 Дома стиле Cape Cod: Особенности и примеры

Стиль Cape Cod прост - некоторые могут назвать его примитивным, но эти дома были разработаны для легкого строительства и эффективного отопления.

Своё название данный стиль архитектуры и интерьеров получил благодаря полуострову Кейп-код. Именно здесь начали селиться первые переселенцы, прибывшие в Северную Америку из Англии. Дома в стиле Cape Cod активно строились в США с 1690 до 1950-е годы. И сегодня подобные здания считаются чем-то очень патриотичным, настоящим американским образом жизни.

Стиль Cape Cod

Если дома в стиле ранчо и бунгало, об особенностях которых сайт Rmnt.ru уже писал, более популярны в западной и южной частях США, то кейп-код — это стиль северных и центральных районов.

Перечислим основные архитектурные особенности домов Cape Cod:

Чаще всего они одноэтажные, с жилой мансардой.

Мансардные окна всегда очень заметны, выступают, являются частью декора фасада и кровли.

На окнах до сих пор часто ставят ставни, которыми можно прикрыть стекло в случае осеннего шторма или сильной метели.

Сами окна небольшие, прямоугольные.

Крыша всегда с крутым скатом, чтобы не задерживались снега.

На кровле заметное место занимает дымоход из кирпича. Ранее, когда дровяное отопление было основным, дымоход устанавливался по центру, чтобы одна печь или камин обогревали несколько комнат. Сейчас это необязательное условие, дымоход может располагаться с краю кровли. Или их два — по бокам.

Форма дома традиционно строго прямоугольная.

Сейчас принято пристраивать сбоку дома гараж.

Фасад может быть ассиметричным благодаря выступающему в одной части дома фронтону.

Крыша из черепицы. Традиционно использовалась деревянная черепица, сейчас более современные варианты: полимерная или керамическая.

Отделка фасада сайдингом, деревянным гонтом или кирпичом.





По словам архитекторов, дома в стиле кейп-код очень практичны и рассчитаны именно на северный климат. Потолки относительно невысокие, крыша крутая, центральный камин, ставни, двойные стёкла — всё это призвано обеспечивать тепло и энергоэффективность дома.

Вокруг традиционного дома Cape Cod принято обустраивать частокол из выкрашенного в белый цвет штакетника. Палисадник с цветами тоже располагается с центральной части здания, а задний двор, где обычно и собирается летом семья, надёжно скрыт за домом. Здесь может быть обустроена открытая веранда.

Что касается интерьера, то внутри дома кейп-код простые, с минимальным декором. Интерьер светлый, в белых, голубых, пастельных тонах. Спальни принято располагать на мансардном этаже, а пространство внизу становится общим, здесь семья проводит больше всего времени, в частности, перед камином долгими зимним вечерами.

Именно благодаря своей простоте и практичности, уверены, дома в стиле кейп-код прекрасно подойдут и для российских регионов. Это добротные, традиционные, семейные дома, призванные обеспечивать уют и комфорт всем обитателям. Пусть они не такие видные и стильные, как колониальные коттеджи или классические особняки с колоннами. Но в этом то и прелесть стиля Cape Cod, который будет несложно воплотить в реальность!опубликовано econet.ru

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