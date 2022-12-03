Детские страхи. Страх неизвестности

Ребенок познает мир, он постоянно сталкивается с чем-то новым, неизвестным. И это может его пугать. Одним из способов проживания страха считается агрессивное поведение. Другой реакцией на страх может быть печаль или оцепенение. Родители должны помочь ребенку в его столкновении с неизвестностью.
Дети боятся многих вещей. И это вызывает неоднозначную реакцию у родителей. И главным в моменте этой реакции можно считать собственную родительскую проблему. Ведь реакция на обстоятельства или явления - это и есть определение внутреннего эмоционального состояния человека, определения его здоровой и проблемной части личности.
Если родители реагируют на то, что ребёнок боится неизвестности раздражением, криком, резкими подавляющими действиями, то вероятнее всего эта тема болезненна и для них самих.
Реакция жалости и проваливания в страх вместе с ребёнком - это скорее всего травматичный опыт самого родителя, желание присоединиться или печаль о невозможности избавления от травмы.
Неизвестность имеет в синонимах такое понятие, как неопределённость.
Неизвестность - это по итогу отсутствие опыта, отсутствие ясности, недостаток знания.
И самым естественным способом проживания страха неизвестности может быть либо злость, достаточно агрессивное поведение. Своеобразный бунт, борьба за возврат в комфортное состояние определённости. Дети кричат и плачут, когда их приводят в детский сад или другое новое место, намереваясь оставить там поиграть. Дети кричат и возмущаются, когда родители уходят по делам. Они могут портить вещи, бросаться и даже бить окружающих. Эта реакция в больнице перед процедурами, в новых местах, с новыми людьми.
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Возможно другой реакцией на страх будет печаль или оцепенение. Защитная маска " спрятаться и замереть". Быть незаметным и избежать неизвестности. Переждать в напряжении и метаморфозе травмирующий фактор страха. Это более тяжелая форма проживания, влекущая за собой последствия болезни, как способа вернуть ясность и прежние условия.
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Современный мир настолько разнообразен и открыт для изучения, что понятие неизвестности может стать объектом не только страхов, а простого человеческого интереса.опубликовано econet.ru.
Автор Яковенко Галина
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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