Мысли и образы будущее не формируют! Будущее формируется состоянием, которым мы наполняем мысли и образы.
В статье психолог Александр Палиенко рассказывает схему, о которой многие знают, но почему-то не используют: «Если очень хочется – откажись. Если твоё, то само придёт. Если не твоё, то значит, и не должно прийти, придёт другое, намного лучше».
Пример: люди хотят получить вид на жительство либо паспорт, допустим, в США. Чем сильнее они хотят, тем тяжелее им это даётся. Почему? Само желание создаёт сопротивление.
Схема в деталях:
Эта схема работает очень хорошо!
Мысли и образы будущее не формируют! Будущее формируется состоянием, которым мы наполняем мысли и образы.
Мысли о машинах, домах, больших деньгах, личной жизни, рождении детей – это неправильное распределение внимания. Мы не имеем права хотеть много денег, личной жизни, рождения детей, новую машину, хорошую яхту, большой дом или классную квартиру!
Мы имеем право хотеть испытывать счастье и удовольствие от:
Когда мы ставим на дом, машину, бизнес или деньги, то в лучшем случае становимся расходным материалом. Для того чтобы это всё получить, мы отдаём энергию удовольствия. Она ещё называется “энергия приятия”. Думаю, вы заметили, что когда мечтаете о чём-то от ума, то первым проседает настроение и появляется желание убить. Правда, невозможно определиться, кого убивать первым: себя или других, и поэтому вы пока ещё живы.
Не стоит мечтать от ума о перечисленных вещах и о чём-то большем! Лучше мечтать об ощущениях, которые хотите испытывать в момент того, когда у вас уже есть машина, дома, бизнес, деньги, путешествия, интеллект, творчество, личная жизнь, дети. Тогда с каждым новым объектом или субъектом у вас прибавляется самое главное – удовольствие от жизни.
А если мечтаете наоборот, то чем больше у вас машин, домов и денег, тем сильнее уходит энергии удовольствия и тем большим расходным материалом вы становитесь.опубликовано econet
Автор Александр Палиенко
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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