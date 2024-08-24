Дурацкие выражения, которые выдают ваши слабости

✅Уверенность в себе – главный инструмент в руках специалиста. Этот инструмент помогает в завоевании доверия и уважения. Он помогает достигать цели. Исключите эти слова и выражения из своей переписки, документов и устной речи.

Неудачные высказывания, которые бросают тень на вашу репутацию и выставляют вас в неприглядном свете перед коллегами. «Здравствуйте! Мы не уверены, есть ли у вас сейчас несколько минут, чтобы прочитать эту заметку, но будет здорово, если вы все же сможете изучить эту статью. Сможете?», – произнес бы неуверенный в себе автор. Уверенность – мощный инструмент в руках профессионала. Этот инструмент помогает в завоевании уважения. Он помогает достигать цели. Исключите слова и выражения, указанные ниже, из переписки, документов и устной речи. Удалите их из своего словарного запаса. Из-за них вы можете выглядеть слабым и неуверенным.

Слова и выражения, которые выдают нашу неуверенность

В разговорной речи

1. «Я хочу только спросить», «Это займет только минуту»,«Я лишь хочу сказать». «Только», «Лишь» – короткие слова, но с большой эмоциональной нагрузкой. Используя их, мы словно говорим, что собираемся тратить чужое время зря. Если у вас есть важный вопрос, задайте его без всяких «только» и «лишь».

2. «Извините». Прекратите постоянно просить прощения. Вы не сделали ничего плохого. Этим словом подразумевается, что мы приносим извинения за то, что побеспокоили человека, отняли у него время. Конечно, если вы сильно напортачили, надо извиниться, но если у вас есть интересная и ценная информация, вперед! Отправьте письмо или скажите вслух без каких-либо извинений. Уважайте себя и цените тот вклад, который вы вносите в общее дело.

3. «Я не уверен, но могли бы вы». Плохой тон. Складывается ощущение, что человек, к которому вы обращаетесь, настолько важный и настолько занятой, что вам в буквальном смысле надо упасть на колени и умолять его о помощи. Лучше скажите: «Мне нужна помощь. Поможете?». Вы не хуже и не лучше собеседника, выстраивайте диалог на равных.

4. «Не хочу тебя беспокоить, но...». Как и в предыдущем пункте, этот оборот в начале просьбы подчеркивает власть, силу и преимущество вашего собеседника. Даже если вы намного младше, если вы – стажер или новичок в команде, у вас есть все права и основания, чтобы уверенно и громко попросить о помощи: «Когда у вас будет время со мной поговорить? Мне важно знать ваше мнение по этому вопросу». Не сомневайтесь, даже самый занятой CEO может найти 15 минут в расписании для оперативного обсуждения темы с коллегами, если они очень хотят услышать его мнение.

5. «Надеюсь, все будет в порядке». Не сдавайте амбициозные позиции во время разговора: у всех равные права на этой территории. Оставайтесь уверенным и просто поблагодарите собеседников за участие. Например: «Спасибо за внимание» или «Я ценю вашу помощь».

В переписке

6. Страдательный залог. «Новый график и правила работы в праздничные дни были введены управленческой командой». Страдательный залог является наиболее слабой и неудачной формой коммуникации с сотрудниками. Как руководитель вы должны быть готовы отстаивать свои решения и брать на себя ответственность. Лучший способ начать такое сообщение с местоимения «Я»: «Я ввел новое правило работы в дни каникул».

7. Призывы к действию или запросы оставлять в конце сообщения. Робкие менеджеры тянут до последней строчки сообщения или документа, чтобы объяснить, чего они хотят от сотрудников и что требуют в итоге сделать. На самом деле это означает: «Я – руководитель, боюсь раздавать поручения и управлять». Начните письмо с указаний, что необходимо сделать. Сотрудники сразу увидят призыв к действию и получат необходимую информацию. Таким образом, сообщение будет иметь более напористый тон. Например: «Привет, команда! Этим письмом напоминаю, что всем необходимо подготовить отчеты за четвертый квартал. Отчеты должны быть на моем столе к 17:00 пятницы. Отчет должен включать в себя…». Начните сразу по делу, и сотрудники сразу поймут, что от них требуется.

8. Больше слов = меньше уважения. Начальники, которые общаются короткими командами, обладают определенным уровнем власти. Это не означает, что надо писать сжатые и краткие письма, которые покажутся адресатам холодными и бесчувственными. Лучшие лидеры пишут кратко, по делу, но с энтузиазмом, не тратя время на лишние буквы и слова. Этот навык должен оттачиваться менеджерами каждый день. Кажется, мы нарушили сейчас пункт №6 – использовали страдательный залог. Исправимся: менеджеры должны каждый день практиковать навык письма.

9. Неправильное написание имени или фамилии сотрудника. Хотите быстро потерять уважение в глазах сотрудников? Напишите его имя неправильно в письме. Хотите разрушить отношения на долгие годы вперед? Напишите имя неправильно больше одного раза. Прежде чем кликнуть по кнопке «Отправить», убедитесь, что все указанные имена в письмах указаны корректно. Помните, вы обращаетесь к людям, которые годами работают на вас. Если вы регулярно Алесю называете в письме Олесей, или Наталию Натальей, это не просто слабость, это полное неуважение с вашей стороны.

Помните, ваши слова задают тон. Используйте их с умом.опубликовано econet

Фото Romina Ressia

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