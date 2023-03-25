Дорогие подарки от дешевых людей

Избавляйтесь от «мелких» людей, они вирусы, они дёготь в вашей жизни, от них не будет результата, а вони будет на пол мира...
Порядочность и честность слишком дорогие подарки и не стоит их ждать от дешевых людей.
1. Дешевые люди никогда не принесут вам прибыли.
2. Дешевые люди будут есть вашу энергию и энергию всех вокруг.
3. С ними рядом никогда не будет гармонии.
4. Не будет денег и успеха
5. С ними никогда нельзя расслабиться , ведь они собрали для вас коллекцию «ножей в спину»
6. Дешевые люди сделают все, чтобы присутствовать в вашей жизни любыми поводами, ведь вы источник их энергии
7. Они жрали людей до вас и будут жрать после вас
Как их распознать:
Они врут, недоговаривают, любят говорить «все в порядке»
Они делают все, чтобы вы включались эмоционально, лучше всего через негативные эмоции
Они окутывают вашу жизнь по полной и вы не успеете оглянуться, как этот человек будет у ваших родственников, мужа, мамы, папыи всех всех всех
Они создают иллюзию незаменимости и многое замыкают на себе.
Вам кажется, что без них вы не выживите...
Но в реальности вы скорее умрете рядом с ними.
Избавляйтесь от таких людей, уничтожайте их в своём поле, ведь они всегда про бедность, предательство и несчастье.
Хватит болтать ложку дёгтя, надеясь что она станет мёдом.
Избавляйтесь от «мелких» людей, они вирусы, они дёготь в вашей жизни, от них не будет результата, а вони будет на пол мира.
Избавляйтесь и начинайте дышать.опубликовано econet
Автор Юлия Хадарцева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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