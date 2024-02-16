Если на мужчину надо гадать - это не твой мужчина

Как бы ни нравился вам парень или мужчина, не стоит забывать о самоуважении и достоинстве. Если он не ценит ваших преимуществ, не замечает прекрасных качеств, может, и не нужно лезть из кожи вон? Гармония с мужчиной приходит после гармонии в себе.

Не так часто, но встречаются в рядах клиентов девушки, которым очень надо чтобы ее полюбил конкретно вот этот вот парень. И она приходит не для того, чтобы что-то понять про отношения, а для того, чтобы найти как себя переделать, чтобы он на нее посмотрел. И почти всегда в процессе разговора оказывается, что она в целом очень ничего себе девушка, но парня выбрала странного. Который не видит ценности в общении с ней, да и часто с любой другой женщиной.

Если парень не видит ценности в общении с девушкой

Я бы не хотела вдаваться в тему того, что это парни "вот такие вот бестолковые". Наверное, это их беда - выстраивать больные отношения или не выстраивать вообще. А не их вина. И вот начинаются танцы девушки вокруг парня, а я еще вот так постараюсь, а если еще вот так, я тебе понравлюсь?

Во-первых, этим самым поощряется его невроз, и трон становится все выше, и корону все труднее снять.

Во-вторых - свой собственный - я не в порядке, мне что-то надо в себе поменять, чтобы меня полюбили.

И вот он то пропадает, то сидит в телефоне, а то и вообще не проявляет самостоятельного интереса, и через пару недель вдруг шлет смайлик с поцелуйчиками или как-то по особенному улыбается. И девушка расцетает, а он пропадает еще на пару недель. И снова больно, и снова ожидание, и снова самокопания, а что я ответила не так, а что у меня с лицом было, а вот этого не надо было говорить, это все из-за меня.

И вот уже девушка, или женщина, бежит к гадалкам, а будет ли она с ним, или не будет, а любит ли, а для нее ли.

Знакомая ситуация очень многим, я думаю.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Милые девушки, женщины. Вы просто кормите гадалок своими деньгами и все.

Порядочная ясновидящая не скажет прогнозов на будущее, хотя бы потому что оно многовариантно, и в момент озвучивания уже может измениться ситуация. А ведь ясновидяших гадалок у нас почти нет, все просто зарабатывают.

Боюсь, милые дамы, у вас остается только один выход - посмотреть внутрь себя, и поискать там свое Чувство Собственного Достоинства.

Основной симптом того, что отношений нет или они не серьезные - то, что Вам лично это некомфортно.

Когда Вы симпатичны мужчине - это очевидно, он совершает массу поступков, проясняющих его намерения.

И забудьте эту сказку про охотников, если мужчина охотник, это тоже плохой вариант для совместной жизни, он будет на охоте всегда.

Стоит определиться для себя - чего хочется от отношений - если тепла, любви, принятия, семьи - то и забудьте про охотников. И остальных мачо с которыми всегда непонятно, он то ли тут, то ли здесь, то ли там, то ли еще в пяти местах.

Уважайте сами себя. Цените сами себя. И тогда научитесь видеть...опубликовано econet

Автор Инна Бойко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet