Детский кризис 7-ми лет

Суть всякого кризиса кроется в перестройке внутреннего переживания. То, что для ребёнка было значимым, становится неважным на следующей ступени его развития. В это время перестраивается детское сознание в смысле отношения его к внешней среде. Чем так важен кризис 7 лет?

Кризис – это сложный, переломный момент в развитии ребенка, отделяющий один возрастной этап от другого. Кризис можно рассматривать как вереницу внутренних детских изменений при слабых переменах, видимых внешне.

Как преодолеть кризис 7 лет

Возраст 7 лет - поворотный момент в развитии маленького человека. Получается, что один возраст терпит перестройку, чтобы заложить основу следующему этапу.

Признаки кризиса 7 лет

Лишение непосредственности. Ребёнок 7 лет теряет простоту, наивность. Его поведение и отношения с окружающими становится менее понятными.

Ребёнок 7 лет теряет простоту, наивность. Его поведение и отношения с окружающими становится менее понятными. Манерничанье. Он что-то из себя воображает, что-то пытается скрыть. Он начинает капризничать, в поведении возникает нечто надуманное, неестественное.

Он что-то из себя воображает, что-то пытается скрыть. Он начинает капризничать, в поведении возникает нечто надуманное, неестественное. "Горькая конфета". Семилетка не показывает, что ему плохо, становится замкнутым и неуправляемым. Появляются сложности воспитания.

Ярким признаком сложностей семилетнего возраста считается появление четко различимых внутренней и внешней граней личности.

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Появляются некие особенности, характерные для кризиса 7 лет.

Переживания обретают смысл (он сердится и понимает свое состояние), поэтому у ребенка появляется обновленное отношение к собственной персоне.

Впервые появляется логика чувств. Уровень требований человека к себе, к собственному успеху, месту в обществе закладывается при кризисе 7 лет.

Такие образования, как самолюбие, самооценка, не исчезают, а признаки кризиса (неестественность) со временем уйдут. Развивается противостояние переживаний.

Ключевое психообразование, которое порождается кризисом 7 лет - возможность и необходимость в социальном функционировании. Ребенок обретает социальную позицию – пока это роль школьника.

В процессе кризиса 7 лет чувства дошкольной жизни меняются на школьные, - появилась общность внешней среды и личности ребенка.

Окружающая ребенка среда становится с позиции развития абсолютно другой с того момента, когда ребёнок вступил в следующую возрастную группу.

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Практические рекомендации мамам и папам

Учим ребенка руководить своими эмоциями на личном примере.

Демонстрируем активное внимание к семилетке, показываем свою любовь, стимулируем правильное поведение, не оставляем без внимания его дружеские связи, относимся к нему как к равному.

Определяем качество детских знаний, как он подготовлен к школе в психологическом, интеллектуальном, моральном плане.

Готовим семилетку к перемене стиля жизни и к незнакомой для него функции школьника.

Кризис – неотъемлемый этап развития личности ребенка. Поэтому не стоит паниковать и чрезмерно переживать по этому поводу. Совместными усилиями вы сможете преодолеть этот непростой период.

(по материалам «Вопросы детской психологии» Л. С. Выготского)опубликовано econet

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