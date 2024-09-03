Если нет в отношениях дружбы - нет и любви

Дружба и любовь имеют много общего. И надо прилагать усилия, чтобы отношения строить. Только иногда нет никаких отношений. Посмотрите, как ваш любимый человек относится к друзьям и как он относится к вам. Если одинаково или к вам лучше относится, - все в порядке, есть смысл над отношениями работать. Или просто им радоваться. А если к друзьям относится лучше, чем к вам, надо подумать, - а над чем работать-то? Или на кого работать? Зачем эмоционально прислуживать кому-то и из кожи вон лезть ради «отношений»?

Надо прилагать усилия и строить отношения. Понимать и принимать чужие недостатки. Прощать, закрывать глаза, сдерживаться, не обращать внимания, помогать найти выход из конфликта, распознавать настроение, принимать и мягко переучивать…

Дружба и любовь имеют много общего

Только вот в дружбе, например, как-то об этом не думаешь; в дружбе чувствуешь себя свободно. Дышишь легко. Не надо носить маску, ты такой, какой есть. И друг такой, какой есть. В этом и смысл дружбы. Что-то я не встречала в практике, чтобы кто-то привёл друга к психологу и начал платить за работу над отношениями с другом. И усилия неимоверные прилагать, чтобы найти объяснение тому, что друг на вас орет матерно или закатывает безобразные истерики со слезами и требованиями. Или бьет по лицу в раздражении от трудностей на работе. А вы его ведёте к психологу или сами играете эту незавидную роль - ищете причины такого поведения вашего друга.

Какие причины? Да какие бы они ни были, вы бы не стали дружить с таким человеком. Тихонечко сбежали бы от него, в лучшем случае.

Если любимый и якобы любящий человек создаёт невыносимую атмосферу, а вы ему прислуживаете, работаете над отношениями, терпите его истерики или агрессию, то это вы зря делаете. В отношениях надо дышать свободно. А не входить в них, как в клетку с тигром или в палату с буйнопомешанным. Не надо никого уговаривать и ни за кем бегать. И подстраиваться под настроение.

Потому что это не любовь и не дружба. Это пытка и мучительство. И такой человек ведёт себя невыносимо именно с тем, кто «работает над отношениями». Наглеет с каждым днём и ведёт себя все гаже и гаже.

Любовь - это высшая степень дружбы. Взаимная любовь, по крайней мере, - это наивысшая степень дружбы. А если один издевается над другим, так это ни к любви, ни к дружбе не имеет никакого отношения. И работать тут не над чем; то, что называют «работой», осуществляет один человек. Обслуживает второго и ищет способы ему угодить. И ищет причины такого поведения. Если друг вам не позвонит и не напишет в ответ на ваше сообщение, вы расстроитесь и засомневаетесь в дружбе. Сами позвоните и спросите: «почему ты не ответил мне?», - а в «любви» надо искать объяснение в трудном детстве и чрезвычайной занятости другого человека. Попробовала бы подруга вам матом ответить; вы бы раздружились, скорее всего. А почему тот, кого вы любите, кроет вас нецензурными словами? У него было трудное детство, да?

Сравните свои любовные отношения и отношения с друзьями. Если разница огромна, надо сделать выводы. Почему близкий человек позволяет себе то, что никогда не позволил бы друг? Да потому, что нет даже дружбы, не то что любви. Есть половое влечение, на котором держатся эти отношения. Пока держатся. Потом начнётся насилие и неприкрытая агрессия, вот и все. Если нет в отношениях дружбы - нет и любви. опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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