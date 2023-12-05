Хорошие отношения – это отношения проверенные временем, неизбежными конфликтами и, близкой дистанцией.

Про отношения

1. В первую очередь, это не «идеальные» отношения, но уникальные. Это отношения, сшитые исключительно по вашим меркам. Наверняка, другим людям ваша форма будет не по размеру: будет жать, или будет слишком свободно болтаться, или что-нибудь ещё…

2. Близкие отношения – это то пространство, где я влияю на другого человека, и он влияет на меня. В близких отношениях можно получить много ценного, нужного, приятного, но можно и пораниться. Поэтому важно внимательно относится к выбору партнера.

3. Все «хорошо» и «плохо» можно прочувствовать только изнутри. Поэтому, все советы снаружи не смогут вам помочь. Советы и то, как вы на них реагируете, больше характеризуют ваши отношения с советчиком.

4. Хорошие отношения могут вместить в себя много разных состояний обоих партнеров. Например, желание побыть одному и желание быть вместе, увлечённость чем-то своим и совместную деятельность. Здорово, когда есть возможность отдалиться и не чувствовать угрозу разрыва отношений. В них разные полярности объединены союзом «и», а не категоричным «или».

5. В достаточно хороших отношениях можно свободно говорить своему партнеру: «я не хочу». И не придумывать оправдания. Задумайтесь на минутку, всем ли своим близким людям вы можете свободно ответить: «не хочу»? И не ожидать наказаний в будущем.

6. Большое значение в отношениях для меня играет юмор :) А для вас?

7. В достаточно хороших отношениях есть, так называемый, «контракт». Это не список цен на услуги друг друга. «Мою пол за 500 рублей». Это список некоторых договоренностей о совместном быте, о финансах и т.п. И еще важно, что эти пункты можно пересматривать и менять. Конечно, при этом, важно снова договариваться.

8. Достаточно хорошие отношения не требуют от партнеров значительных жертв, отказа от себя, от своих ценностей. Хотя, «отказ от себя» тоже может быть ценностью…

9. В хороших отношениях всегда есть пространство по борьбе с проекциями, домыслами, фантазиями… И это пространство называется диалог. Мы всегда можем сверить насколько то, что мы придумали друг о друге, совпадает с реальностью.

10. Иногда важно, но страшно, задавать себе вопросы: я по-прежнему хочу быть в этих отношениях? Эти отношения способствуют моему счастью, развитию? Ещё страшнее задавать эти вопросы своему партнеру.

11. Хорошие отношения – это отношения проверенные временем, неизбежными конфликтами и, близкой дистанцией.

12. Можно измерять отношения разными мерками: «баланс брать-давать», взаимное уважение, взаимная симпатия. Но решающим фактором всегда будет желание двух людей продолжать быть в отношениях.

13. Близкие отношения во многом являются отражением самоотношения. Опасно ждать от близкого человека, что он решит ваши внутренние конфликты, станет вам лучшим на свете папой, идеальным другом или любящей мамой. И компенсирует вам все ваши дефициты любви, признания и т.п. Скорее всего нет.

14. Чем больше ожиданий к вашему партнеру, тем больше поводов для разочарований.

15. Если мы решили расстаться, это не значит, что мы «плохие». Это значит, что мы больше друг другу не подходим. При расставании у каждого из партнеров есть шанс вспомнить и присвоить всё то ценное, что было в отношениях.

16. Достаточно хорошие отношения – это неидеальные отношения двух несовершенных людей, которые могут простить друг другу это несовершенство.опубликовано econet

Автор Ольга Фоминых

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