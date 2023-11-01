Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. МОТОР
  4. Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

Автор: Econet 01 ноября 2023 5706
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Lexus не будет нуждаться в конвейерных лентах, как только будет собрано «гигакастовое» шасси для электромобилей следующего поколения; компания объявила о внедрении «сборочной линии с автоматическим управлением», на которой автомобили будут автономно перемещаться между станциями.

Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

Концепт LF-ZC выглядит так, как будто он получил заводскую Т-образную форму.

Lexus не будет нуждаться в конвейерных лентах, как только будет собрано «гигакастовое» шасси для электромобилей следующего поколения; компания объявила о внедрении «сборочной линии с автоматическим управлением», на которой автомобили будут автономно перемещаться между станциями.

Объявление было сделано на первой ежегодной выставке Japan Mobility Show. Да, были также концепт-кары, в частности угловатый электрический LF-ZC, выпуск которого, по словам Lexus, «намечается в 2026 году».

Что интересного в этой машине? Посмотрим... Бла-бла, управление по проводам, бла-бла, голосовая система ИИ "напоминает разговор с внимательным и любезным дворецким", яда-яда, "широкая стойка" (хе-хе), бла-бла бамбуковые волокна, яда yada «призматические высокопроизводительные аккумуляторы… направлены на увеличение дальности действия в два раза по сравнению с обычными BEV». Верно-о.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

Конечно, это выглядит очень перспективно, не так ли?

Вот что: LF-ZC, по словам Lexus, сможет «воспроизводить различные операции автомобиля, характеристики вождения, звуки и вибрации с учетом индивидуальных предпочтений». Действительно, очевидно, что вы будете играть в видеоигры, используя руль и педали автомобиля в качестве контроллеров, а затем сможете загрузить ощущение игровой машины, чтобы прокатиться на настоящей машине по дороге.

Но послушайте, мы все видели концепт-кары раньше, и на этом позднем этапе игры мы все достаточно большие и уродливые, чтобы знать, что концепт-кары на 90% — это чушь. Вероятно, самое интересное в LF-ZC то, что он выйдет с завода в таком виде, как будто у него уже была Т-образная форма.

Но то, как он будет кататься по фабрике, забавно; Lexus заявляет, что разрабатывает следующее поколение электромобилей на базе беспилотной производственной линии. Базовое шасси каждого автомобиля будет состоять из трех частей, жесткой модульной конструкции, сформированной с помощью «гигакастинга», и как только эти три части будут собраны вместе с предустановленными аккумулятором, двигателями, колесами и «компонентами беспроводных терминалов», новый автомобиль будет иметь возможность самостоятельно пройти остальную часть производственного процесса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

После сборки шасси, состоящего из трех частей, автомобиль будет самостоятельно объезжать остальную часть производственной линии.

Это не только устранит необходимость в конвейерных лентах, но и даст компании большую гибкость с точки зрения планировки завода. Действительно, поскольку это шасси, скорее всего, станет основой для целого семейства типов кузовов, Lexus сможет свободно использовать или разделять различные производственные станции для каждой модели.

Классная идея!

по материалам https://newatlas.com

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

мотов авто lexus

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Вы пришли в этот мир не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Так же, как и я пришел сюда не для того, чтобы оправдать ваши. Если мы встретимся и поладим - это прекрасно. Если же нет, то ничего не поделаешь. Фредерик Перлз
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.