Энергетические привязки

Бывали ли у вас ситуации в жизни, когда, расставшись с человеком, вы на протяжении нескольких лет вспоминали его? Попытка выбросить его из головы и своих мыслей оканчивались одинаково, вы всё равно думали об этом человеке. Виной всему прочная энергетическая привязка, которая образовалась между вами.

В процессе любого общения между людьми образуется энергетическая связь. Общаясь, мы создаём энергетические каналы, с помощью которых происходит взаимообмен энергиями. Иногда мы говорим «Я к нему привязался» даже не подозревая о том, насколько буквально передают суть эти слова. Когда человек от чего-то или кого-то зависит, душевно страдает или появляются негативные эмоции, можно говорить о наличии энергетической привязки.

Энергетические связи людей

Привязка — это энергетический канал, образующийся во время взаимодействия человека с другими людьми, объектами или эгрегорами.

Давайте с вами разграничим два понятия: энергетический канал и энергетическая привязка. Это не совсем одно и то же. Энергетические каналы возникают как данность во время общения двух людей, по этим каналам происходит взаимообмен энергией. Без энергетических связей с другими людьми человек выжить не может, их нельзя удалить, это нарушит человеческую природу.

Привязка — это тоже канал, но здесь мы имеем дело с энергетическим нарушением. Этот канал построен на зависимости человека от кого-то или чего-то. Нарушается правильное течение энергии, человек, имеющий привязку, становится энергетически несвободным. Так же в процессе жизни мы сами создаём привязки к вещам, событиям, а это тормозит наше развитие, делает нас зависимым и легко управляемыми другими. Опасны не сами привязки, это всего лишь энергетические каналы, а определенная энергия нарушения во взаимодействии — когда люди не свободны, и стараются подчинить себе другого.

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Привязки отягощают общение. При этом человек будет ощущать сильную тягу к тому, к кому привязан. Степень прочности привязок очень высокая, они лишают человека свободы и препятствуют его духовному развитию.

Привязки могут быть активными и пассивными, в зависимости от того, течет ли по ним энергия. Примеры привязок:

Жалость, желание помочь, спасти. Многие попадаются на эту удочку. Считая, что он делает доброе дело, человек может долгие годы кормить такого энергетического дармоеда и при этом думать, что без его поддержки тот не выживет. Это паразитические отношения.

Многие попадаются на эту удочку. Считая, что он делает доброе дело, человек может долгие годы кормить такого энергетического дармоеда и при этом думать, что без его поддержки тот не выживет. Это паразитические отношения. Обида. Это чувство считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Дело в том, что при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при этом тому свою жизненную энергию.

Это чувство считается одним из самых сильных, негативно влияющих на здоровье. Дело в том, что при обиде человек вновь и вновь возвращается мыслями к обидчику, щедро отдавая при этом тому свою жизненную энергию. Месть, желание доказать свою правоту. Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело прокручиваешь у себя в голове зловещий план возмездия, представляешь, что ему скажешь, какое у него тогда будет лицо т.д. и т.п.

Сложно забыть и отпустить человека, когда то и дело прокручиваешь у себя в голове зловещий план возмездия, представляешь, что ему скажешь, какое у него тогда будет лицо т.д. и т.п. Чувство вины. Здесь мы имеем дело с агрессией, направленной на самого себя. Эти лишение себя права на ошибку. Чувство вины — непродуктивная эмоция, ведь человек никак не исправляет содеянное, а занимается самобичеванием. Индивидуум, который чувствует свою вину перед другим, часто думает о том, как же вымолить у того другого прощение и что можно сделать, чтобы загладить свою вину. Результат — прочная привязка.

Материальные потери. Невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время, при этом, чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Впрочем, у того, кто дает в долг, все же есть выход: мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить должника. Представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, к примеру. У должника ситуация хуже, как бы он ни старался, он не сможет забыть того, кому он задолжал. Единственный способ избавиться от привязки — отдать свой долг или отработать его. Грабеж, воровство, мошенничество — все это тоже формирует привязки между преступником и жертвой. Вывод: избавляйтесь от привязанности к деньгам и вещам.

Невозвращенный долг связывает двух людей на долгое время, при этом, чем крупнее сумма, тем прочнее привязка. Впрочем, у того, кто дает в долг, все же есть выход: мысленно распроститься со своими деньгами, как будто они потеряны, и искренне простить должника. Представить, что эти деньги он ему подарил на день рождения, к примеру. У должника ситуация хуже, как бы он ни старался, он не сможет забыть того, кому он задолжал. Единственный способ избавиться от привязки — отдать свой долг или отработать его. Грабеж, воровство, мошенничество — все это тоже формирует привязки между преступником и жертвой. Вывод: избавляйтесь от привязанности к деньгам и вещам. Чувство обязанности отплатить за оказанную услугу. Здесь тоже есть ощущение долга, но долга не материального. «Теперь я у тебя в долгу», — говорит один человек другому, тем самым создавая мощную привязку. Долги нужно отдавать, но тут мы забываем, что другой человек добровольно сделал для нас доброе дело, и в этом случае бывает достаточно искренней благодарности.

Здесь тоже есть ощущение долга, но долга не материального. «Теперь я у тебя в долгу», — говорит один человек другому, тем самым создавая мощную привязку. Долги нужно отдавать, но тут мы забываем, что другой человек добровольно сделал для нас доброе дело, и в этом случае бывает достаточно искренней благодарности. Люди живут вместе, но фактически они уже чужие, они уже прошли этот этап, но никак не могут двинуться дальше, потому что связывают друг друга. Или один из партнеров давно перерос уже эту связь, ему бы надо идти вперед, но другой не дает ему развиваться. Что питает привязку в этом случае — привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях, привязанность к совместно нажитому имуществу, жалость к партнеру (как же он без меня). Все, что угодно, но не любовь.

Или один из партнеров давно перерос уже эту связь, ему бы надо идти вперед, но другой не дает ему развиваться. Что питает привязку в этом случае — привычка, чувство долга, обязанность, забота о детях, привязанность к совместно нажитому имуществу, жалость к партнеру (как же он без меня). Все, что угодно, но не любовь. Потребность обладать другим человеком, зависимость, страсть, ревность и т.п. Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. Он требует ее и ничего вокруг больше не видит. Не путать с любовью. Любовь не ущемляет право на свободу другого.

Человек вновь и вновь думает о предмете своего вожделения, мечтает о нем, страстно желая его заполучить. Человек становится похожим на ребенка, которому не дают любимую игрушку. Он требует ее и ничего вокруг больше не видит. Не путать с любовью. Любовь не ущемляет право на свободу другого. Невзаимная любовь. Это настолько долговечная тонкоматериальная структура, что может сильно испортить здоровье человека, выжимая из него все соки. Такое состояние изматывает и того, кто любит, и того, кого любят. Это сильная вампирская привязка. К тому же, новая любовь не может появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, к которому он чувствует безответную любовь.

Это настолько долговечная тонкоматериальная структура, что может сильно испортить здоровье человека, выжимая из него все соки. Такое состояние изматывает и того, кто любит, и того, кого любят. Это сильная вампирская привязка. К тому же, новая любовь не может появиться у человека, если вся его энергия уходит к тому, к которому он чувствует безответную любовь. Самые прочные - родительские привязки. Часто родители (особенно матери) стремятся полностью контролировать своего ребенка, душат его развитие своим вниманием и заботой. О любви говорить здесь не приходится, это зависимость и желание подчинить себе другую личность. Последствия могут быть весьма неприятными. Ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку, что чревато полным прекращением общения с родителями, или останется неполноценной личностью. Например, если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не отпускает его, то ее энергия плотно блокирует его основные чакры, что приводит к крупным неудачам в личной жизни мужчины. Женщине нужно обратить внимание на отношения со своим отцом. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что привязки между дочерью и отцом бывают куда как реже, чем между матерью и сыном.

Часто родители (особенно матери) стремятся полностью контролировать своего ребенка, душат его развитие своим вниманием и заботой. О любви говорить здесь не приходится, это зависимость и желание подчинить себе другую личность. Последствия могут быть весьма неприятными. Ребенок или найдет в себе силы разорвать привязку, что чревато полным прекращением общения с родителями, или останется неполноценной личностью. Например, если мать в подростковом возрасте не принимает своего сына как независимую личность и не отпускает его, то ее энергия плотно блокирует его основные чакры, что приводит к крупным неудачам в личной жизни мужчины. Женщине нужно обратить внимание на отношения со своим отцом. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что привязки между дочерью и отцом бывают куда как реже, чем между матерью и сыном. Сокрытие и вытеснение своих истинных чувств к другому человеку. Всегда надо прислушиваться к своему сердцу, отбросив прочь стереотипы и ханжество. Иногда люди, чувствуя любовь к другому, ее скрывают, боясь показаться глупым, смешным, или быть отвергнутым, или просто потому, что «так не принято» или «я не такая». Любовь необходимо выплеснуть, отдать, сказать другому человеку, какой он хороший, как ты его ценишь.

Важно! Привязки подчас весьма живучи.

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После того, как вы уберете привязки, человек, от которого вы "отвязывались", скорее всего появится опять в вашей жизни, он подсознательно почувствует, что вы прекратили его "кормить". Чтобы восстановить привязку, он даст о себе знать, например, позвонит по телефону.

Что же делать тем, кто подозревает их наличие у себя и хочет от них избавиться? Для того чтобы убрать привязку, необходимо осознать, какими своими эмоциями вы ее создаете и питаете. Необходимо убрать свой негатив, принять другого человека таким, какой он есть, простить его и с любовью отпустить. После этого можно убирать привязку.

Если вам сложно это сделать, подумайте, хотите ли вы до конца жизни испытывать негативные чувства по отношению к этому человеку? Пока не решите эту проблему, снова и снова будете испытывать разочарования.

Удаление привязки не предполагает удаление энергетической связи. Освободившись от привязок, мы не перестанем любить друг друга! Мы обретем свободу и дадим свободу другим, признав за ними право самим распоряжаться своей судьбой. Это и есть безусловная любовь. Можно любить все, что мы любим, и быть свободными от привязок к этому. опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Руди

Иллюстрации Adam Martinakis

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