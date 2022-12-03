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Детские страхи. Страх неизвестности

Источник: b17.ru 03 декабря 2022 5384
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Ребенок познает мир, он постоянно сталкивается с чем-то новым, неизвестным. И это может его пугать. Одним из способов проживания страха считается агрессивное поведение. Другой реакцией на страх может быть печаль или оцепенение. Родители должны помочь ребенку в его столкновении с неизвестностью.

Детские страхи. Страх неизвестности

Дети боятся многих вещей. И это вызывает неоднозначную реакцию у родителей. И главным в моменте этой реакции можно считать собственную родительскую проблему. Ведь реакция на обстоятельства или явления - это и есть определение внутреннего эмоционального состояния человека, определения его здоровой и проблемной части личности. 

Как помочь ребенку проживать свои страхи

Если родители реагируют на то, что ребёнок боится неизвестности раздражением, криком, резкими  подавляющими действиями, то вероятнее всего эта тема болезненна и для них самих. 

Реакция жалости и проваливания в страх вместе с ребёнком - это скорее всего травматичный опыт самого родителя, желание присоединиться или печаль о невозможности избавления от травмы.  

Так что же может быть темой для проживания страха неизвестности в детстве? 

Неизвестность имеет в синонимах такое понятие, как неопределённость.

Неизвестность - это по итогу отсутствие опыта, отсутствие ясности, недостаток знания. 

И самым естественным способом проживания страха неизвестности может быть либо злость, достаточно агрессивное поведение. Своеобразный бунт, борьба за возврат в комфортное состояние определённости. Дети кричат и плачут, когда их приводят в детский сад или другое новое место, намереваясь оставить там поиграть. Дети кричат и возмущаются, когда родители уходят по делам. Они могут портить вещи, бросаться и даже бить окружающих. Эта реакция в больнице перед процедурами, в новых местах, с новыми людьми. 

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Детские страхи. Страх неизвестности

Возможно другой реакцией на страх будет печаль или оцепенение. Защитная маска " спрятаться и замереть". Быть незаметным и избежать неизвестности. Переждать в напряжении и метаморфозе травмирующий фактор страха. Это более тяжелая форма проживания, влекущая за собой последствия болезни, как способа вернуть ясность и прежние условия. 

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Как же родителям и значимым людям проживать эту эмоцию страха вместе с детьми?

  • Нужно расширять опыт детей, не запугивая, а поддерживая интерес к окружающему миру при собственном расположении и при поддержке.
  • Не только объяснять и говорить о том, что будет с ребёнком в новом месте, но и показывать. Наглядно - образное мышление развивается к 5 годам и то не у всех настолько, что дети могут например представить себе временные явления или прошлое и будущее. Они живут настоящим, опираясь на собственные анализаторы и маленький жизненный опыт.
  • Иметь доверие у собственных детей очень простым способом - не врать им. Говорить четко и правдиво, отвечать за свои слова и поступки, не обещать того, что выполнить не сможешь.
  • Объяснять явления и события, опираясь на научные факты. Учить искать информацию.
  • Неизвестность - это нормальное явление. Покажите собственным примером, как вы проживаете этот феномен. Как вы во взрослом мире и со своим взрослым опытом преодолели какие - то свои страхи неизвестности. Рассказывайте детям о своём детстве. 

Современный мир настолько разнообразен и открыт для изучения, что понятие неизвестности может стать объектом не только страхов, а простого человеческого интереса.опубликовано econet.ru.

Автор Яковенко Галина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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родительство Яковенко Галина страх неизвестность детство опыт поддержка прошлое мышление ребенок злость

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