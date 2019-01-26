 Дома стиле Cape Cod: Особенности и примеры

Стиль Cape Cod прост - некоторые могут назвать его примитивным, но эти дома были разработаны для легкого строительства и эффективного отопления.
Своё название данный стиль архитектуры и интерьеров получил благодаря полуострову Кейп-код. Именно здесь начали селиться первые переселенцы, прибывшие в Северную Америку из Англии. Дома в стиле Cape Cod активно строились в США с 1690 до 1950-е годы. И сегодня подобные здания считаются чем-то очень патриотичным, настоящим американским образом жизни.
Если дома в стиле ранчо и бунгало, об особенностях которых сайт Rmnt.ru уже писал, более популярны в западной и южной частях США, то кейп-код — это стиль северных и центральных районов.
Перечислим основные архитектурные особенности домов Cape Cod:
По словам архитекторов, дома в стиле кейп-код очень практичны и рассчитаны именно на северный климат. Потолки относительно невысокие, крыша крутая, центральный камин, ставни, двойные стёкла — всё это призвано обеспечивать тепло и энергоэффективность дома.
Вокруг традиционного дома Cape Cod принято обустраивать частокол из выкрашенного в белый цвет штакетника. Палисадник с цветами тоже располагается с центральной части здания, а задний двор, где обычно и собирается летом семья, надёжно скрыт за домом. Здесь может быть обустроена открытая веранда.
Что касается интерьера, то внутри дома кейп-код простые, с минимальным декором. Интерьер светлый, в белых, голубых, пастельных тонах. Спальни принято располагать на мансардном этаже, а пространство внизу становится общим, здесь семья проводит больше всего времени, в частности, перед камином долгими зимним вечерами.
Именно благодаря своей простоте и практичности, уверены, дома в стиле кейп-код прекрасно подойдут и для российских регионов. Это добротные, традиционные, семейные дома, призванные обеспечивать уют и комфорт всем обитателям. Пусть они не такие видные и стильные, как колониальные коттеджи или классические особняки с колоннами. Но в этом то и прелесть стиля Cape Cod, который будет несложно воплотить в реальность!опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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