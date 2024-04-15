Для чего вам отношения

Два взрослых и зрелых человека соединяются в пары совсем не для выживания. Здоровые отношения случаются не там, где встретились две половинки, а там, где встретились два целых человека.

Вообще, неполадки в отношениях и неприятные чувства, возникающие в связи с этим – один из самых распространенных поводов для обращения к психологу. Злость, боль, обида, разочарование, одиночество, страх… Никто не приходит в мой кабинет, чтобы рассказать о том, как у него все хорошо, приятно, радостно... В нашей культуре вообще не очень принято делиться историями о счастливой любви. Почему так?

Для чего два взрослых человека соединяются в пары - мнение психолога

Ну, вот давайте представим, как могла бы выглядеть такая история.

Он и она появились на свет в хороших семьях, воспитывались любящими родителями. Потом вышли в свет новой самостоятельной жизни, нашли любимое дело для себя. Будучи зрелыми душевно и реализовавшимися в социуме, они встретились, полюбили друг друга, поженились, родили детей. Все трудности решали за чашечкой чая и разговорами. Иногда путешествовали, иногда строили дом, иногда принимали в гостях друзей. И все у них было хорошо.

Если вы до конца дочитали эту историю, и ни разу не подумали «Фу, какая скукотища…», значит, вы уже готовы к здоровым отношениям.

Если же для вас все еще «настоящая любовь» - это про кровь, слезы, страсти, страдания и преодоления, значит, мы с вами очень скоро встретимся в моем кабинете.

Почему я, психолог, говорю такие странные слова?

Начну издалека. Первоначально, человечество как биологический вид было достаточно уязвимо. У различных Сапиенсов не было острых когтей и зубов, высокой скорости бега и большой массы тела. Поэтому они сбивались в стайки. Потом в общины. Потом в другие разные сообщества. Так было легче выживать. Чем больше был род, чем крепче были связи, тем больше пищи и защиты мог иметь каждый отдельно взятый член семьи. За это приходилось много терпеть, подчиняться правилам и соответствовать требованиям.

Сейчас ситуация в обществе иная. Взрослому человеку для выживания другой взрослый человек непосредственно рядом не нужен. Взрослый и зрелый мужчина сам может заработать себе на жизнь, погладить рубашки, прибраться в доме, найти еду и секс. Взрослая и зрелая женщина сама может добыть денег, организовать процесс забивания гвоздя, смены резины с летней на зимнюю, обеспечить себе досуг и дружеское общение.

То есть получается, что два взрослых и зрелых человека соединяются в пары совсем не для выживания.

Может быть, они делают это для облегчения быта? Нет. Это коварное заблуждение. Опыт показывает, что взрослому и самостоятельному человеку жить одному – легче и удобнее. Не нужно делиться деньгами и жилой площадью, учитывать вкусы и предпочтения другого в еде, сне, времяпрепровождении. Не нужно отчитываться, куда ты пошел, когда вернешься, и зачем ты это сделал.

Нет, друзья мои, не подумайте, что я – противник отношений. Я – очень даже сторонник. Только мне нравится быть самой и видеть людей в здоровых отношениях, мне нравится видеть счастливые, удовлетворенные собой, жизнью и друг другом семейные пары. И они есть.

Я знаю, на самом деле, вы для себя тоже хотите ресурсных и радостных отношений. Поэтому я напишу два списка:

1. Основания для больных и деструктивных отношений.

Встреча «травмами» . Когда партнер выбирается бессознательно для завершения травматического опыта или для отработки семейного сценария.

. Когда партнер выбирается бессознательно для завершения травматического опыта или для отработки семейного сценария. Брак как способ взросления. Когда партнер нужен для того, чтобы «сбежать» от родителей, что-то доказать самому себе или обществу.

Когда партнер нужен для того, чтобы «сбежать» от родителей, что-то доказать самому себе или обществу. Брак «потому что пора, а человек вроде хороший».

Прилипание к партнеру как способ не брать ответственность за свою жизнь и развитие. «Придет прекрасный принц и спасет меня от моей унылой действительности».

2. Основания для построения здоровых отношений.

Достаток. Это не про огромные богатства, а про состояние, когда у вас всего достаточно. Достаточно высокая степень самостоятельности, ответственности и удовлетворенности своей жизнью.

Это не про огромные богатства, а про состояние, когда у вас всего достаточно. Достаточно высокая степень самостоятельности, ответственности и удовлетворенности своей жизнью. Цельность. Устоявшиеся ценности, взгляды, цели и знания о себе.

Устоявшиеся ценности, взгляды, цели и знания о себе. Умение видеть другого таким, какой он есть, без желания переделать его. Чувствительность к своим и чужим границам. Способность к равноценному обмену.

В общем, здоровые отношения случаются не там, где встретились две половинки, а там, где встретились два целых человека.

Я знаю, что эти строчки могут вызвать несогласие и возмущение. Некоторые могут сказать, что я не романтик. Нет, друзья. Я – романтик, и еще какой. Просто я думаю, что ужин на белоснежной яхте, плывущей вдоль берегов Испании, в компании умного, надежного и бережного собеседника гораздо романтичнее, чем 15 минут поцелуев в обшарпанном подъезде. опубликовано econet

© Наталья Емшанова

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