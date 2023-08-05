Должен вам что-то мужчина или все таки нет?

Мужчина не обязан «кружить» женщину, но он может искренне самому захотеть это делать, при условии, если, конечно, ему действительно нравится эта женщина и если она так же искренне выражает ему свою благодарность и радость от его ухаживаний.

Есть две категории женщин, которые совершенно по-разному относятся к тому, что именно должен и должен ли вообще что-то мужчина женщине в отношениях с ней. Первая категория женщин свято убеждена, что мужчина абсолютно ничего не должен в отношениях.

Отношения: Должен ли мужчина женщине?

То есть он все делает по собственной воле и желанию. С одной стороны это хорошая позиция, так как избавляет женщину от лишних ожиданий от мужчины и бережет ей кучу нервов, если вдруг он не повелся так, как она от него ожидала. Это однозначно большой плюс.

Но и не стоит игнорировать тот факт, что сам мужчина, когда видит, что женщина ничего от него не ждет и вообще все ему позволяет и прощает - расслабляется и просто очень быстро теряет интерес к такой женщине. Ведь он понимает, что может делать все, что угодно и ему все сойдет с рук.

Он может изменять, ведь женщина не озвучила, что мужчина в её понимании должен хотеть беречь ей верность, как и она ему. То есть она сразу дала ему, так скажем, условное разрешение на измену, ведь "никто никому ничего не должен".

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Еще меня очень удивляет, как женщины пытаясь быть современными, начинают сами везде за себя платить. Да что там за себя, даже за мужчину! Ну, а что? Он же не обязан платить, правильно? Да, не обязан. Но если мужчина действительно будет заинтересован Вами, то для него это будет только в радость и удовольствие.

А если вы не дадите ему такой возможности, то как Вы вообще поймете, насколько серьезно он настроен по отношению к Вам? И не надо говорить, что он за вами ухаживает, если в кафе вы вечно платите каждый сам за себя. Ведь не может мужчина ухаживать за женщиной за её же собственный счет. Как по мне, так это уже как-то совсем не по джентельменски выходит.

Давайте разберемся теперь с другой категорией женщин, которые считают, что мужчина обязан везде за них платить и вообще кружить и развлекать их 24/7. Здесь, конечно, тоже есть как свои плюсы такой позиции, так и очевидные минусы. Начнем с плюсов.

Итак, женщина с такой позицией четко знает, какого отношения от мужчины она хочет и поэтому на меньшее она не будет соглашаться. При этом, мужчина также будет понимать, что с этой женщиной стоит вести себя с уважением и всей серьезностью, ведь она другого терпеть просто не станет. И именно поэтому мужчина будет чувствовать интерес к такой женщине, ведь она держит его "в напряжении", то есть подогревает его интерес к себе.

Что же тогда по минусам такой, казалось бы, правильной и беспроигрышной позиции? Большим минусом позиции "мужчина должен..." является то, что женщина, которая её свято соблюдает часто не считает нужным даже просто поблагодарить мужчина за все то, что он для неё делает.

То есть она не считает это чем-то особенным и значительным и просто не понимает, что мужчине важно самому хотеть, что-то делать для женщины и при этом видеть её счастливые глаза, искреннюю улыбку и слышать слова благодарности. А с этим у многих женщин с такой позицией большие проблемы.

Итак, какой вывод мы можем сделать? Мужчина не обязан «кружить» женщину, но он может искренне самому захотеть это делать, при условии, если, конечно, ему действительно нравится эта женщина и если она так же искренне выражает ему свою благодарность и радость от его ухаживаний.

То есть самая лучшая позиция - это когда вы мягко и нежно озвучиваете мужчине, чтобы вы хотели от отношений с ним и как вы это все видите. Например, «мне приятно, когда ты даришь мне цветы, так я чувствую твою заинтересованность во мне» или «мне важно знать, что я в безопасности с тобой и я лучше всего чувствую это тогда, когда ты проводишь меня домой или заказываешь мне такси к дому. Тогда я действительно чувствую твою заботу и серьезность намерений, чувствую, что я важна тебе…»

Поэтому запомните, что ожидать от мужчины определенных действий и поступков все же стоит, но при этом Вам нужно четко понимать, что он может и не сделать этого, то есть отказаться и не разделить ваши взгляды на отношения. Но это не означает, что с вашими взглядами что- то не так - это значит только то, что этот конкретный мужчина их не разделяет.

Но поверьте, со временем Вы встретите того, кто с удовольствием будет за вами ухаживать так, как Вы того хотите, а Вы будете сиять благодарностью и радостью. Вам просто нужно встретить мужчину, который будет с Вами на одной волне. Который будет считать Вас самой лучшей, а значит и достойной – также всего самого лучшего.

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Так что не надо себя ломать и в угоду мужчине начинать снижать свои требования. Ведь вполне нормально иметь какие-то требования к своему будущему избраннику. Да и поверьте, мужчина тоже имеет много требований к женщине своей мечты и это правильно. Ведь без этих требований, как Вы вообще поймете, что этот конкретный человек Вам подходит?

Поэтому просто научитесь правильно озвучивать свои пожелания мужчинам и в скором времени Вы обязательно встретите того, кто полностью примет ваши условия и пожелания. Поверьте, Вы уже на правильном пути, только не сворачивайте с него. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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