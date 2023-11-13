Должен ли человек сам решать свои проблемы?

✅Люди рождаются и живут внутри отношений. Хорошо уметь быть отдельно, но также хорошо уметь быть вместе. И даже если вы сами способны заработать миллион, потушить пожар или править целым миром, кто-то может разделить ваши чувства или просто побыть рядом.
Часто я слышу от людей, что они должны всё решить сами. Любые проблемы. И большие и маленькие, и бытовые и личные. Регулярно слышу, что только слабаки просят помощи, а самодостаточные люди независимы до мозга костей.
Некоторые даже умудряются рассказать, что их чувства в близких отношениях – это только их проблемы и они совсем не хотят делиться ими с партнёром. Они стараются отойти от партнера и все решить, фактически не вступая в с ним в контакт.
А другие боятся решить все проблемы и вообще перестать нуждаться в ком-либо. Поэтому держатся за них руками и ногами.
Однако, люди рождаются глубоко не самостоятельными и долго нуждаются в помощи. Физической, психологической, социальной, финансовой, духовной.
Слишком большая автономия, желание все сделать самому, даже когда это тебе не под силу - такое же нездоровое поведение как и постоянное прилипаете к партнёру.
Да, человек рождается, живет и умирает один, в экзистенциальном смысле. И многое может сам. Поэтому часто он сам может осознать, что не способен справиться со всеми трудностями в одиночку.
Сам может осознать, что нуждается в помощи.
Сам может эту помощь попросить и принять.
Сам может понять, что устал.
Сам может осознать свои возможности и ограничения.
Сам может вступить в доверительные отношения с другими.
Сам может остановиться, когда другой продолжает движение.
Сам может делегировать, передавать, выпускать и рук и ослаблять контроль.
И сам может отпустить иллюзию своей полной автономии и всемогущества.
Сам может осознать реальность экзистенциального одиночества и одновременно его невозможность в простом бытовом смысле.
Люди рождаются и живут внутри отношений. Хорошо уметь быть отдельно, но также хорошо уметь быть вместе.
И даже если вы сами способны заработать миллион, потушить пожар или править целым миром, кто-то может разделить ваши чувства или просто побыть рядом.опубликовано econet
Автор Аглая Датешидзе
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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