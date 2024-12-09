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Эмоциональные качели в отношениях, как понять и остановиться

Автор: Econet 09 декабря 2024 6512
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Эмоциональными качелями в отношениях называются резкие, внезапные переходы от страсти, воодушевления к унынию, сомнениям и даже агрессии. Это негативно сказывается на психологическом состоянии партнеров. Какие факторы делают возможными такие перепады и что можно сделать, чтобы сформировать здоровые отношения?

Эмоциональные качели в отношениях, как понять и остановиться

Эмоциональные качели в личных отношениях похожи на аттракцион. Вот кажется, что лучше и быть не может, мы воодушевлены. Но уже в следующий момент падаем в пропасть, нам страшно, и мы не понимаем, как вообще оказались в этой ситуации. Если в вашем союзе эмоции сменяются чересчур внезапно, неожиданно, это наводит на тревожные размышления.

Эмоциональные качели – токсичный аттракцион  

Что значат эмоциональные качели? Это когда влечение вдруг сменяется холодностью, душевный подъем - подавленностью.

Что вызывает такое состояние?

Кто-то из партнеров может быть тревожен или отстранен. Либо он опасается привязаться, либо боится быть брошенным, так как уже имеет травмирующий опыт расставания.

Обоим партнерам важно отыскать здоровое равновесие между привязанностью и свободой выбора, и тогда в паре не будет пугающих всплесков полярно противоположных эмоций.

Как убрать эмоциональные качели из отношений

Быть открытыми

Если произошла ссора, лучше не замыкаться в себе, не отгораживаться стеной молчания. В любом конфликте важен диалог, поиск путей совместного решения проблемы.

Эмоциональные качели в отношениях, как понять и остановиться

Не сравнивать ваши отношения с чужими

Все пары по-своему строят отношения. Общего шаблона, образца не существует. То, что приемлемо для одного союза, в другом может быть недопустимым. Это зависит, например, от воспитания партнеров, их жизненных ценностей и ожиданий.

Отыскать причину эмоциональных качелей

Формировать такую модель отношений помогает:

  • Эмоциональная боль возлюбленного (или обоих).
  • Стресс за пределами ваших отношений (в профессии).
  • Беспокойство.
  • Концентрация на негативных сторонах отношений.

Дать себе время

Случайно сказанные слова, поспешные решения в пылу ссоры или просто раздражения могут сыграть роковую роль в отношениях. Поэтому имеет смысл развивать навык управления своими эмоциями. Могут оказаться полезными дыхательные упражнения, которые быстро возвращают душевное равновесие. 

Научиться прощать и просить прощения

Прощать бывает трудно, но попросить прощения – еще труднее. Однако это очень важный навык в личных отношениях, когда необходимо уметь признавать свою неправоту, ошибки или забывать обиды, которые нанес возлюбленный.

Формировать полноценные отношения

Гармоничные отношения прозрачны, искренни, открыты. В них априори не может быть резких переходов «от любви до ненависти». Ведь партнеры относятся друг к другу с теплотой и заботой без всякого намека на агрессию. 

Не брать вину на себя

Никто не застрахован от токсичных партнеров (которые любят раскачивать эмоциональные качели). И вы не виноваты, что попались на крючок манипулятора, нарцисса или другого обьюзера. С таким человеком просто невозможно выстроить ровные, благополучные отношения. 

Поэтому уйти, расстаться – часто бывает единственно возможным выходом. И не ругайте себя за то, что приложили мало усилий для сохранения вашего союза. Перевоспитать партнера практически невозможно.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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