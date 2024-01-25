Энергетический баланс: 7 признаков

Психолог Елена Прокофьева в статье расскажет о том, что нам может подсказать, в каком состоянии мы находимся: наполненном или опустошенном?

Мне задали вопрос – как понять: ты наполнен или ты опустошен? Вопрос интересный, особенно с точки зрения темы про поделиться тем, что у тебя в душе есть…

Как понять ты наполнен или ты опустошен - 7 вопросов

Мы испытываем целую гамму переживаний, любуясь произведениями искусства, пробуя что-то вкусное, слушая прекрасную музыку. Каждый из нас наполняется по разному..

Итак, что нам может подсказать, в каком состоянии мы находимся: наполненном или опустошенном?

Есть несколько признаков – и если мы будем внимательны к себе, то несомненно все это заметим.

Наше мышление спокойно. Мы не зацикливаемся на размышлениях или тревогах о ком-то или чем-то. Есть наша жизнь – и его жизнь. И это нормально и не вызывает в нас тревоги и озабоченности (типа, где он, с кем, когда появится и т.д.). Мы можем быть с ним – и мы можете быть без него.

Мы в уравновешенном состоянии – не перевозбуждены и не измотаны. Если мы тратим слишком много энергии – только нам решать с кем делиться, как, когда и на каких условиях и с каком количестве...

Нам нравится быть одной – это нормально, это не тоска и не одиночество. Мы не мечтаем об этом – но принимаем это с удовольствием. И знаем, чем и как себя развлечь и занять.

Отношения приносят нам радость. И наш партнер вызывает у нас приятные эмоции – нам нравится читать его сообщения или куда-то вместе идти. Но если эти планы срываются – это не вызывает отчаяния или бури негодования.

Нам не нужно много времени, чтобы восстановится – вполне хватает обычного режима жизни.

Мы эмоционально не зависим от партнера. Мы готовы проявить сочувствие или сопереживание – но при этом не чувствуем себя виноватыми, выбитыми из равновесия или обиженными. Есть он – есть мы, есть его жизнь – и наша...

Если границы, установленные нами, регулярно нарушаются, и это вызывает у нас напряжение — это повод для разговора «по душам».Молчать и ждать, что все само изменится - не вариант.

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Люди бывают разные, кто-то много дает, а кто-то не умеет давать вовсе, нужно искать компромисс.

Здесь важно помнить – только мы вправе решать, кому и сколько своих эмоции и энергии мы отдаем.

У всех нас есть родственники или знакомые, рядом с которыми мы испытываем усталость или раздражение. Это говорит о том, что вашими эмоциями хотят воспользоваться и будут провоцировать вас на проявление жалости, тревоги или гнева. И мы после этого чувствуем себя измотанными – а нас собеседник просто на глазах расцветает.

Рядом с таким человеком мы никогда состояние внутренней наполненности не сможем сохранить. А оно для нас очень важно - это же наш ресурс, наша сила, наша энергия..

Так что выбор есть – общаться или попрощаться…опубликовано econet

Автор Елена Прокофьева

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