Энергетический баланс дружбы: Методика избавления от «лишних» людей

Если вас используют для слива душевной грязи, негатива, плохого настроения, если к вам приходит злой, уставший, обиженный на весь мир человек — полчаса изливает душу и, в итоге, уходит ободренный и повеселевший, а вы потом чувствуете себя «выжатым» и не понимаете, как с этим бороться, то ли кофе выпить, то ли смиренно нести «крест», то важно осознать, что чувство опустошенности, «выжатости» — это просто напряжение, которое вы сняли с другого человека и в себя «положили», впитали. И резонный вопрос: зачем вы разрешаете так с собой поступать?

Важно посмотреть на свое окружение и понять, действительно ли ваши самые близкие люди являются настоящими друзьями, общение с которыми наполняет и питает, или многие из них только притворяются друзьями? Действует ли он или она бескорыстно в ваших интересах или пытается манипулировать ради собственной выгоды, прикрываясь добрыми делами?

Как избежать предательства в дружбе

Энергетический баланс дружбы

Как избавиться от токсичных "друзей"

Обнаружить скрытую угрозу довольно легко — методика действует безотказно. Попробуйте в любой ситуации задавать себе мысленные вопросы: «Меня это общение унижает или возвышает? С какими чувствами я после этого общения — мне от этого хорошо или плохо?»

Энергетический баланс дружбы

У всех есть друзья, подруги, приятели или родственники, после общения с которыми мы чувствуем себя лучше, чем до. Возникает ощущение, что вас любят, а творческие люди даже испытывают приступ вдохновения. Те, кто больше связан с вопросами материальными, чем креативными, вспоминают заряд бодрости, желание работать в удовольствие. Именно это и есть общение, которое возвышает, наполняет, питает.

Но хорошие отношения редкость, куда чаще вами старательно манипулируют. Причем любая, даже самая мягкая и хорошо замаскированная манипуляция — это агрессия в ваш адрес. Она вредна для вас, заставляет терять время и силы в пользу другого человека, манипулятора. Научитесь определять людей, из-за которых вы чувствуете себя плохо. Вам нужно понять, кто ворует ваше время и силы, чтобы в будущем избегать их или свести общение к минимуму.

Как избавиться от токсичных "друзей"

Как этому можно научиться? Если вы чувствуете, что вас после разговора «выжали, как лимон в чай», это значит, что вы перенапряглись во время встречи или разговора. У вас три варианта действий, в зависимости от того, насколько вы можете применить ту или иную методику.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Первый вариант — полностью прекратить общение. Если человек токсичен, он отравляет вашу жизнь, зачем вам добровольно принимать яд? Все равно, что вы будете пить денатурат и жаловаться, что плохо себя чувствуете. Перестаньте пить отраву!

Второй вариант — если вы работаете вместе или манипулятор ваша мама, и вы не можете прекратить общение, дрессируйте своего «оппонента» тем, что радостно общайтесь позитивно, но ничем не отвечайте на агрессию и полностью игнорируйте манипуляции. Как действовать по методу «дрессировки»? Хорошо ведет себя человек с вами — вы открыты для него и вместе проводите время, внимательно слушаете. Плохо — полностью игнорируете. Работает безотказно.

Третий вариант — вы можете быстро расслабляться, сбрасывать «лапшу с ушей», как это делают профессиональные психотерапевты или психиатры. В день через их кабинеты проходят десятки психически нездоровых людей, и с каждым надо пообщаться, работа такая. Единственный способ справиться с эмоциональным выгоранием — расслабляться полностью после трудовых часов. Резко, немедленно, полностью.

Если вас используют для слива душевной грязи, негатива, плохого настроения, если к вам приходит злой, уставший, обиженный на весь мир человек — полчаса изливает душу и, в итоге, уходит ободренный и повеселевший, а вы потом чувствуете себя «выжатым» и не понимаете, как с этим бороться, то ли кофе выпить, то ли смиренно нести «крест», то важно осознать, что чувство опустошенности, «выжатости» — это просто напряжение, которое вы сняли с другого человека и в себя «положили», впитали. И резонный вопрос: зачем вы разрешаете так с собой поступать?

Вам надо или полностью прекращать общаться с таким человеком, или вокруг этого общения выстраивать барьер. Чтобы не портил в следующий раз настроение. Вам нужно либо не забирать себе негатив с того, кто его принес, либо научиться быстро снимать с себя чужое напряжение.

В любом случае, какой бы вы ни выбрали способ — начните практиковаться в его освоении. И ваша жизнь станет намного приятнее. опубликовано econet

Автор Ольга Юрковская

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet