
  • Повторять лепет за младенцем.
  • Щекотать бородой (для пап).
  • Целовать щеки и пупок.
  • "Кусать" пятки и ладошки.
  • Совместный сон.
  • Совместная сиеста днем (родитель может не спать, просто поваляться, обнявшись с малышом).
  • Выкладывать ребенка на мамин/папин живот на время дневного сна.
  • Совместное купание в большой ванне.
  • Петь песни.
  • Танцевать вместе.
  • Использовать разные интонации.
  • Строить гримасы.
  • Вместе изучать себя и друг друга в зеркале.
  • Читать стихи с выражением.
  • Рассматривать вместе картинки, книги, улицу.
  • Рисовать самим, чтобы малыш смотрел.
  • Гладить лицо и гладить своё лицо руками ребёнка.
  • Разрешать есть из родительской тарелки, делиться едой и питьем.
  • Доедать за ребенком из его тарелки (если не нравится - значит не ваш способ, есть другие. Просто некоторых детей очень умиляет, что три непосильные последние ложки каши доест мама).

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Возраст от 1 года до 3 лет

На втором году жизни у ребёнка развивается способность привязываться посредством похожести. Ребёнок имитирует тех, кого он любит, старается быть похожим на них: в поведении, в интонациях, в предпочтениях.

Необходимо делать все то, что подходит для детей от 0 до 1 года, а также:

  • Составить вместе список продуктов с картинками.
  • Взять с собой в магазин за продуктами.
  • Катать в тележке - постарше доверить катать тележку.
  • Еще постарше передавать продукты, чтобы малыш складывал их в тележку и доставал из тележки на кассе.
  • Дать нести маленький пакет из магазина "как мама / папа" .
  • В зависимости от рода занятий родителей поиграть в "мама работает/папа работает" .
  • Давать ребенку примерить или поносить свою одежду.
  • Носить одинаковую одежду разных размеров.
  • Носить похожие аксессуары - бусы, шляпы, шарфы.
  • Дать ребенку помочь вам достать продукты и сложить их в холодильник.
  • С мытьем посуды - позволить прополоскать вилки или небьюшуюся посуду под струей воды.
  • С готовкой простых блюд - засыпать рис в кастрюлю, отмерить стаканами воду.
  • Печь вкусняшки - пусть поможет смешать ингредиенты, раскатывать, лепить, вырезать печенье.
  • Позволить помочь с сортировкой белья и загрузкой в стиральную машину и из нее.
  • Дать нажать кнопку запуска стиральной машины.
  • Мыть машину с папой.
  • Копаться в саду с мамой.
  • Завести маленький огородик (хоть бы и на подоконнике), выращивать разные съедобные травы из семян, добавлять их в салаты и есть.
  • Рисовать вместе с мамой пальчиковыми красками.
  • Рисовать красками у друг друга на лице - есть спец. Наборы для этого, гуашью лучше не надо.
  • Или помадой раскрасьте друг друга в клоунов.
  • Хвалить.
  • Провожая работающего родителя (бабушку, гостей) в окошко, махать.
  • Придумать "только наш с тобой секрет, никому не расскажем" .
  • Придумать условный знак только для вас.
  • Строить берлогу из диванных подушек, одеяла, стульев и прочих подручных материалов.
  • Разыгрывание ролей ("я Барашек, а ты Мама - Овечка").
  • Заниматься вместе с папой ремонтом или сборкой чего-нибудь, в этот момент давать поиграться с папиными инструментами, дать ребенку что-нибудь покрутить - повинтить.
  • Дать ребенку посидеть на водительском месте за рулем, где обычно сидит мама или папа, разрешить понажимать на кнопки.
  • Делать вместе с ребенком подарок или открытку для второго родителя, бабушек, друзей семьи.
  • Беготня между родителями (особенно хорошо, если с кем-то из родителей привязанности нет: папа сидит на корточках в начале комнаты, а мама сидит на корточках в конце комнаты, а ребёнок бежит в распростёртые руки папы. Папа ловит его (с радостью, с нежными словами. А потом мама ждёт его с распростёртыми руками и ребёнок несётся к ней - следы на песке (или на снегу: первым идёт папа, потом мама, потом ребёнок по родительским следам или первый папа оставляет следы на песке, а мама держит ребёнка за ручку и ребёнок делает большие шаги по папиным следам. При этом мы говорим "о! Какой наш папа большой", "о! Ты идёшь как папа" .
  • Специально для девочек: мыться с мамой одним шампунем, намазываться кремами для щечек, для ручек и ножек, всем делать веночки из цветов - папе, маме, доче. Рисовать папе на работу смешные картинки, чтобы он не скучал, потом приходить к нему и проверять - не забывает ли он смотреть.
  • Держать долгий контакт глаз, "улыбаться глазами" .
  • Игра "Зеркало" - родитель начинает играть в отражение своего ребенка - копировать то, что делает ребенок, стараться наиболее включиться и копировать не только действия, но и эмоции - увидеть мир глазами ребенка.
  • Когда сердишься - сердиться в шутку, хватать, кусать и щекотать.
  • Прятаться с одним родителем от другого под одеялом.
  • Надевать одну и ту же вещь на двоих - например, в один шарф завернуться, одну кофту на двоих надеть.

Дети от 0 до 17: простые способы правильного психологического развития
фото Elizabeth G

Возраст от 3 до 5 лет

К третьему году развивается способность привязываться посредством принадлежности и верности. Это желание быть на той же стороне, желание обладать - "моя Мама"! Ревность.

Нужно делать все то, что подходит для детей от 0 до 3 лет, а также:

  • Играть в игры "Мама и сын Против Диванной Подушки" или "папа и сын против пыли на подоконнике".
  • С более старшими детьми можно проводить вылазки один на один в магазин, кафе, парк, на каток, в кино, на футбол, в гараж, на рыбалку или какие еще развлечения популярные в вашей семье.
  • Разделить с ребенком свое хобби.
  • Взять ребенка с собой на работу (если это возможно).
  • Пусть он покормит вас из ложечки.
  • Разрешать злиться, помогать выпустить негатив.
  • Плавать вместе в бассейне.
  • Искать клад.
  •  Собирать осенние листья/жёлуди/каштаны.
  • Кататься на велосипедах и роликах.
  • Бегать наперегонки.
  • Наряжаться в маскарадные костюмы.
  • Устроить семейный спектакль - с куклами или самим стать актерами.
  • Разыграть по ролям одну сцену из читаемой сказки - например, как колобок от бабушки ушел, а бабушка за ним как помчится. Или или как лиса колобка ела! проигрывание ситуаций "Мама - Малыш" в сюжетно - ролевых играх (например из сказки "три поросенка": "мама - свинья, забери поросят! "-"Зачем? "-"Чтобы они волку не попали". Понарошку понарошку "Забираете" поросят со страницы. продолжает: "а я, мама - волчица, заберу волчонка. Волчонок, не играй с ними, а то попадешь в котел").
  • Лепить снеговиков и строить снежные крепости.
  • Валяться на диване.
  • Бутузиться.
  • "Жамкать" ребенка, не щекотать, а движения типа как тесто замешиваешь (есть дети, которым нужно такое достаточно сильное действие).
  • Стучать по чему-то звонкому, ритмичному.
  • Прятаться в домики под одеялом.
  • Петь караоке вместе в микрофон.
  • Вместе рисовать, лепить, делать поделки.
  • Совместно украшать дом к празднику.
  • Пускать и лопать мыльные пузыри.
  • Танцевать вместе под музыку, танцевать под музыку, которую играет ребенок (на барабане, бубне, погремушках и проч. ). Танцевать вместе несложные детские танцы под пение мамы (каравай, танец маленьких утят, Мишка с куклой).
  • Разрешать ребенку кормить, поить маму, мыть ее, мазать кремом, причесывать, чистить зубы и т. д.
  • Тактильные игры типа "Рельсы - Рельсы", пальчиковые.
  • Покатать ребенка на спине - "лошадка" .
  • Игры на коленках "в ямку - бух! " ." . Качать на папиной ноге.
  • Ходить на ступнях родителей.
  • Делать зарядку, гимнастику вместе, прыгать вместе на гимнастическом мяче.
  • Играть в домики, мостики, лазы, дырки, норки и прочее, используя в качестве оных родителей.
  • Качаться на качелях и кататься с Горки с ребенком на руках.
  • Закапывать друг друга в песок, в снег. И и не забывать откапывать. игры "Делай, как я", можно перед зеркалом, но еще лучше, когда ребенок задает движения, а мама повторяет.
  • На прогулке взяться за руки обоих родителей и чтобы они "Перепрыгивали" ребенка через лужи.
  • Вместе плавать, нырять, смотреть друг на друга под водой, плавать на маминой или папиной спине.
  • "Поцелуйчики в Кармашке". При расставании положить в карманчик к ребенку свои поцелуйчики и обьяснить, что когда он соскучиться по маме, нужно вытащить поцелуйчик и положить на щечку.

К четвёртому году жизни у ребёнка появляется желание собственной важности, значимости в жизни любимого человека. Дети становятся мягче, покладистее, ищут подтверждения своей важности для нас.

Что делать:

  • Играть в прятки.
  • Играть в расставания и встречи.
  • Приготовить стол к ужину: расставить тарелки, достать приборы, в стаканы налить всем сок.
  • Выделить ребенку свой совок и щетку.
  • Доверить поливать цветочки.
  • Хохотать с ребенком, особенно над его шутками.
  • Кормить ребенка, если он просит и хочет (даже если сам давно умеет).
  • Одобрять друзей ребенка.
  • Если не можете одобрять увлечения и друзей - очень подробно разговаривать с ребенком о том, почему вы не можете одобрить конкретного друга или конкретного монстра.

На на пятом году ребёнок начинает любить. Он вам своё сердце отдаёт. В том случае, если раньше он говорил "Люблю Маму", больше имитируя других, то теперь он "любит маму". Поёт поёт песни о любви и рисует сердца. Привязанность посредством эмоций, время, когда ребёнок физически готов расставаться с теми, кто ему дорог, без существенного ущерба для своей психики.

Что делать:

  • Рисовать открытки бабушке, которая живет в другом городе.
  • Отправлять открытки по почте и ждать ответов.
  • Рассматривать семейный фотоальбом.
  • Искать маму и папу на фотографиях, где много людей.
  • Рассматривать вместе фотографии, как ребенок был маленький.
  • Рассказываем о том, как он был маленький или его еще вообще не было и его ждали.
  • Звонить папе на работу (или пусть папа позвонит раз в день в определенный час).
  • Обниматься всей семьей.

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Возраст от 5 до 7 лет

Последний уровень привязанности - когда тебя знают. Ребёнок начинает делиться своими секретами, чтобы мы его лучше понимали, чтобы быть ближе к нам. Психологическая привязанность - самый глубокий уровень привязанности и самый уязвимый. Не не каждый взрослый опыт подобной привязанности имеет. необходимо делать:

  • Доверить ребенку свои чувства - я сегодня рассердилась, когда. Мне мне было грустно оттого. я так в тот раз радовалась. просить прощения у ребенка в случае срыва.
  • Называть чувства ребенка.
  • Применять активное слушание.
  • Обсуждать возникавшие конфликты после того, как страсти улеглись.
  • Как крайняя мера - совместный сон в 7 лет или в подростковом возрасте - ну, если вы сможете уговорить своего большого мальчика или девочку на это, но скорее всего это уже не поможет вам поддерживать привязанность.

Возраст от 7 до 11 лет

Делаем все, на что согласится ваш ребенок из перечисленного выше для более младших возрастов, а также:

  • Разделите с ребенком его хобби - даже если это противные маленькие игрушки с большими глазами и завышеной ценой или компьютерная игра.
  • Доверьте ребенку приготовление какого-то одного блюда к ужину (только советы и подсказки, руки прочь, пусть сам).
  • Читайте ему вслух (можно раньше начинать, но и в этом возрасте продолжить).
  • Не забываем обнимать: минимум 8 объятий в день.
  • Продолжаем массаж (рельсы - рельсы и пр. ).
  • Смотреть в кругу семьи его младенческое видео.
  • Вести личную переписку между куклами ребенка.

Дети от 0 до 17: простые способы правильного психологического развития

фото Elizabeth G

Возраст от 11 до 17 лет

  • Продолжаем обнимать.
  • Продолжаем активное слушание.
  • Быть на стороне ребенка во время внешней угрозы.
  • Иметь общее время (кафе, прогулки).
  • Обращаться за помощью к нему в том, в чем он чувствует себя уверенно (компьютеры, грубая физическая сила и пр).
  • Советоваться с ним перед принятием решений не только касательно его, но и общесемейных вопросов.
  • Тактильный контакт: в волосах ворушить, поцелуи - объятия при встрече и прощании.
  • Писать смешные записочки (и серьезные).
  • Для взрослых, отдельно гуляющих детей - встречать и провожать каждый раз (доброе слово и родное лицо перед уходом очень важно) - слушать подростка, когда он начинает говорить, а не когда у родителей есть время - спрашивать, что нравится - не нравится, во всех сферах - от политики до цвета туалетной бумаги - просить обосновать свою позицию - задавать вопросы - учить формировать свое мнение, отстаивать его, искать доводы - смотреть вместе новости, обсуждать политическую ситуацию в стране и мире и любить любить любить в любом возрасте и в любое время дня и ночи!опубликовано econet

Автор Ольга Богачёва 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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