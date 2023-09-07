Эмоционально брошенные дети

Эмоциональная брошенность - это когда ребенок не ощущает родительской любви. Переживания, связанные с этим, сопровождают человека и во взрослой жизни. Все попытки убежать от травмы брошенности бесполезны. С любыми печальными событиями будет приходить чувство пустоты и паники.

"Ребенок чувствует себя покинутым прежде всего тогда, когда его чувства не замечают и не принимают другие, в особенности, мать. Оставленный наедине со своими чувствами, ребенок переживает недостаток безопасности и чувствует себя эмоционально брошенным… Эмоциональная брошенность ребенка закладывает у него неуверенность по поводу собственных чувств... Это продолжается во взрослой жизни и приводит к ощущению, что человек не имеет „права” чувствовать… В зрелом возрасте это превращается в отказ от себя. Такой человек, как правило, склонен к неустойчивости, ориентирован на рациональность и слишком приспосабливается к общепринятым ценностям." К. Аспер „Психология нарциссической личности”

Ребёнок полностью зависит от адекватной эмоциональной заботы взрослых

Принимающие, понимающие, чувствующие своего ребёнка родители, формируют у ребёнка так называемую безопасную привязанность, при которой ребёнок верит в то, что „Я нужен, важен и любим”.

Из таких отношений с родителями ребёнок делает следующие выводы:

„ Со мной всё в порядке”

„Людям можно доверять”

„ Меня уважают и ценят”

„Отношения с людьми приносят много удовольствия, тепла и радости”

„Это безопасно быть самим собой с другими. Другие принимают меня таким, какой я есть”

„Это нормально – ошибаться. Со мной всё в порядке”

„Это нормально – просить других о помощи, поддержке, утешении”

„Это важно – показывать свои чувства другим”

Такие убеждения о себе и других людях являются прочной основой для самоуважения, уверенности в себе и способности строить хорошие отношения с людьми.

Эмоциональная брошенность – это когда мы, будучи детьми, знаем, что родители нас любят (ведь мы покормлены, одеты, обуты и т.д.), но НЕ ЧУВСТВУЕМ этого.

Эмоциональная брошенность – это нечувствительность родителя к эмоциональным потребностям ребёнка (потребности в эмоциональном самовыражении, потребности в поддержке и утешении, потребности в уважении и внимании, потребности в физическом контакте, потребность в помощи, потребность в общении и т.д,). А также страх, что удовлетворяя эмоциональные потребности ребёнка, его „испортят или избалуют”.

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Эмоциональная брошенность – это избегание телесного контакта с ребёнком (обнять, погладить по голове, взять на руки, баюкать на руках и т.д.).

Эмоциональная брошенность – это игнорирование эмоциональных переживаний ребенка: „Перестань рыдать, ничего ужасного не случилось”, „Не бойся, здесь нет ничего страшного”, „Что ты стесняешься?! Иди поиграй с детьми”.

Эмоциональная брошенность – это завышенные ожидания по отношению к ребёнку, например, слишком раннее приучение к горшку, отказ посидеть с ребёнком перед сном и почитать книжку („ты уже взрослая, должна засыпать сама”), отказ в утешении („ты уже взрослая, перестань плакать как маленькая”). Это раздражение и недовольство ребёнком – что он не такой умный, не такой красивый, не такой способный, не такой общительный, как родителям хотелось бы – и унизительное сравнивание ребёнка с другими „более умными”, „более послушными”, „более прилежными”, „более отзывчивыми” детьми.

Эмоциональная брошенность – это навязывание „правильного, хорошего” поведения. При этом особенно не углубляясь во внутренний мир ребёнка – что его волнует, интересует, заботит, пугает, радует, огорчает, что он думает, чего хочет и т.д. Это ещё и угрожающие фразы типа: „Не будешь слушаться, отдам тебя той тёте/полицейскому/гному”, „Мне такой непослушный мальчик не нужен” и т.д.

Поскольку без поддержки взрослого человека ребёнок не способен вступить в контакт с переживанием брошенности, пережить его и тем самым исцелить свою рану, то ребёнок закрывается от всех своих чувств. Именно из-за этого эмоциональная брошенность оставляет такой сильный след на личности ребёнка. У ребёнка развивается устойчивый страх, что его бросят, чувство беспомощности, повышенная тревожность, угнетённость. Ребёнок растёт замкнутым, с чувством неуверенности в себе, в своих способностях, со страхом проявить инициативу и любознательность, с готовностью подчиняться другим, быть зависимым.

Отвержение ребёнка родителями приводит к формированию у него внутреннего конфликта между „Меня никто не любит, но я очень хочу, чтобы вы меня полюбили” и „Я никому не нужен и не любим, поэтому оставьте меня все в покое”. Что рождает проблемы и конфликты в отношениях с людьми.

Ребёнок также верит, что „Если я буду плохо себя вести (плохо что-то делать), то меня не будут любить” и от этого рождается устойчивый страх ошибки, неудачи.

Переживая эмоциональную брошенность со стороны родителей, ребёнок начинает верить и в то, что „Это моя вина. Меня справедливо отвергают, потому что я плохой и я вечно всё делаю не так”. Эти негативные убеждения о себе закрепляются и автоматически переносятся во взрослую жизнь. Это проявляется, как отсутствие самоуважения, стремление себя всё время улучшать/исправлять и желание соответствовать ожиданиям других.

Наша рана брошенности может проявляться также как хроническое ощущение своей неважности и незначимости, чувство одиночества и пустоты, или же как телесное проявление (болезнь, боль).

Мы можем всю жизнь пытаться избегать столкновения со своей болью и страхом быть покинутым, отвлекая себя от них разными способами.

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Чтобы избежать столкновения со своими чувствами, мы стараемся удерживать жизнь в привычных рамках, приспосабливаться к требованиям и ожиданиям других и избегать ситуаций, в которых есть риск быть непонятым, отвергнутым или покинутым. Мы также надеемся, что когда-то мы найдём человека, который избавит нас от одиночества, чувства внутренней пустоты и никогда не предаст. Мы можем постоянно быть в поиске такого человека, и постоянно разочаровываться, что наши ожидания опять не оправдались.

Все наши попытки убежать от боли брошенности обречены на провал. Травма покинутости всё равно рано или поздно всплывёт. Например, когда кто-то нас отвергнет, умрёт близкий нам человек или наш любимый человек в очередной раз окажется не таким, каким мы хотели его видеть. Тогда мы испытаем глубокое чувство пустоты и паники, и скорее всего будем недоумевать, откуда берётся эта огромная боль.

Обычно мы не осознаём свою рану брошенности, поэтому не понимаем, что чувство паники и боли — это эхо пережитого опыта брошенности и предательства в раннем возрасте, который так глубоко нас напугал, что мы похоронили наше воспоминание об этом где-то очень глубоко внутри.

Чтобы помочь себе исцелить свою рану брошенности, нам важно осознанно встретиться со своей болью и чувством пустоты, и выразить их надёжному человеку. Очень важно, чтобы в такой момент у нас была поддержка человека, которому мы можем довериться. Признав своё право чувствовать свою боль и проживая её, мы духовно растем и получаем бесценный опыт, что всю эту боль и страдание можно выдержать, прожить и отпустить, и в результате получить врутреннее чувство опоры на самого себя, таким образом обретая внутреннее чувство безопасности.

Когда мы сталкиваемся с нашими чувствами брошенности и одиночества, принимаем их и позволяем себе их чувствовать – запускается процесс исцеления. В результате мы чувствуем покой и расслабление, и перед нами открывается возможность начать строить отношения с людьми, полные глубокой любви и близости.опубликовано econet

Автор Наталия Брейтберга

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